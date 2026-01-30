Cảnh sát Giao thông Hà Nội "về nguồn", trao yêu thương cho vùng khó khăn Tuyên Quang

(Ngày Nay) - Ngày 29/1/2026, Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an Thành phố Hà Nội phối hợp với Công an tỉnh Tuyên Quang tổ chức chương trình “Về nguồn – giáo dục truyền thống – chung sức cùng cộng đồng”.

Hoạt động được triển khai theo Kế hoạch số 525/KH-BCA-C08 ngày 05/11/2024 của Bộ Công an; Kế hoạch số 267/KH-CAHN-PC08 ngày 25/12/2024 của Công an Thành phố Hà Nội về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát giao thông (21/02/1946 – 21/02/2026); đồng thời gắn với Kế hoạch số 454/KH-CAHN-PX03 ngày 25/12/2025 về Chương trình tình nguyện mùa đông năm 2025 – Xuân tình nguyện năm 2026 và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Chương trình được tổ chức tại Khu di tích Nha Công an Trung ương (xã Minh Thanh) và xã Hùng Lợi, tỉnh Tuyên Quang, nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, bồi đắp niềm tự hào, ý chí, trách nhiệm cho cán bộ, chiến sĩ; qua đó góp phần phát huy phẩm chất người chiến sĩ Công an nhân dân “vì nhân dân phục vụ”.

Đoàn công tác do Trung tá Đào Việt Long – Phó Trưởng phòng PC08, Công an Thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, cùng các Đội trưởng các đơn vị trực thuộc Phòng, đại diện Ban Chấp hành Hội Phụ nữ và Đoàn Thanh niên. Đón tiếp đoàn có đồng chí Hoàng Quang Hòa – Phó Trưởng phòng PX03; Thượng tá Nguyễn Văn Hưng – Phó Trưởng phòng PC08 và Đại úy Hà Văn Minh – Bí thư Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Tuyên Quang.

Trong khuôn khổ chương trình, đoàn đã tổ chức lễ dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ Công an nhân dân tại Nhà bia Di tích Nha Công an Trung ương – địa chỉ đỏ gắn liền với những trang sử vẻ vang của lực lượng Công an trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp đó, đoàn đến thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Lâm Thị Giã (sinh năm 1925), trú tại xã Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang, thể hiện đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và sự tri ân sâu sắc của cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô đối với các gia đình có công với cách mạng.

Hướng về cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ ở địa bàn còn nhiều khó khăn, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã trao tặng quỹ học bổng, máy vi tính, máy lọc nước cho Trường Tiểu học Hùng Lợi 2; trao học bổng và quà cho 20 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nỗ lực vươn lên trong học tập; đồng thời trao 230 suất quà cho học sinh toàn trường. Tổng kinh phí hỗ trợ và quà tặng trong chương trình đạt trên 120 triệu đồng.

Trao đổi với phóng viên, Đại úy Nguyễn Hồng Nhung – Chủ tịch Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát giao thông, Công an Thành phố Hà Nội cho biết, chương trình “Về nguồn – giáo dục truyền thống – chung sức cùng cộng đồng” là dịp để cán bộ, hội viên phụ nữ Cảnh sát giao thông Thủ đô bồi đắp lý tưởng cách mạng, nâng cao nhận thức chính trị; qua đó tiếp tục khẳng định vai trò của nữ CSGT trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và các hoạt động vì cộng đồng.

Theo Đại úy Nguyễn Hồng Nhung, trong phong trào thi đua “Ba nhất – Phát huy truyền thống Anh hùng, hành động phục vụ nhân dân”, hội viên phụ nữ Phòng Cảnh sát giao thông luôn xác định rõ trách nhiệm “gần dân, sát dân, vì nhân dân phục vụ”, không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông mà còn tích cực tham gia công tác an sinh xã hội, hướng về cơ sở.

“Thông qua những hoạt động thiết thực vì cộng đồng, mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ Cảnh sát giao thông càng thấm nhuần sâu sắc tinh thần phục vụ nhân dân, lan tỏa những giá trị nhân văn tốt đẹp, góp phần xây dựng lực lượng Cảnh sát giao thông Thủ đô chính quy, hiện đại, gần dân và được nhân dân tin yêu”, Đại úy Nguyễn Hồng Nhung nhấn mạnh.

Hoạt động “Về nguồn – giáo dục truyền thống – chung sức cùng cộng đồng” là điểm nhấn ý nghĩa trong chuỗi hoạt động chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát giao thông, đồng thời khẳng định hiệu quả của phong trào thi đua “Ba nhất” trong việc gắn nhiệm vụ chính trị với trách nhiệm xã hội, góp phần củng cố mối quan hệ gắn bó mật thiết giữa lực lượng Công an và nhân dân.