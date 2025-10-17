Sẵn sàng để tòa nhà Bưu điện TPHCM trở thành di sản

(Ngày Nay) -Ông Nguyễn Như Thuận, Giám đốc Bưu điện TPHCM vừa có công văn gửi Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, nêu rõ: “Bưu điện TPHCM cam kết đồng hành và hợp tác chặt chẽ với Sở Văn hóa và Thể thao trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản đô thị tiêu biểu này”.

“Chúng tôi mong muốn quá trình xếp hạng di tích sẽ là một cơ hội để cùng với các cơ quan chức năng xây dựng chiến lược dài hạn, hài hòa giữa bảo tồn và phát triển, nhằm đưa tòa nhà Bưu điện TP.HCM trở thành di sản văn hóa đô thị tầm cỡ khu vực Đông Nam Á – nơi hội tụ giá trị lịch sử, kiến trúc và tương tác văn hóa cộng đồng”, theo Bưu điện TPHCM.

Như Ngày Nay phản ánh hôm 7/10 trong bài “Bất ngờ khi Bưu điện TPHCM chưa phải là di tích”, Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM đã hai lần vào các ngày 13/5/2025 và 14/6/2025 đề nghị Bưu điện TPHCM về việc đề nghị phối hợp, cung cấp ý kiến đối với hồ sơ xếp hạng di tích tòa nhà Bưu điện TPHCM nhưng chưa thấy phản hồi.

Trong công văn phúc đáp vừa gửi Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, Bưu điện TPHCM nêu quan điểm: “Bưu điện Thành phố hoàn toàn thống nhất, ủng hộ và sẵn sàng phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao trong quá trình lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích cấp Thành phố (hoặc cấp Quốc gia nếu có đủ điều kiện), nhằm tôn vinh giá trị kiến trúc – lịch sử của công trình.

Trong nhiều năm qua, Bưu điện Thành phố đã chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức nhiều hoạt động văn hóa tiêu biểu tại đây như: Ngày hội Sách và Văn hóa đọc, Tuần lễ Du lịch TPHCM, các buổi biểu diễn nghệ thuật dân tộc định kỳ thứ Bảy hằng tuần… Đồng thời luôn quan tâm công tác duy tu, bảo trì, bảo tồn nguyên trạng kiến trúc gốc, đảm bảo giữ gìn vẻ đẹp và giá trị công trình. Với những nỗ lực đó, tòa nhà Bưu điện TPHCM đã được bình chọn là 1 trong 100 điểm đến du lịch hấp dẫn nhất Thành phố và được Tạp chí Architectural Digest (Mỹ) xếp thứ 2 trong 11 bưu điện đẹp nhất thế giới”.

Tuy nhiên, Bưu điện TPHCM cũng nêu lên “trăn trở về sự hài hòa giữa bảo tồn và phát triển”: “Bên cạnh đó Bưu điện Thành phố cũng rất trăn trở về việc làm sao để bảo tồn công trình đúng quy định pháp luật, mà vẫn đảm bảo được tính chủ động, linh hoạt trong quản lý, khai thác, phục vụ các chức năng bưu chính – thương mại – du lịch ngày càng phát triển tại trung tâm Thành phố”.

Ông Nguyễn Như Thuận kiến nghị với Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM: “Tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ chuyên môn để xây dựng hồ sơ xếp hạng di tích phù hợp định hướng phát triển chung. Hướng dẫn cụ thể các bước tiếp theo để đảm bảo đúng quy trình, phù hợp với quy định của Luật Di sản văn hóa.

Trước, trong và sau khi được công nhận di tích, kính đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao và các sở, ngành liên quan: Tạo điều kiện thuận lợi cho Bưu điện TPHCM triển khai các hoạt động kinh doanh theo giấy phép đăng ký kinh doanh và chức năng nhiệm vụ được giao; Được các sở, ngành liên quan quan tâm, hướng dẫn và tạo điều kiện kịp thời khi Tổng Công ty và Bưu điện TPHCM cần tu bổ, tôn tạo, đặc biệt là tu sửa cấp thiết di tích; Được quan tâm bố trí kinh phí trong công tác tu bổ, tôn tạo, đặc biệt là tu sửa cấp thiết di tích từ ngân sách của Thành phố theo quy định”.

Được biết, theo kế hoạch, cuối Quý 4 năm nay, chậm nhất Quý 1 năm sau, Bưu điện TPHCM sẽ thi công thay mái ngói tòa nhà do tình trạng xuống cấp, thấm dột ảnh hưởng đến kiến trúc của tòa nhà.

Tòa nhà Bưu điện TPHCM tọa lạc tại số 02 Công xã Paris, phường Sài Gòn – không chỉ là một trụ sở giao dịch bưu chính mà còn là một phần di sản quý báu của Thành phố. Công trình mang đậm dấu ấn kiến trúc Pháp cuối thế kỷ 19, hoàn thành năm 1891, là một biểu tượng sống động của lịch sử hình thành và phát triển đô thị Sài Gòn – TP.HCM hơn 100 năm qua.