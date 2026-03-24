“Căn nhà ký ức” chiếu tại Việt Nam: tôn vinh tình cảm gia đình

(Ngày Nay) - Khán giả Việt Nam ra rạp xem phim có thêm nhiều “món ăn tinh thần” phong phú với những tác phẩm điện ảnh giá trị của thế giới như “ Căn nhà ký ức ” (Na Uy, đoạt giải Liên hoan phim Cannes 2025 và Oscar 2026).

Tác phẩm điện ảnh nghệ thuật ra rạp

Căn nhà ký ức (tựa gốc: Sentimental Value) của đạo diễn Joachim Trier từng giành giải thưởng lớn Grand Prix tại Liên hoan phim Cannes 2025 và mới đây chiến thắng hạng mục Phim quốc tế xuất sắc nhất tại Oscar 2026 (trên tổng số 9 đề cử Oscar). Phim chiếu tại một số cụm rạp tại Việt Nam từ ngày 20/3, sau 4 ngày đã có doanh thu phòng vé gần 270 triệu đồng – một con số “ổn và đúng như kỳ vọng ban đầu” của đơn vị nhập phim là Một lít phim vừa ra đời.

Một lít phim là nền tảng mở kết nối giữa các đơn vị nhập khẩu, sản xuất và phát hành phim tại Việt Nam.

Dự án quy tụ các đơn vị chuyên môn ngành điện ảnh gồm White Light Cinéhub, June và Spring Auteurs cùng sự hỗ trợ từ hệ thống rạp Galaxy Studio. Đạo diễn Nguyễn Hữu Tuấn, người khởi xướng dự án Một lít phim cho biết: “Chúng tôi mong muốn đưa các tác phẩm điện ảnh giá trị của thế giới đến gần hơn với khán giả Việt Nam trong một hình thức chỉn chu và dễ tiếp cận”.

Nhóm sẽ trực tiếp tham gia vào các khâu sản xuất, nhập khẩu và phát hành phim tại Việt Nam nhằm xây dựng một lịch chiếu các tác phẩm điện ảnh giá trị của thế giới ổn định tại rạp, giúp khán giả trong nước, cộng đồng yêu điện ảnh có cơ hội tiếp cận đa dạng hơn với điện ảnh thế giới trong một hình thức thưởng thức phim chỉn chu và dễ tiếp cận.

Có hai phim đoạt giải Oscar 2026 đã từng ra rạp tại Việt Nam là Trận chiến sau trận chiến (One Battle After Another) và Tội đồ (Sinners - đạo diễn Ryan Coogler). Trận chiến sau trận chiến giành chiến thắng rực rỡ với tổng cộng 6 giải Oscar tại lễ trao giải lần thứ 98 - 2026, bao gồm hạng mục quan trọng nhất là Phim hay nhất. Đạo diễn Paul Thomas Anderson giành giải Đạo diễn xuất sắc nhất, bên cạnh các giải thưởng khác như Nam diễn viên phụ và Kịch bản chuyển thể… Sau khi lên ngôi tại Oscar 2026, Trận chiến sau trận chiến được chiếu lại tại cụm rạp CGV từ ngày 20/3. Phim có dàn diễn viên gồm Leonardo DiCaprio, Sean Penn, Benicio Del Toro, Regina Hall, Teyana Taylor, Chase Infiniti...

Căn nhà ký ức: sâu lắng tình cảm gia đình

Căn nhà ký ức xoay quanh đạo diễn tài năng Gustav (do tài tử Stellan Skarsgård thủ vai) ở tuổi “thất thập cổ lai hy” sau bao năm không làm phim bỗng quyết định làm một bộ phim cuối để đời trong sự nghiệp. Gustav quay trở lại căn nhà cũ, tiếp xúc với hai cô con gái và mong sẽ hoà giải với các con bằng cách mời cô chị đóng vai chính cùng đứa cháu ngoại. Con gái lớn của ông Nora (do Renate Reinsve đóng) là một diễn viên sân khấu. Ban đầu cô khước từ lời mời của cha do vẫn còn giận ông bởi trong quá khứ ông từng bỏ nhà ra đi.

Gustav định nhờ một ngôi sao Hollyowood đóng phim của ông là Rachel Kemp (Elle Fanning đóng). Nhưng rốt cuộc Rachel xin lỗi phải từ chối tham gia vì cô không cảm được vai diễn. Nhịp phim chậm rãi, ít cao trào nhưng Căn nhà ký ứcchinh phục khán giả nhờ kịch bản sâu sắc và dàn diễn viên đóng quá hay. Nhất là Stellan Skarsgård với ánh mắt và gương mặt đầy nỗi niềm cũng như mong đợi được hàn gắn những vết thương trong quá khứ. Nữ diễn viên Renate Reinsve cũng có một vai diễn xuất sắc về chiều sâu tâm lý khi cô diễn tả tâm trạng của một phụ nữ yêu nghệ thuật gặp khó khăn với sự cô đơn và nỗi niềm tổn thương với cha mình.

Tựa phim Sentimental Value (gợi về “giá trị của ký ức và cảm xúc”) truyền tải thông điệp nhân văn xoay quanh ký ức, tình cảm gia đình và những điều chúng ta chọn giữ lại trong đời. Phim cho thấy ký ức không chỉ đẹp mà còn có thể đau đớn. Nhưng chính việc đối diện với ký ức thay vì trốn tránh giúp con người trưởng thành và chữa lành những vết thương tâm lý. Dù cuộc sống thay đổi ra sao, sự gắn kết giữa người với người, đặc biệt là các thành viên gia đình, mới là điều bền vững nhất. Những hiểu lầm, khoảng cách có thể được hàn gắn nếu có sự thấu cảm.

Căn nhà ký ứccũng để lại thông điệp về sự buông bỏ và trân trọng hiện tại. Không phải mọi thứ thuộc về quá khứ đều cần giữ lại. Phim khuyến khích con người biết chọn lọc để giữ lại điều ý nghĩa và buông bỏ những gì khiến ta bị mắc kẹt. Giá trị cảm xúc không chỉ nằm trong quá khứ mà còn được tạo ra mỗi ngày. Vì vậy, con người hãy sống trọn vẹn với hiện tại để sau này không phải tiếc nuối.

Sắp tới, đơn vị Một lít phim dự kiến tiếp tục đưa về Việt Nam loạt tác phẩm phim nghệ thuật quốc tế từng gây tiếng vang tại các liên hoan phim lớn, trải dài từ điện ảnh châu Âu đến các nền điện ảnh độc lập đương đại và gây tiếng vang như Sirat, The Voice of Hind Rajab, Summer School, 2001, A Useful Ghost, The Land of Morning Calm, The Elysian Field…