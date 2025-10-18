Sẽ hoàn thiện hồ sơ Bưu điện TPHCM vào dịp kỷ niệm 20 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam

Hoàng Nhân In bài viết
(Ngày Nay) -Thông tin Ngày Nay nhận được, vào hôm qua 17/10, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đã có phúc đáp công văn hôm 13/10 của Bưu điện TPHCM về việc “thống nhất và ủng hộ trong việc lập hồ sơ xếp hạng di tích đối với công trình, địa điểm Bưu điện TPHCM”.
Công trình, địa điểm Bưu điện TPHCM sẽ hoàn thành hồ sơ xếp hạng di tích chậm nhất trong tháng 11/2025
Công trình, địa điểm Bưu điện TPHCM sẽ hoàn thành hồ sơ xếp hạng di tích chậm nhất trong tháng 11/2025

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đã giao Trung tâm Bảo tồn di tích Thành phố: Chủ trì, nghiên cứu, triển khai lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích đối với công trình, địa điểm Bưu điện TPHCM.

Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM yêu cầu Trung tâm Bảo tồn di tích Thành phố: Ưu tiên hoàn thiện hồ sơ, gửi về Sở chậm nhất trong tháng 11/2025, nhằm thiết thực chào mừng Kỷ niệm 80 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ký ban hành Sắc lệnh số 65/SL và 20 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11/2005 - 23/11/2025).

Sẽ hoàn thiện hồ sơ Bưu điện TPHCM vào dịp kỷ niệm 20 năm Ngày Di sản văn hóa Việt Nam ảnh 1

Đường sách TPHCM nằm trên đường Nguyễn Văn Bình liền kề với Bưu điện TPHCM tạo nên một không gian văn hóa đặc sắc

Đối với các kiến nghị được nêu trong công văn ngày 13/10 của Bưu điện TPHCM, Trung tâm Bảo tồn di tích Thành phố sẽ phối hợp, trao đổi, giải đáp cụ thể trong quá trình triển khai công tác, bảo đảm đúng quy định pháp luật, đồng thời hài hòa giữa yêu cầu bảo tồn và khai thác, phát huy giá trị di sản

Trong quá trình thực hiện, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đề nghị Ban Giám đốc Bưu điện TPHCM tiếp tục hỗ trợ Trung tâm Bảo tồn di tích Thành phố trong việc khảo sát, chụp ảnh, thu thập tư liệu, đồng thời phối hợp cung cấp thông tin, tài liệu, bảng thống kê hiện vật liên quan đến ngành bưu điện hiện đang lưu giữ tại đơn vị.

Hoàng Nhân
xếp hạng di tích Bưu điện TPHCM

