Anh Trai “Say Hi” 2025 Tập 14: Từ dân văn phòng, nông dân đến quý ông thám tử, 4 nhóm biến hóa đa phong cách ở Chung kết 2

(Ngày Nay) - Các tiết mục chung kết 2 đang dần được hé lộ. 4 đội trưởng Anh Trai Karik, Anh Trai B Ray, Anh Trai Sơn.K và Vũ Cát Tường lần lượt chia sẻ những câu chuyện và thông điệp mà mỗi đội sẽ mang đến cho vòng đấu cuối cùng hứa hẹn bùng nổ cảm xúc và tạo nên những dấu ấn khó quên.

Ở Chung kết 2 của Anh Trai “Say Hi” 2025, bốn đội đã chính thức giới thiệu tiết mục nhóm, hé lộ phong cách trình diễn và thông điệp mà mỗi đội muốn truyền tải trong phần kết thúc hành trình của mình.

Team Anh Trai Karik (Anh Trai Ngô Kiến Huy, Anh Trai buitruonglinh, Anh Trai OgeNus, Anh Trai Hải Nam) xuất hiện trong phòng Say Hi với tạo hình trẻ trung, mới lạ cùng trang phục mang nhiều phong cách từ văn phòng đến đường phố. Với ca khúc Đoán xem, các thành viên cho biết họ mong muốn mang đến một tiết mục tràn đầy năng lượng cho sân khấu Chung kết 2.

Team Vũ Cát Tường (Anh Trai Thái Ngân, Anh Trai HUSTLANG Robber, Anh Trai Ryn Lee, Anh Trai Jey B) gây ấn tượng với trang phục đen lấp lánh, tạo nên vẻ ngoài sang trọng và đồng bộ. Trong phần chia sẻ trước khi ra sân khấu, Anh Trai HUSTLANG Robber - người đảm nhận vai trò truyền thông của đội tiết lộ rằng các thành viên sẽ hóa thân thành những phát thanh viên của “Đài phát thanh VCTT” trong tiết mục Đắm chìm. Đội trưởng Vũ Cát Tường cho biết đây là vòng thi cuối cùng và toàn đội muốn mang đến một phần trình diễn đúng với bản sắc của mình, ưu tiên sự thoải mái, tinh thần tích cực và niềm vui thuần túy dành cho khán giả sau chuỗi đêm thi đầy nỗ lực.

Team Anh Trai Sơn.K (Anh Trai BigDaddy, Anh Trai CONGB, Anh Trai Mason Nguyễn) lựa chọn concept đầy sáng tạo khi xây dựng hình tượng những “anh trai nông dân” mộc mạc. Mỗi Anh Trai lần lượt đặt cho mình các biệt danh: “Anh Trai xây lúa”, “Anh Trai xây dựng”, “Anh Trai xây chuồng” hay “Anh Trai xay gạo”. Với tiết mục Ngất ngây con gà tây, nhóm cho biết muốn mang đến một phần trình diễn giàu tính giải trí, tạo cảm giác thoải mái và lan tỏa năng lượng tích cực đến khán giả trong những khoảnh khắc cuối cùng của hành trình Anh Trai “Say Hi” 2025.

Team Anh Trai B Ray (Anh Trai Negav, Anh Trai GILL, Anh Trai Vương Bình) xuất hiện với hình ảnh những quý ông lịch lãm tham gia vào buổi tiệc Prom. Mang concept thám tử, nhóm đảm nhận “nhiệm vụ” đi tìm lời giải cho câu hỏi Ai yêu anh nhất - cũng chính là tên ca khúc mà họ sẽ trình diễn tại Live Stage 5.

Bốn tiết mục của các đội sẽ là những màn trình diễn cuối cùng, khép lại hành trình của Anh Trai “Say Hi” 2025 bằng nhiều cung bậc cảm xúc, từ hài hước, giải trí đến sâu lắng.

Chương trình Anh Trai "Say Hi" 2025 do Vie Channel thuộc DatVietVAC Group Holdings sáng tạo, phối hợp cùng Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Đêm Chung kết và Trao giải sẽ được truyền hình trực tiếp lúc 19h30 thứ Bảy 13/12 trên các kênh truyền hình HTV2-Vie Channel, YouTube Vie Channel và ứng dụng giải trí VieON.