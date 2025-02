Bộ Quốc phòng: Sáp nhập Tổng cục Hậu cần và Tổng cục Kỹ thuật

(Ngày Nay) - Một phân tích mới đây cho thấy việc đạt được mục tiêu tham vọng kìm hãm mức tăng nhiệt độ của Trái Đất không quá 2 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp là điều "bất khả thi", do khí hậu của hành tinh chúng ta đang ngày càng nhạy cảm hơn nhiều với lượng khí thải nhà kính gia tăng.