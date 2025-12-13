Tập 14 Anh Trai “Say Hi” 2025: Team Anh Trai Sơn.K mang nông trại về sân khấu Say Hi, Anh Trai Cody Nam Võ biết ơn khi được có cơ hội quay trở lại

(Ngày Nay) - Các tiết mục Chung kết 2 đang dần được hé lộ. Bốn đội trưởng Anh Trai Karik, Anh Trai B Ray, Anh Trai Sơn.K và Vũ Cát Tường lần lượt chia sẻ những câu chuyện và thông điệp mà mỗi đội sẽ mang đến cho vòng đấu cuối cùng. Tất cả hứa hẹn mang đến cho khán giả cảm xúc và tạo nên những dấu ấn khó quên.
Tập 14 Anh Trai “Say Hi” 2025: Team Anh Trai Sơn.K mang nông trại về sân khấu Say Hi, Anh Trai Cody Nam Võ biết ơn khi được có cơ hội quay trở lại
Trong Đêm Chung kết 2, các Anh Trai sẽ mang đến những câu chuyện về hành trình đã qua, đồng thời gửi lời tri ân đến người hâm mộ - những khán giả luôn đồng hành và tiếp thêm động lực trong suốt quá trình tham gia chương trình.

Team Anh Trai B Ray (Anh Trai Negav, Anh Trai GILL, Anh Trai Vương Bình) mang đến một phần trình diễn nhẹ nhàng, gần gũi, khác biệt với phong cách mạnh mẽ ở các vòng trước. Anh Trai B Ray cho biết dù đã thử nhiều màu sắc âm nhạc, team vẫn còn một “màu sắc đặc trưng” chưa thể hiện: hình ảnh “socola kẹo mút”. Khi viết về tình yêu, cả đội chỉ nghĩ đến một đối tượng duy nhất đó là các fan.

Anh Trai GILL gửi lời cảm ơn đến khán giả - những người luôn đến sớm, về muộn và kiên nhẫn đồng hành trong từng đêm ghi hình. MC Trấn Thành nhấn mạnh cộng đồng fan Anh Trai “Say Hi” 2025 góp phần quan trọng tạo nên sức lan tỏa và bản sắc đặc biệt của chương trình, với tinh thần tự chủ, năng lượng mãnh liệt và sự gắn kết bền chặt.

Team Vũ Cát Tường (gồm Anh Trai Thái Ngân, Anh Trai HUSTLANG Robber, Anh Trai Ryn Lee và Anh Trai Jey B) xuất hiện với concept phóng viên tác nghiệp tại Anh Trai “Say Hi” 2025 Fashion Show, mang đến phần trình diễn ca khúc Đắm Chìm. Đội trưởng Vũ Cát Tường cho biết ca khúc kể về một người đàn ông đứng giữa muôn vàn vẻ đẹp hào nhoáng nhưng chỉ dành ánh nhìn cho một người duy nhất - điều đẹp đẽ nhất trong trái tim anh ấy. Anh Trai Thái Ngân chia sẻ rằng Đắm Chìm là một cái kết đẹp, không chỉ cho team mà còn cho cả hành trình của các Anh Trai. Anh bày tỏ hy vọng khán giả sẽ cùng “đắm chìm” trọn vẹn và sẵn sàng cho concert sắp tới.

Team Anh Trai Sơn.K (gồm Anh Trai BigDaddy, Anh Trai CONGB và Anh Trai Mason Nguyễn) mang đến bầu không khí rộn ràng, đầy sắc màu của một nông trại vui tươi. Trong tiết mục lần này, Anh Trai Mason Nguyễn đảm nhiệm vai trò “giám đốc truyền thông” đồng thời tham gia sản xuất âm nhạc cùng producer. Anh Trai Cody Nam Võ chia sẻ rằng anh từng nghĩ phần thi ở vòng loại trước sẽ là lần cuối đứng trên sân khấu và bày tỏ sự biết ơn đối với đội trưởng Sơn.K cùng Anh Trai CONGB vì đã trao cơ hội để một lần nữa được trở lại với cảm giác đặc biệt này. Anh Trai TEZ cũng gửi lời nhắn đầy tình cảm, cho biết anh rất nhớ MC Trấn Thành và khán giả tại phim trường.

Team Anh Trai Karik (Anh Trai Ngô Kiến Huy, Anh Trai buitruonglinh, Anh Trai OgeNus, Anh Trai Hải Nam) sẽ mang đến ca khúc Đoán Xem - một bản nhạc nhẹ nhàng, ấm áp, khác biệt với phong cách “hầm hố” quen thuộc. Anh Trai Karik cho biết ban đầu team dự định giữ màu sắc thường thấy nhưng khi trao đổi, cả đội đều muốn mang đến điều gì đó mềm mại và dễ nghe hơn. Anh Trai Ngô Kiến Huy chia sẻ rằng đêm Chung kết luôn mang cảm xúc đặc biệt và tin rằng mỗi Anh Trai đều có thể tự hào về hành trình của mình tại Anh Trai “Say Hi” 2025.

Chương trình Anh Trai "Say Hi" 2025 do Vie Channel thuộc DatVietVAC Group Holdings sáng tạo, phối hợp cùng Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Đêm Chung kết và Trao giải sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 19h30 thứ Bảy 13/12 trên các kênh truyền hình HTV2-Vie Channel, YouTube Vie Channel và ứng dụng giải trí VieON.

