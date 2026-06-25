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Bộ Văn hóa Lebanon và UNESCO khởi động dự án phục hồi hệ thống thư viện công cộng

Quỳnh Hoa Quỳnh Hoa In bài viết
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(Ngày Nay) - Bộ Văn hóa Lebanon vừa khởi động dự án phục hồi các thư viện công cộng trên cả nước với sự phối hợp của UNESCO và sự hỗ trợ của Đại sứ quán Na Uy tại Lebanon, Quỹ The Chris “Loops” Seikali Foundation và Quỹ MCN Build Foundation.
Bộ Văn hóa Lebanon và UNESCO khởi động dự án phục hồi hệ thống thư viện công cộng

Dự án được công bố tại Thư viện Quốc gia Lebanon ở Sanayeh với sự tham dự của Bộ trưởng Văn hóa Ghassan Salameh, Giám đốc Văn phòng Khu vực UNESCO tại Beirut Paolo Fontani, Đại sứ Na Uy Hilde Haraldstad, đại diện các nhà tài trợ, lãnh đạo các thư viện công cộng cùng nhiều bên liên quan trong lĩnh vực văn hóa và giáo dục.

Theo UNESCO, dự án hướng tới tăng cường vai trò của các thư viện công cộng và trung tâm đọc sách, sinh hoạt văn hóa như những không gian tri thức, học tập và kết nối cộng đồng. Hoạt động hỗ trợ bao gồm nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, dịch vụ thư viện và đào tạo nhân sự, qua đó giúp các đơn vị đáp ứng tốt hơn nhu cầu của người dân địa phương và tạo môi trường thuận lợi cho việc đọc sách, học tập cũng như các hoạt động văn hóa.

Phát biểu tại lễ công bố, Bộ trưởng Văn hóa Lebanon Ghassan Salameh nhấn mạnh thư viện công cộng là một trong những trụ cột quan trọng của đời sống văn hóa. Ông cho biết dự án là một phần trong nỗ lực của Bộ nhằm củng cố các thiết chế văn hóa công cộng và mở rộng cơ hội tiếp cận tri thức, văn hóa cho người dân trên khắp Lebanon.

Ông cũng lưu ý rằng chiến sự kéo dài đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhiều thư viện công cộng, trong đó một số cơ sở bị phá hủy hoàn toàn. Theo ông, những thư viện này sẽ được đưa vào giai đoạn triển khai tiếp theo của dự án và nhận được hỗ trợ để khôi phục vai trò văn hóa, giáo dục ngay khi điều kiện cho phép.

Về phía UNESCO, ông Paolo Fontani, Giám đốc Văn phòng Khu vực UNESCO tại Beirut, cho rằng trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng cùng sự gia tăng của thông tin sai lệch và ngôn từ thù hận trên không gian mạng, các thư viện công cộng vẫn là những không gian an toàn và hòa nhập dành cho học tập và đối thoại.

Ông nhấn mạnh thư viện không phải nơi hạn chế internet mà là nơi giúp người dân, đặc biệt là giới trẻ, phát triển tư duy phản biện, sử dụng môi trường số một cách an toàn và đối diện với những khác biệt bằng sự thấu hiểu thay vì sợ hãi. Theo ông, với tư cách là một trong những thiết chế dân chủ nhất trong xã hội, thư viện bảo đảm mọi người đều có cơ hội tiếp cận tri thức, bất kể tuổi tác, giới tính, xuất thân hay hoàn cảnh.

Bộ Văn hóa Lebanon và UNESCO khởi động dự án phục hồi hệ thống thư viện công cộng ảnh 1

Đại sứ Na Uy tại Lebanon Hilde Haraldstad cũng tái khẳng định cam kết của Na Uy trong việc hỗ trợ các thư viện công cộng thông qua hợp tác với các cơ quan quốc gia, UNESCO và cộng đồng địa phương. Bà cho rằng thư viện không chỉ là những tòa nhà chứa sách mà còn là không gian để trẻ em và cộng đồng học tập, kết nối và nuôi dưỡng hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn, ngay cả trong những giai đoạn khó khăn.

Trong khi đó, Tiến sĩ George Chdaraoui, đại diện Quỹ MCN Build và Quỹ The Chris “Loops” Seikali, cho biết dự án không chỉ tập trung vào việc sửa chữa cơ sở vật chất mà còn hướng tới hiện đại hóa hệ thống thư viện. Theo kế hoạch, các thư viện tham gia sẽ được trang bị internet tốc độ cao, máy tính, chương trình đào tạo robot, máy in 3D, các công cụ học tập số tiên tiến và nhiều công nghệ hiện đại mà phần lớn thanh niên Lebanon hiện chưa có điều kiện tiếp cận.

Sau lễ công bố, các đại biểu đã tham gia phiên thảo luận về thực trạng hoạt động của các thư viện công cộng, những khó khăn đang gặp phải cũng như các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ và phát huy vai trò của thư viện như những trung tâm văn hóa cộng đồng năng động.

Giai đoạn đầu của dự án sẽ tập trung hỗ trợ 15 trong tổng số 53 thư viện công cộng đang hoạt động tại các tỉnh, thành của Lebanon. Các giai đoạn tiếp theo sẽ được triển khai dựa trên kết quả đánh giá nhu cầu thực tế của từng thư viện, nhằm bảo đảm hiệu quả lâu dài và bền vững.

Bộ Văn hóa Lebanon và UNESCO khởi động dự án phục hồi hệ thống thư viện công cộng ảnh 2

Theo UNESCO, dự án là minh chứng cho cam kết chung của Bộ Văn hóa Lebanon, UNESCO, Chính phủ Na Uy và cộng đồng người Lebanon ở nước ngoài trong việc củng cố hạ tầng văn hóa, tăng cường vai trò của thư viện công cộng như những không gian mở, an toàn cho đối thoại, học tập và sáng tạo, đồng thời thúc đẩy quyền tiếp cận tri thức bình đẳng và toàn diện cho mọi người dân trên cả nước.

Quỳnh Hoa
Bộ Văn hóa Lebanon UNESCO hệ thống thư viện công cộng

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