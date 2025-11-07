Cảnh báo trẻ ho kéo dài, khó thở có thể là dấu hiệu u trung thất

(Ngày Nay) - U trung thất ở trẻ em không phải là bệnh lý hiếm gặp, song phần lớn được phát hiện muộn do triệu chứng ban đầu mơ hồ như ho kéo dài, khò khè, nuốt vướng, mệt khi gắng sức. Theo các bác sĩ, nếu không được chẩn đoán sớm, khối u có thể chèn ép khí quản, phổi, tim và mạch máu lớn, gây nguy hiểm tính mạng và làm phức tạp quá trình điều trị.

Bác sĩ Mai Văn Minh, Trưởng khoa Nội, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Minh Anh cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận một bệnh nhi nữ 14 tuổi thường xuyên ho, khó thở, nuốt vướng và đau ngực. Gia đình cho biết, bệnh nhi đã đi khám, điều trị tại nhiều nơi nhưng không cải thiện.

Sau khi thực hiện các xét nghiệm và chụp CT ngực - cổ với độ phân giải cao, bác sĩ xác định bệnh nhi có khối u lớn nằm ở trung thất, vị trí phức tạp khi khối u nằm cạnh sau bên phải khí quản, gây hẹp lòng khí quản giữa cổ và trung thất, đồng thời sát các mạch máu lớn, rất hạn chế không gian thao tác khi mổ.

Để xác định chính xác cấu trúc khối u và mức độ chèn ép, ê kíp đã tiến hành dựng hình khí phế quản và nội soi khí phế quản trước phẫu thuật, từ đó xây dựng chiến lược gây mê và dự phòng các tình huống có thể xảy ra trong quá trình mổ.

Theo BSCK1 Nguyễn Công Nhựt, Phó khoa Gây mê - Hồi sức, ca bệnh này đặt ra nhiều thách thức trong gây mê và thông khí do đường thở bị chèn ép một phần, nguy cơ suy hô hấp cao trong giai đoạn khởi mê. Ê kíp gây mê phải chuẩn bị phương án đặt nội khí quản khó, sử dụng ống nhỏ và sẵn sàng chuyển sang thông khí ngắt quãng nếu cần can thiệp sâu vào thành khí quản.

Với phương pháp phẫu thuật nội soi lồng ngực ít xâm lấn, sử dụng dao cắt đốt siêu âm hiện đại, ca mổ đã được thực hiện an toàn. Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục nhanh, không có biến chứng, không để lại sẹo. Sau một tuần theo dõi và chăm sóc hậu phẫu, bệnh nhân được xuất viện trong tình trạng ổn định.

Bác sĩ Mai Văn Minh cũng cho biết, u trung thất ở trẻ không hiếm gặp, nhưng phần lớn phát hiện muộn vì triệu chứng mơ hồ có thể tiến triển âm thầm trong thời gian dài. Việc phát hiện sớm và can thiệp kịp thời giúp giảm đáng kể nguy cơ chèn ép các cơ quan trọng yếu và tăng khả năng điều trị thành công.

Phẫu thuật nội soi lồng ngực hiện nay được xem là phương pháp can thiệp an toàn và hiệu quả, nhờ ứng dụng kỹ thuật gây mê hiện đại, dụng cụ tinh vi cùng đội ngũ phẫu thuật viên giàu kinh nghiệm. Đây là kỹ thuật ít xâm lấn, giúp bệnh nhân hồi phục nhanh, giảm đau, sẹo mổ nhỏ và rút ngắn thời gian nằm viện.

Bác sĩ Minh khuyến cáo, phụ huynh không nên chủ quan khi trẻ có các dấu hiệu hô hấp kéo dài, không đáp ứng điều trị thông thường. Khi u còn nhỏ, việc phẫu thuật an toàn hơn, thời gian hồi phục nhanh và hạn chế biến chứng.