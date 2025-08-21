Những điều cần lưu ý khi đi xem diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh 2/9

(Ngày Nay) - Do lễ diễu binh, diễu hành là sự kiện trọng đại với lượng người tham gia đông đảo cùng yêu cầu đảm bảo an ninh chặt chẽ, người tham dự cần chuẩn bị kỹ lưỡng và tuân thủ những quy định quan trọng.

Lễ diễu binh, diễu hành nhân dịp Quốc khánh 2/9 được xem là một trong những sự kiện trang nghiêm và đầy ý nghĩa, không chỉ thể hiện sức mạnh quốc phòng mà còn khơi dậy niềm tự hào dân tộc, cùng lòng tri ân sâu sắc đối với các thế hệ đi trước đã cống hiến vì nền độc lập, tự do của đất nước.

Đây cũng là cơ hội để người dân cả nước trực tiếp cảm nhận tinh thần nghiêm túc, khí thế oai hùng của các lực lượng vũ trang Việt Nam.

Tuy nhiên, do đây là sự kiện trọng đại với lượng người tham gia đông đảo cùng yêu cầu đảm bảo an ninh chặt chẽ, người tham dự cần chuẩn bị kỹ lưỡng và tuân thủ những quy định quan trọng nhằm góp phần giữ vững không khí trang trọng và an toàn chung.

1. Những điều cần lưu ý khi đi xem diễu binh, diễu hành

Xem lễ diễu binh, diễu hành trong dịp Quốc khánh 2/9 luôn là một trải nghiệm đầy ý nghĩa, thiêng liêng và sâu sắc đối với mỗi người dân Việt Nam. Đây không chỉ là dịp để bạn cảm nhận tinh thần đoàn kết dân tộc mà còn giúp hiểu thêm về lịch sử hào hùng và niềm tự hào của đất nước.

Tuy nhiên, để buổi xem trở nên trọn vẹn, ý nghĩa và diễn ra một cách an toàn, bạn cần chuẩn bị chu đáo, nắm rõ các quy định liên quan, đồng thời thể hiện thái độ phù hợp với sự trang nghiêm của sự kiện.

Đến sớm, chọn vị trí phù hợp

Vì các tuyến đường xung quanh khu vực diễn ra diễu binh thường bị phân luồng hoặc cấm xe để đảm bảo an ninh, bạn nên có kế hoạch di chuyển hợp lý, đến trước ít nhất từ 1 đến 2 giờ. Việc này không chỉ giúp bạn chọn được vị trí quan sát tốt mà còn tránh được những phiền phức khi gặp tình trạng giao thông đông đúc.

Hãy tận dụng các công cụ hỗ trợ như bản đồ hoặc thông tin phân luồng giao thông để xác định lộ trình phù hợp nhất cho mình.

Khi đến nơi, việc lựa chọn vị trí quan sát cũng đóng vai trò rất quan trọng để bạn tận hưởng trọn vẹn không khí trang nghiêm và hoành tráng của lễ diễu binh. Vị trí lý tưởng thường nằm dọc hai bên những tuyến đường chính nơi các đoàn diễu hành sẽ đi qua.

Nếu bạn không có cơ hội vào khu vực trung tâm, các địa điểm có đặt màn hình lớn chính là giải pháp thay thế tuyệt vời giúp bạn có thể theo dõi đầy đủ các hoạt động mà không bỏ sót bất kỳ khoảnh khắc đáng nhớ nào.

Ăn mặc gọn gàng, phù hợp thời tiết

Bạn nên ưu tiên các bộ đồ lịch sự, thoải mái, thể hiện sự tôn trọng đối với sự kiện mang tính trang nghiêm.

Nếu muốn thể hiện tinh thần yêu nước, bạn có thể mặc áo thun in cờ đỏ sao vàng hoặc áo dài truyền thống.

Mang theo mũ, nón, kính râm và sử dụng kem chống nắng trong trường hợp thời tiết nắng nóng.

Chuẩn bị sẵn một chiếc áo mưa mỏng hoặc ô phòng khi trời có mưa nhẹ.

Mang theo vật dụng cần thiết

Bạn đừng quên mang theo nước uống, khăn giấy, cùng quạt tay hoặc quạt mini cầm tay để sẵn sàng đối phó với thời tiết nóng bức.

