Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất 2026 sẵn sàng cho lễ khai mạc

(Ngày Nay) - Chiều 1/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự tổng duyệt Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, kiểm tra công tác chuẩn bị và tiến độ các hạng mục trước giờ khai mạc vào sáng 2/2..

Chiều 1/2, tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Thủ tướng Phạm Minh Chính đã dự tổng duyệt Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026.

Cùng tham gia buổi tổng duyệt có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Trưởng Ban chỉ đạo các Hội chợ Quốc gia; Thứ trưởng Bộ Công Thương Trương Thanh Hoài; đại diện Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch; Bộ Nông nghiệp và Môi trường; Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội…

Theo ghi nhận đến chiều ngày 1/2, việc chuẩn bị cho hội chợ về cơ bản đã hoàn thành. Hàng hóa đã được đưa vào đầy ắp các gian trưng bày, một số gian hàng khác đã hoàn thiện hơn 90%, sẵn sàng cho Lễ khai mạc vào sáng mai (2/2).

Tại khu vực trung tâm, nơi diễn ra các hoạt động trưng bày, quảng bá và kết nối, hệ thống khung gian hàng đã hoàn thành lắp đặt. Các hạng mục trang trí, điện chiếu sáng, âm thanh, sân khấu chính, khu vực check-in đang được hoàn thiện những khâu cuối cùng theo đúng thiết kế.

Không gian hội chợ dần hiện rõ với sắc Xuân chủ đạo, tạo diện mạo sinh động, sẵn sàng đón khách tham quan.

Theo đại diện Ban Tổ chức, sau khi hoàn tất công tác mặt bằng, các đội thi công triển khai theo phương án “cuốn chiếu,” vừa lắp dựng khung, vừa hoàn thiện hệ thống kỹ thuật nhằm rút ngắn thời gian nhưng vẫn bảo đảm an toàn và chất lượng. Tiến độ từng hạng mục được theo dõi sát sao theo giờ.

Khu sân khấu chính, nơi diễn ra lễ khai mạc và các chương trình nghệ thuật mở màn cho Hội chợ Mùa Xuân đã cơ bản hoàn thiện. Hệ thống màn hình LED đã được lắp đặt xong và đang vận hành thử trước buổi tổng duyệt.

Song song với đó, các đơn vị nghệ thuật cũng tiến hành tập dượt, sẵn sàng cho chương trình chiều cùng ngày.

Tại khu vực trưng bày sản phẩm OCOP, đặc sản vùng miền và nông sản chủ lực, các gian hàng đã định hình rõ nét. Nhiều địa phương cử cán bộ trực tiếp giám sát việc bố trí, phối hợp với đơn vị thiết kế nhằm bảo đảm nhận diện thương hiệu, yếu tố văn hóa địa phương được thể hiện rõ ràng.

Phân khu “Xuân Thịnh Vượng” do Bộ Công Thương thực hiện, sản phẩm thuộc các doanh nghiệp lớn, có thương hiệu đã đang hiện hữu. Phân khu “Nông sản Việt-Lan tỏa sắc Xuân” do Bộ Nông nghiệp và Môi trường thực hiện, do khung gian hàng đã được Bộ hỗ trợ dựng và trang trí với định dạng thống nhất, do đó hàng hoá đang nhanh chóng “lấp đầy.”

Phân khu “Du Xuân quê hương - Sản vật bốn phương” hàng hoá tiêu biểu vùng miền đã và đang nhanh chóng được đưa vào gian hàng, hứa hẹn bữa tiệc thị giác hấp dẫn.

Lễ khai mạc Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026 sẽ diễn ra vào 9h sáng ngày 2/2/2026, là bữa tiệc nghệ thuật với nhiều ca sỹ nổi tiếng như Mỹ Linh, Noo Phước Thịnh, Đông Nhi, Bảo Trâm, Mỹ Anh… tham gia.

Hội chợ Mùa Xuân lần thứ nhất năm 2026, với chủ đề “Kết nối thịnh vượng - Đón Xuân huy hoàng” là sự kiện xúc tiến thương mại cấp quốc gia có quy mô lớn, do Chính phủ chỉ đạo, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương tổ chức.

Sự kiện diễn ra từ ngày 2 đến 13/2/2026 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Đông Anh, Hà Nội được xác định là điểm nhấn quan trọng trong chuỗi hoạt động kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước và quảng bá thương hiệu Việt Nam dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.