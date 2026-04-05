Các nhiệm vụ trọng tâm tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI

(Ngày Nay) - Tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ xem xét, quyết định công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; 8 dự án luật, 1 nghị quyết quy phạm pháp luật; 5 nhóm nội dung về kinh tế-xã hội, tài chính.

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XVI họp phiên trù bị vào chiều 5/4/2026, khai mạc vào sáng 6/4/2026 và dự kiến bế mạc vào ngày 23/4/2026 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Thời gian làm việc của Kỳ họp dự kiến khoảng 11 ngày, chia thành 2 đợt. Đợt 1 từ 6/4 đến 12/4 và đợt 2 từ 20/4 đến 23/4, dự phòng ngày 24, 25/4.

Tại Kỳ họp, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định công tác tổ chức bộ máy, nhân sự; 8 dự án luật, 1 nghị quyết quy phạm pháp luật; 5 nhóm nội dung về kinh tế-xã hội, tài chính, ngân sách, giám sát và các vấn đề quan trọng khác.