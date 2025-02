Capella Hanoi được “Oscar ngành khách sạn” xếp hạng “tốt nhất thế giới”

Cẩm nang du lịch uy tín của Mỹ Forbes Travel Guide vừa công bố danh sách các khách sạn hàng đầu thế giới 2025 tại lễ trao giải Star Awards vào tháng 2. Đây là một hệ thống xếp hạng sao uy tín trong ngành du lịch và khách sạn trên toàn thế giới có tuổi đời từ năm 1958, tương tự Michelin Guide trong ngành ẩm thực, với cách chấm điểm tuyệt mật từ đội ngũ thẩm định viên. Các chuyên gia từ hơn 80 quốc gia sẽ bí mật lưu trú và đánh giá khách sạn theo những tiêu chuẩn nghiêm ngặt, đảm bảo sự công bằng và khách quan. Vì vậy, giải thưởng Star Awards của Forbes Travel Guide là một trong những giải thưởng danh giá nhất, được coi là "Oscar" của ngành khách sạn.

Xếp hạng 5 sao là thứ hạng cao nhất của Forbes Travel Guide dành cho những khách sạn "thật sự xuất sắc, mang tính biểu tượng, dịch vụ đẳng cấp, tiện nghi tối tân". Năm nay, trong số 2.187 cơ sở lưu trú được đề cập, chỉ có 350 khách sạn, resort trên toàn cầu được đánh giá 5 sao. Một trong hai đại diện của Việt Nam là khách sạn Capella Hanoi. Đây cũng là năm đầu tiên Capella Hanoi nhận được vinh dự này

"Mọi chi tiết của khách sạn sang trọng 47 phòng này đều được thiết kế theo trí tưởng tượng của nhà thiết kế Bill Bensley, cũng là người sáng tạo đằng sau Capella Ubud của Bali và Shinta Mani Wild ở Campuchia, cùng nhiều nơi nghỉ dưỡng kỳ diệu khác. Cũng giống nhiều thiết kế của Bensley, bước vào khách sạn này, du khách được đến với một vũ trụ song song đầy mê hoặc", Forbes mô tả về Capella Hanoi. Nhắc tới sự kỳ công của Bill Bensley khi thiết kế Capella Hanoi, Forbes cũng đề cập ông đã phải đi du lịch khắp thế giới để mua sắm các đồ cổ, thu nhập hơn 1.000 món đồ lưu niệm về opera để tạo ra những bất ngờ trong khắp các không gian của khách sạn.

Chỉ cách Nhà Hát Lớn - công trình biểu tượng của thủ đô Hà Nội - và khu phố cổ chưa tới 5 phút đi bộ, khách sạn mang kiến trúc độc đáo Art Nouveau và Art Deco, tái hiện lại một lữ quán xa hoa dành cho những nghệ sĩ, nhà soạn nhạc nổi tiếng trong thời kỳ hoàng kim của nhạc Opera những năm 1920. Nhìn từ bên ngoài, khách sạn với những tông màu chủ đạo là vàng, trắng, kem là sự kết hợp giữa nét hoài cổ của kiến trúc Pháp và không gian thanh lịch, phóng khoáng của kiến trúc Đông Dương xưa cũ.

Theo đánh giá từ các chuyên gia của Forbes Travel Guide, Capella Hanoi có tới 5 điểm nổi bật thu hút họ. Đầu tiên là thiết kế ấn tượng của khách sạn mang âm hưởng của thời đại nhạc Jazz, với nhiều chi tiết đậm màu sắc bản địa như bức tượng thiên thần mặc áo dài, đội nón lá trên mái nhà. Thứ hai, đó là các phòng tại đây đều có tên riêng, lấy từ các nghệ sĩ opera, nhà soạn nhạc và nhà thiết kế nổi tiếng của thời kỳ hoàng kim Opera.

Thứ ba, các phòng đều được trang trí đẹp mắt, có ban công kiểu Pháp lãng mạn và nội thất kết hợp tinh tế giữa phong cách phương Đông và phương Tây. Thứ tư, spa Auriga của khách sạn mang đến sự đột phá, thay vì các tông màu trầm thường thấy thì được trang trí bởi những gam màu nóng như đỏ, lam, vàng cùng phong cách trang trí giống cung đình Việt Nam. Cuối cùng, đó là trải nghiệm ẩm thực đa dạng. Du khách có thể thưởng thức ẩm thực Việt Nam truyền thống tại Backstage, uống cocktail và ăn tapas tại Diva’s Lounge, trải nghiệm ẩm thực chuẩn New York những năm 1920 tại The Hudson Room hay thưởng thức teppanyaki đẳng cấp thế giới cùng bộ sưu tập rượu sake lớn nhất Việt Nam tại nhà hàng Hibana by Koki đạt 1 sao Michelin 2 năm liên tiếp.

Bà Hildegard Anzenberger, Tổng Quản lý Capella Hanoi, chia sẻ đầy tự hào: "Là khách sạn đô thị duy nhất và một trong hai khách sạn tại Việt Nam vinh dự nhận được sự công nhận 5 sao, chúng tôi sẽ tiếp tục không ngừng theo đuổi sự xuất sắc và nâng tầm trải nghiệm cho từng vị khách”.

Bên cạnh xếp hạng 5 sao từ Forbes Travel Guide, kể từ khi chính thức ra mắt, khách sạn boutique đặc biệt sang trọng của Sun Group đã không ngừng được vinh danh bởi các tổ chức giải thưởng và truyền thông quốc tế, đặc biệt với một loạt giải thưởng vào năm 2024. Tạp chí uy tín Travel + Leisure đã bình chọn The Hudson Room và nhà hàng Hibana by Koki của Capella Hanoi trong Top 25 quán bar và top 25 nhà hàng xuất sắc nhất Việt Nam năm 2024. Capella Hanoi cũng là khách sạn duy nhất tại Việt Nam có tới 3 nhà hàng được Michelin Guide vinh danh. Mới đây, Business Insider cũng trao tặng Capella Hanoi giải Global Recognition Award 2024, tôn vinh những khách sạn có đóng góp nổi bật trong ngành du lịch và dịch vụ lưu trú toàn cầu.

Mở đầu năm 2025, Capella Hanoi cũng lập cú đúp trên tạp chí du lịch danh giá Condé Nast Traveller trong top khách sạn hàng đầu Việt Nam, và là khách sạn xuất sắc nhất cho chuyến du lịch Hà Nội vào năm 2025.

Sự vinh danh từ các giải thưởng danh giá không chỉ là niềm tự hào của Capella Hanoi mà còn là sự khẳng định vị thế tiên phong trong ngành khách sạn cao cấp Việt Nam của tập đoàn Sun Group. Với việc được vinh danh trong danh sách này, cùng với dịch vụ đỉnh cao, thiết kế độc nhất vô nhị và tinh thần không ngừng sáng tạo, Capella Hanoi tiếp tục là biểu tượng của nghỉ dưỡng đẳng cấp và là điểm đến không thể bỏ lỡ khi đặt chân tới thủ đô.