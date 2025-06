Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: Dùng công nghệ để "đỡ việc" cho cán bộ, công chức cấp xã

Ngày 2/6, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Hội nghị giao ban quản lý nhà nước quý II/2025 giữa Bộ và các sở KH&CN địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Bộ KH&CN Nguyễn Mạnh Hùng đặc biệt nhấn mạnh yêu cầu đưa công nghệ, nhất là công nghệ số và công cụ ứng dụng công nghệ thông tin, về tận cấp xã.

Theo Bộ trưởng, trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều nhiệm vụ từ cấp huyện sẽ chuyển xuống cấp xã, thì việc hỗ trợ cán bộ xã bằng công nghệ là giải pháp thiết thực và bền vững.

“Thay vì suốt ngày thúc ép cán bộ phải đổi mới, đi đào tạo, tập huấn liên tục thì hãy giúp họ đổi mới bằng công nghệ. Làm sao để công việc của họ nhẹ đi, đỡ vất vả. Cũng là đổi mới, nhưng là đổi mới bằng công cụ. Dùng AI để đỡ việc cho cán bộ là cách hiệu quả nhất”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho rằng, việc sắp xếp lại bộ máy hành chính là xu thế tất yếu nhưng cần đồng hành với đổi mới quản trị. “Có những việc cần đưa lên cấp trên để tập trung, có việc đưa xuống dưới, có việc xã hội hóa, thuê bên ngoài. Và đặc biệt, phải dùng công nghệ để giảm tải", ông nói.

Ông cũng thẳng thắn nhìn nhận, việc cải cách bộ máy hành chính chắc chắn ảnh hưởng đến đội ngũ cán bộ. Nhưng chủ trương đã rõ và việc này có lộ trình cụ thể. Do vậy, bên cạnh đào tạo, bồi dưỡng, cần nhanh chóng trang bị các công cụ hỗ trợ công nghệ, nhất là trí tuệ nhân tạo (AI) để "đỡ việc", cán bộ không bị “đuối” trước khối lượng công việc gia tăng.

Hiện nay, Bộ KH&CN đã ban hành hướng dẫn một số nguyên tắc chung đối với công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan nhà nước sử dụng các mô hình ngôn ngữ lớn (chatbot AI) phục vụ công việc.

Bộ trưởng cũng cho biết thêm, định hướng của Trung ương là hiện nay là sẽ sắp xếp nhiều hơn cán bộ có kinh nghiệm, có chuyên môn về khoa học công nghệ, về đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào cấp ủy các cấp. Chính phủ đặt mục tiêu tỉ lệ cán bộ có chuyên môn về khoa học kỹ thuật trong đội ngũ lãnh đạo cơ quan, đơn vị nhà nước đạt tối thiểu từ 25% trở lên.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng đề nghị các địa phương cần chủ động tận dụng nguồn lực sẵn có tại chỗ, trong đó có đội ngũ nhân lực khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Ông cũng nhấn mạnh việc huy động hiệu quả lực lượng này sẽ giúp địa phương triển khai nhanh hơn các giải pháp công nghệ vào cải cách hành chính, phục vụ người dân.

Bên cạnh đó, một trong những thông điệp mà Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh tại Hội nghị là "Làm gì thì làm nhưng phải ra được kết quả cuối cùng".

Theo ông, nhiều năm qua chúng ta vẫn quen lấy bài báo, hay số lượng doanh nghiệp ứng dụng khoa học công nghệ làm kết quả, nhưng đó chỉ là kết quả trung gian. Quan trọng là tạo ra doanh thu, tăng trưởng bao nhiêu, đó mới là kết quả cuối cùng. Và phải lấy cái đó làm thước đo đánh giá hiệu quả của từng cán bộ, từng tổ chức, đơn vị.