Đảm bảo điện thoại được sạc đầy pin và mang theo sạc dự phòng phòng trường hợp cần thiết.

Nếu đi cùng trẻ nhỏ, hãy chuẩn bị đầy đủ đồ ăn nhẹ, nước uống, mũ rộng vành để tránh nắng, cũng như dụng cụ bảo vệ tai để giảm tiếng ồn, đặc biệt nếu bé dễ bị ảnh hưởng bởi âm thanh lớn.

Tuân thủ quy định an ninh và hướng dẫn của lực lượng chức năng

Khi tham gia các hoạt động có đông người, bạn cần tránh chen lấn, xô đẩy, đặc biệt là ở những khu vực có chốt kiểm soát an ninh để đảm bảo trật tự và an toàn.

Không trèo rào, leo cây hay đứng trên các vật dụng cao để quan sát, vì điều này không chỉ gây nguy hiểm mà còn dễ tạo ấn tượng không đẹp nơi công cộng.

Hạn chế mang theo những vật dụng như dao, kéo sắc nhọn, pháo sáng, loa đài công suất lớn hoặc các đồ vật có khả năng gây rối trật tự chung.

Luôn chú ý lắng nghe và tuân thủ chỉ dẫn từ lực lượng an ninh hoặc đội ngũ bảo vệ để góp phần duy trì sự kiện diễn ra suôn sẻ và an toàn.

Giữ gìn vệ sinh và không xả rác bừa bãi

Chuẩn bị sẵn một túi nhỏ để chứa rác cá nhân, tránh gây ảnh hưởng đến môi trường xung quanh.

Hạn chế hành vi viết vẽ, dán giấy lên cây cối, tường hay biển báo trong khu vực công cộng nhằm bảo tồn cảnh quan chung.

Bảo vệ tài sản cá nhân

Do tham gia sự kiện có đông người, bạn hãy luôn cảnh giác với nguy cơ móc túi hoặc mất đồ ở những địa điểm đông người.

Lựa chọn loại túi nhỏ, đeo phía trước ngực để tiện quan sát và bảo vệ. Tránh để ví, điện thoại trong túi sau dễ bị kẻ gian lợi dụng.

Không nên mang theo nhiều tiền mặt hoặc đồ vật giá trị để hạn chế rủi ro.

Giữ trật tự và thái độ đúng mực

Đầu tiên, việc giữ trật tự và duy trì thái độ đúng mực là điều hết sức cần thiết. Người tham gia nên tránh các hành vi như la hét, huýt sáo hoặc đùa giỡn khi đoàn diễu binh, diễu hành đi qua. Những hành động này không chỉ gây mất trật tự mà còn làm ảnh hưởng đến không khí trang nghiêm của sự kiện.

Thứ hai, hãy thể hiện sự nghiêm túc và thái độ tôn trọng đối với các lực lượng tham gia duyệt binh. Đây là cách mỗi người có thể thể hiện tinh thần văn minh và lòng tôn trọng đối với những người đang thực hiện nhiệm vụ quan trọng này. Thái độ đúng mực không chỉ phản ánh ý thức cá nhân mà còn là biểu hiện của văn hóa công dân trong các sự kiện cộng đồng.

Cuối cùng, bạn cần lưu ý tuyệt đối không quay video hay livestream tại những khu vực bị cấm ghi hình. Đặc biệt, đối với những cảnh có sự xuất hiện của các phương tiện quân sự đặc thù hoặc các hoạt động nhạy cảm, việc tuân thủ quy định này không chỉ giúp bảo đảm an ninh mà còn phản ánh sự nghiêm túc trong việc thực hiện trách nhiệm công dân.

2. Nên làm gì để lưu giữ kỷ niệm?

Để lưu giữ những kỷ niệm đáng nhớ khi tham gia xem diễu binh, diễu hành dịp Quốc khánh, bạn có thể cân nhắc một số cách sau:

Mang theo máy ảnh hoặc điện thoại có chất lượng tốt để ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng và làm tư liệu kỷ niệm.

Lựa chọn trang phục mang đậm tính biểu tượng quốc gia, như áo đỏ sao vàng, kết hợp với việc cầm cờ tổ quốc, đeo sticker cờ Việt Nam hoặc các phụ kiện thể hiện tình yêu quê hương. Những chi tiết này sẽ giúp các bức ảnh của bạn thêm phần ý nghĩa và nổi bật.