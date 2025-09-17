Bồi đắp quan hệ Việt Nam - Australia

(Ngày Nay) - Việt Nam và Australia đã thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, phản ánh tầm mức của sự phát triển quan hệ song phương cũng như mở ra nhiều triển vọng cho việc tiếp tục hợp tác sâu rộng trong thời gian tới một cách thiết thực và hiệu quả hơn.

Hai bên đã đề ra Chương trình hành động 2024-2027 để triển khai khuôn khổ quan hệ này, tập trung vào 6 lĩnh vực trụ cột, bao gồm làm sâu sắc hợp tác chính trị, quốc phòng-an ninh và tư pháp; thúc đẩy gắn kết kinh tế; xây dựng tri thức và kết nối nhân dân; tăng cường hợp tác về khí hậu, môi trường, năng lượng; hỗ trợ khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; củng cố hợp tác khu vực và quốc tế.

Đây vừa là những lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm, vừa là những trọng tâm chính sách của mỗi nước trong giai đoạn hiện nay. Cho đến nay, hai bên đã phối hợp hoàn tất hoặc thực hiện đúng tiến độ 96% trong tổng số 180 dòng hành động của Chương trình hành động này. Trong thời gian tới, quan hệ Việt Nam-Australia sẽ được tiếp tục tập trung triển khai mạnh mẽ trên cả 6 lĩnh vực trụ cột nhằm đạt những kết quả thiết thực, cụ thể.

Trong thời gian gần đây, quan chức cấp cao hai nước cũng đã liên tục tiến hành các chuyến thăm con thoi nhằm bồi đắp thêm quan hệ song phương. Tiếp theo chuyến thăm của Thủ tướng Australia Anthony Albanese tới Việt Nam vào tháng 6/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tới Australia vào tháng 3/2024 và hai bên công bố nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Tiếp đó, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn thăm Australia vào tháng 10/2024, đồng chủ trì vòng hội đàm song phương (hội nghị cấp bộ trưởng) tiếp tục triển khai các cơ chế đối thoại kinh tế, an ninh, ODA,.. Tháng 8 vừa qua, Thứ trưởng Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường thăm Australia và đồng chủ trì Đối thoại quan chức cấp cao hai Bộ Ngoại giao (SoT) lần thứ nhất. Mới đây nhất, Toàn quyền Australia Sam Mostyn đã có chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam ngày 10/9.

Theo kế hoạch, từ ngày 16 - 22/9, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa có chuyến thăm và làm việc tại Australia. Đại sứ Việt Nam tại Australia Phạm Hùng Tâm cho rằng, với những hoạt động phong phú và thiết thực, chuyến thăm sẽ đóng góp hiệu quả vào việc thúc đẩy hợp tác chính trị, hợp tác kênh Đảng và hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực giáo dục, thông tin, văn hóa, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo…, qua đó góp phần không ngừng củng cố và tăng cường tin cậy chiến lược song phương, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực. Bên cạnh đó, sự hiểu biết, kết nối giữa nhân dân hai nước và tình hữu nghị giữa Việt Nam-Australia sẽ tiếp tục được bồi đắp.

Cũng theo Đại sứ Phạm Hùng Tâm, kết nối và giao lưu nhân dân là một trọng tâm của khuôn khổ quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện Việt Nam-Australia. Để góp phần giúp mối liên kết này thêm bền chặt, Đại sứ cho rằng thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực truyền thông, báo chí, tuyên truyền, văn hóa, thông tin, thể thao, nghệ thuật… có ý nghĩa quan trọng. Hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực này có thể mở rộng theo nhiều hướng linh hoạt, sáng tạo để nhân dân hai nước tăng cường hiểu biết lẫn nhau.

Đại sứ Phạm Hùng Tâm cũng cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Australia khá lớn, với khoảng 350.000 người. Một điều đặc biệt là tại Australia, tiếng Việt nằm trong nhóm 4 ngôn ngữ được sử dụng nhiều nhất (chỉ sau tiếng Anh, tiếng Hoa và tiếng Arập). Trong chuyến thăm Việt Nam vừa qua, Toàn quyền Sam Mostyn và lãnh đạo cấp cao Việt Nam đã trao đổi về sự phát triển và đóng góp tích cực của cộng đồng người Việt Nam tại Australia vào quan hệ giữa hai nước. Chuyến thăm của Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa là sự tiếp tục ghi nhận của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng, đồng thời cũng tiếp tục động viên, khuyến khích, khẳng định rõ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với cộng đồng người Việt ở sở tại nói riêng và ở nước ngoài nói chung. Đó là Đảng và Nhà nước luôn quan tâm, chăm lo, coi trọng và coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không thể tách rời, là nguồn lực quan trọng của cộng đồng dân tộc Việt Nam và là cầu nối củng cố tình hữu nghị giữa Việt Nam và bạn bè quốc tế.