Cà Mau: Tăng cường công tác phòng, chống dịch do ghi nhận ca tử vong do não mô cầu

(Ngày Nay) - Chiều 10/4, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau (CDC Cà Mau) cho biết, trên địa bàn tỉnh vừa ghi nhận các trường hợp mắc bệnh viêm màng não do não mô cầu gây ra.

Ngành y tế địa phương đã khẩn trương triển khai các biện pháp giám sát, xử lý ổ dịch nhằm ngăn chặn nguy cơ lây lan trong cộng đồng.

Trước đó, ngày 9/4, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau tiếp nhận thông tin về 3 trường hợp nghi mắc bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau. Ngay sau đó, cơ quan chuyên môn đã cử đoàn kiểm tra, giám sát phối hợp xử lý và lấy mẫu gửi cấp tốc về Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh để xét nghiệm. Kết quả xác định có 2 bệnh nhân dương tính với vi khuẩn não mô cầu; trường hợp còn lại do đã điều trị kháng sinh trước đó nên không phát hiện vi khuẩn. Đáng chú ý, trong số các ca bệnh đã có 1 trường hợp tử vong.

Thông tin về đặc điểm của bệnh lý này, bác sĩ chuyên khoa II Trần Hiến Khóa, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau cho biết: Viêm màng não do não mô cầu là một bệnh truyền nhiễm cấp tính lây truyền qua đường hô hấp, do vi khuẩn Neisseria meningitidis gây ra. Bệnh chủ yếu gây viêm màng não với các triệu chứng điển hình như nhức đầu, sốt cao, cứng gáy, nôn và lơ mơ. Đặc biệt, bệnh nhân thường xuất hiện sốt phát ban dạng hình bản đồ, với các vết ban ngoằn ngoèo và có dấu hiệu hoại tử trên các nốt ban.

Khuyến cáo về giải pháp phòng bệnh hiệu quả nhất, bác sĩ Trần Hiến Khóa nhấn mạnh, bệnh lây chủ yếu qua đường hô hấp thông qua tiếp xúc gần giữa người với người. Do đó, biện pháp tốt nhất hiện nay là tiêm ngừa vaccine. Tuy nhiên, do vaccine viêm màng não do não mô cầu hiện không nằm trong chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia, người dân cần chủ động thực hiện tiêm chủng dịch vụ để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình. Để chủ động phòng ngừa tại chỗ, người dân cần thực hiện nghiêm túc việc giữ vệ sinh tay chân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và đeo khẩu trang tại nơi đông người để hạn chế tối đa nguy cơ lây lan.

Trước sự xuất hiện của mầm bệnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau Trần Hiến Khóa lưu ý người dân không nên quá hoang mang, bởi từ đầu năm đến nay khu vực phía Nam chỉ ghi nhận rải rác vài trường hợp và bệnh chưa bùng phát thành dịch lớn.

Hiện, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cà Mau đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi sát tình hình sức khỏe của các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân, triển khai các biện pháp vệ sinh dịch tễ tại khu vực sinh sống của các ca bệnh nhằm đảm bảo an toàn cho cộng đồng. Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh trên các kênh thông tin chính thống để người dân nắm bắt tình hình và chủ động phòng ngừa.