"Bữa tiệc" văn hóa và giải trí đa sắc màu tại Hội chợ Mùa Xuân trong cuối tuần

Phát huy nguồn lực kiều bào vì một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc (Ngày Nay) - Chương trình Xuân Quê hương 2026 thúc đẩy tinh thần đoàn kết, trao đổi và đóng góp của kiều bào vào sự thịnh vượng của Việt Nam trong giai đoạn mới.

Lễ hội hoa đào xứ Lạng: Bảo tồn, phát triển giá trị cây đào (Ngày Nay) - Tối 7/2, tại sân khấu đường Hùng Vương, phường Lương Văn Tri, UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức khai mạc Lễ hội hoa đào xứ Lạng năm 2026, với chủ đề "Sắc đào xứ Lạng - kết nối muôn phương".

Không tăng chỉ tiêu tuyển sinh với ngành học có tỷ lệ việc làm thấp (Ngày Nay) - Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc "siết" tăng chỉ tiêu tuyển sinh nnhằm chuyển trọng tâm quản lý từ kiểm soát hình thức sang nâng cao chất lượng đào tạo thực chất và hiệu quả đầu ra.

Tiêm vaccine cúm khi mang thai không làm tăng nguy cơ tự kỷ (Ngày Nay) - Theo phóng viên tại Tel Aviv, một nghiên cứu quy mô lớn tại Israel cho thấy việc tiêm vaccine cúm trong thời kỳ mang thai không làm tăng nguy cơ rối loạn phổ tự kỷ ở trẻ em, qua đó bác bỏ các thông tin sai lệch và lo ngại kéo dài nhiều năm qua liên quan đến an toàn của vaccine đối với phụ nữ mang thai.

Châu Âu đe dọa trừng phạt TikTok khoản tiền lớn vì thiết kế làm người dùng bị nghiện (Ngày Nay) - EC cho rằng TikTok đã không đánh giá đầy đủ cách thức những tính năng gây nghiện này có thể gây tổn hại đến sức khỏe thể chất và tinh thần của người dùng, bao gồm cả trẻ vị thành niên và những người trưởng thành dễ bị tổn thương.

Phát triển đối ngoại tương xứng với tầm vóc, vị thế đất nước trong kỷ nguyên mới (Ngày Nay) - Trình bày báo cáo tại Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV, Bộ trưởng Lê Hoài Trung nêu rõ yêu cầu phát triển đối ngoại toàn diện, hiện đại, góp phần giữ vững môi trường hòa bình và nâng cao vị thế quốc gia.

Tư duy, nhận thức mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc (Ngày Nay) - Tiếp tục Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, chiều 7/2, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã trình bày chuyên đề “Tư duy, nhận thức mới về quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc của Đại hội XIV”.

Gặp mặt đầu Xuân 2026: Kết nối cộng đồng phu nhân Việt Nam toàn châu Âu, lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống (Ngày Nay) - Trong không khí rộn ràng của những ngày đầu Xuân 2026, buổi Gặp mặt đầu Xuân của Hoa hậu Áo dài Phu nhân Toàn Châu Âu được tổ chức vào chiều ngày 6/2/2026 tại trụ sở Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao).

Lượng khách quốc tế đến Việt Nam đạt kỷ lục trong tháng 1 (Ngày Nay) - Trong bối cảnh cạnh tranh điểm đến ngày càng gay gắt và xu hướng du lịch toàn cầu biến động nhanh, sự tăng trưởng đột phá của du lịch Việt Nam là một điểm sáng của khu vực và thế giới.