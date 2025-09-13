Toàn quyền Australia và Phu quân kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
(Ngày Nay) - Chiều tối 12/9, Toàn quyền Australia Sam Mostyn và Phu quân Simeon Beckett rời Thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 9 - 12/9/2025, theo lời mời của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Lương Cường và Phu nhân.
Toàn quyền Australia và Phu quân kết thúc chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam

Trong thời gian thăm Việt Nam, Toàn quyền Australia Sam Mostyn đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; đặt hoa tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Toàn quyền Australia Sam Mostyn. Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón chính thức và hội đàm, tiệc chiêu đãi Toàn quyền Australia Sam Mostyn. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có các cuộc hội kiến với Toàn quyền Australia Sam Mostyn.

Tại các cuộc tiếp, hội đàm, hội kiến, Lãnh đạo Việt Nam đánh giá cao Toàn quyền Australia lần đầu tiên thăm cấp Nhà nước Việt Nam, chúc mừng những thành tựu của Australia trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt về khoa học-công nghệ, đa dạng văn hóa và ứng phó với biến đổi khí hậu; tin tưởng Australia sẽ ngày càng khẳng định vị thế, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Toàn quyền Australia Sam Mostyn cảm ơn Lãnh đạo Việt Nam đã đón tiếp đoàn nồng ấm và trọng thị; bày tỏ ấn tượng tốt đẹp về đất nước, con người và truyền thống lịch sử, văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc của Việt Nam cũng như tinh thần lạc quan, kiên cường của nhân dân Việt Nam trong quá trình dựng xây đất nước; chúc mừng những thành tựu quan trọng mà Đảng, Nhà nước Việt Nam đạt được trong thời gian qua. Toàn quyền Australia nhấn mạnh Việt Nam là một trong những đối tác tin cậy nhất của Australia, mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trên tất cả các lĩnh vực để hướng đến một khu vực hòa bình, ổn định, phát triển thịnh vượng.

Lãnh đạo hai nước cho rằng việc nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược toàn diện tháng 3/2024 là một bước tiến lịch sử, thể hiện sự tin cậy chiến lược cũng như quyết tâm mạnh mẽ của hai bên trong việc đưa quan hệ song phương phát triển mạnh mẽ hơn nữa trong giai đoạn mới.

Nhân dịp thăm Việt Nam, Toàn quyền Australia Sam Mostyn đã có cuộc gặp với Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; dự và có bài phát biểu tại Diễn đàn Việt Nam - Australia lần thứ ba với chủ đề “Xây dựng nền công vụ ưu tú trong kỷ nguyên phát triển mới".

Toàn quyền Australia Sam Mostyn cũng có cuộc gặp với ông Trần Lưu Quang, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh.

Toàn quyền Australia Sam Mostyn có một số hoạt động bên lề chương trình thăm cấp Nhà nước Việt Nam như dự lễ khai trương Văn phòng đại diện của Viện Chính sách Australia – Việt Nam ở Hà Nội; thăm, giao lưu với lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam ở Thành phố Hồ Chí Minh; cùng Phu quân đi dạo quanh hồ Hoàn Kiếm, trải nghiệm cảnh sắc thu Hà Nội và giao lưu với người dân Thủ đô.

PV
Việt Nam Australia đối tác chiến lược

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Công bố Bộ tiêu chí Văn hoá kinh doanh Việt Nam sửa đổi năm 2025
Công bố Bộ tiêu chí Văn hoá kinh doanh Việt Nam sửa đổi năm 2025
(Ngày Nay) - Diễn đàn quốc gia thường niên “Văn hóa với Doanh nghiệp” lần thứ V, dự kiến diễn ra vào trung tuần tháng 12/2025. Thông tin trên được lãnh đạo Hiệp hội Phát triển Văn hóa doanh nghiệp Việt Nam (VNABC) cho biết tại cuộc gặp gỡ báo chí chiều 12/9.
Các đại biểu dự Hội nghị
Giáo dục nông thôn khởi sắc từ Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
(Ngày Nay) - Ngày 12/9, tại Thành phố Đà Nẵng, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tổ chức Hội nghị tổng kết các nội dung về giáo dục và đào tạo trong Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, định hướng giai đoạn 2026-2030; kết hợp với Hội thảo đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu về giáo dục và đào tạo trong Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới các cấp giai đoạn 2021–2025 và đề xuất giai đoạn 2026–2030. Thứ trưởng Lê Tấn Dũng chủ trì Hội nghị.
Thứ trưởng Nguyễn Văn Phúc: Cần hành động quyết liệt để hợp tác quốc tế trong giáo dục phát huy hiệu quả. Ảnh: VGP/Nguyễn Mạnh
Hợp tác quốc tế thúc đẩy phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao
(Ngày Nay) - Hợp tác quốc tế trong giáo dục mở ra cơ hội tiếp cận tri thức toàn cầu và là đòn bẩy nâng cao chất lượng đào tạo, tăng sức cạnh tranh cho nguồn nhân lực Việt Nam. Với hàng chục nghìn sinh viên tham gia trao đổi mỗi năm, giáo dục Việt Nam đang hội nhập sâu rộng nhưng vẫn đối mặt thách thức về chất lượng, kiểm định và thu hút sinh viên quốc tế.