Quyết liệt đổi mới xây dựng pháp luật

Báo cáo tại Hội nghị cho biết, trong tháng 5/2025, Bộ KH&CN đã hoàn tất báo cáo, giải trình trước Quốc hội 5 dự án luật quan trọng, gồm: Luật Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo; Luật sửa đổi Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Luật sửa đổi Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Luật Năng lượng nguyên tử (sửa đổi); Luật Công nghiệp công nghệ số.

Bộ trưởng Bộ KH&CN đã quyết liệt chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ công tác xây dựng pháp luật, yêu cầu thành lập Tổ soạn thảo (nội bộ) khẩn trương hoàn thiện các dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành 05 Luật nêu trên (16 Nghị định), hoàn thành trong tháng 6/2025 để sẵn sàng trình Chính phủ ngay khi có yêu cầu.

Bộ KH&CN cũng đã trình Chính phủ ban hành 01 Nghị định, 01 Nghị quyết; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 05 Quyết định; ban hành theo thẩm quyền 02 Thông tư. Tập trung hoàn thiện để trình Thủ tướng Chính phủ Bộ chỉ số đánh giá hiệu quả của Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đối với phát triển kinh tế - xã hội.

Các sở KH&CN đã có nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam (18/5), từ tọa đàm, hội thảo đến tôn vinh nhà khoa học. Nổi bật như Hưng Yên chuyển giao ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật đối với 02 mô hình "trồng quýt Đường canh theo VietGAP tại huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên" và "nuôi cà cuống thương phẩm tại một số địa phương trong tỉnh". Hải Phòng đã triển khai 6 Chương trình Hải Phòng Cà phê khởi nghiệp năm 2025...

Đối với lĩnh vực đổi mới sáng tạo, tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo năm 2024 tăng mạnh, đạt 38,8% (so với 29% năm 2023), tiến gần mục tiêu 40% của Nghị quyết 57.

Đáng chú ý, 22 sàn giao dịch công nghệ đã được hình thành trên cả nước. Bộ KH&CN cũng đang xây dựng và chuẩn bị đưa vào vận hành chính thức Sàn giao dịch khoa học và công nghệ quốc gia trong tháng 6/2025.

Năm 2025, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của Việt Nam xếp hạng 55 thế giới, tăng một bậc so với 2024 và tiếp tục giữ vị trí thứ 5 trong ASEAN. Hà Nội, TPHCM và Đà Nẵng là những đầu tàu với thứ hạng nổi bật trong các bảng xếp hạng thành phố khởi nghiệp toàn cầu.

Trong lĩnh vực chuyển đổi số, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến toàn trình trong tháng 5/2025 đạt 40,17%, trong đó khối bộ đạt 52,74%, khối tỉnh đạt 14,68%.

Doanh thu công nghiệp CNTT tháng 5/2025 ước đạt 368.201 tỷ đồng, tăng trưởng 1,83% so với tháng 4/2025 và tăng trưởng 18% so với cùng kỳ năm 2024.

Giá trị xuất khẩu sản phẩm công nghiệp CNTT ước đạt 380.640 tỷ đồng (tương đương 14,640 tỷ USD), tăng trưởng khoảng 2% so với tháng 4/2025 và tăng trưởng 40% so với cùng kỳ năm 2024.

Trong Quý I năm 2025, tỷ trọng kinh tế số trên GDP 18,72%, trong đó kinh tế số ICT 8,63%, kinh tế số ngành, lĩnh vực 10,09%. Ước tính, kinh tế số Quý I/2025 tăng trưởng khoảng 10% so với cùng kỳ năm 2024.

Doanh thu bưu chính đạt:19.950 tỷ, tăng 10,5% so với Quý II/2024 và tăng 7,1% so với Quý 1/2025.

Tính đến tháng 4/2025, số thuê bao truy nhập Internet băng rộng di động là 104,7 triệu thuê bao, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2024. Số thuê bao truy nhập Internet băng rộng cố định là 24,4 triệu thuê bao, tăng 3,9% so với cùng kỳ năm 2024. Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng cáp quang đạt 85,1%, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2024...