Cắt mí đuôi phượng: Bí quyết thẩm mỹ

(Ngày Nay) - Thẩm mỹ viện Tony An An - một cơ sở chuyên về chỉnh sửa khuôn mặt tại Quận 10, đang cung cấp dịch vụ cắt mí đuôi phượng – một kỹ thuật thẩm mỹ mắt lấy cảm hứng từ công nghệ Hàn Quốc. Dịch vụ này nhằm cải thiện hình dáng mí mắt, giúp khách hàng có đôi mắt to hơn, cân đối và tự nhiên.

Đôi mắt thường được coi là yếu tố quan trọng trong việc thể hiện thần thái và vẻ đẹp của con người. Theo đại diện Thẩm mỹ viện Tony An An, dịch vụ cắt mí đuôi phượng là phiên bản nâng cao của cắt mí truyền thống, tập trung vào việc tạo nếp mí rõ ràng ở phần đầu mắt và nâng nhẹ đuôi mắt để tạo đường cong nhẹ nhàng. Kỹ thuật này được cho là giúp loại bỏ da chùng, mỡ thừa, mí lót hoặc mí ẩn, mang lại ánh nhìn thanh tú hơn.

Tên gọi "đuôi phượng" xuất phát từ hình ảnh đôi mắt của chim phượng hoàng, biểu tượng cho sự tinh tế và cuốn hút trong văn hóa Á Đông. Theo mô tả từ Tony An An, bác sĩ sẽ điều chỉnh nếp mí theo tỷ lệ phù hợp với khuôn mặt, giúp mắt có chiều sâu và vẻ ngoài trẻ trung. So với cắt mí thông thường, phương pháp này được quảng bá là mang lại kết quả tự nhiên hơn, với thời gian hồi phục nhanh và ít để lại sẹo.

Thẩm mỹ viện Tony An An nhấn mạnh rằng, dịch vụ sử dụng dao vi phẫu mảnh, trong môi trường vô trùng theo tiêu chuẩn Bộ Y tế. Quy trình bao gồm:

1. Tư vấn và đo vẽ dáng mí phù hợp với gương mặt.

2. Kiểm tra sức khỏe và gây tê cục bộ.

3. Thực hiện tiểu phẫu kéo dài khoảng 45-60 phút, loại bỏ da thừa và tạo nếp mí mới.

4. Chăm sóc hậu phẫu, bao gồm chườm lạnh, hướng dẫn kiêng cữ và tái khám miễn phí sau 5-7 ngày.

Cơ sở cho biết khách hàng có thể sinh hoạt bình thường sau 1-2 ngày, với kết quả duy trì lâu dài. Dịch vụ còn kèm theo chăm sóc da mắt bằng công nghệ ánh sáng sinh học để hỗ trợ lành vết thương.

Dịch vụ cắt mí đuôi phượng được khuyến nghị cho những người có mí mắt một lớp, da chùng quanh mắt, đuôi mắt cụp hoặc muốn chỉnh sửa mí cũ. Đại diện cơ sở lưu ý rằng, khách hàng nên kiểm tra sức khỏe trước khi thực hiện để đảm bảo an toàn.

Một số khách hàng đã chia sẻ kinh nghiệm trên mạng xã hội và các nền tảng của cơ sở. Chị Ngọc Mai (28 tuổi, TP. Hồ Chí Minh) cho biết: "Sau sáu tháng, mí mắt rõ nét hơn và nhìn tự nhiên. Mọi người khen trẻ hơn mà không nhận ra đã làm thẩm mỹ." Chị Hương Lan (33 tuổi, Bình Dương) cũng nói thêm: "Bác sĩ tư vấn kỹ, thao tác nhẹ nhàng. Sau một tuần, tôi đi làm lại mà không có sẹo”.

Thẩm mỹ viện Tony An An do anh Tony An An dẫn dắt, chuyên về các dịch vụ như nâng mũi, trẻ hóa da và chỉnh sửa khuôn mặt. Đội ngũ bác sĩ tại đây được cấp chứng chỉ hành nghề phẫu thuật thẩm mỹ, với kinh nghiệm tu nghiệp tại Hàn Quốc. Cơ sở có mặt trên Facebook và YouTube, với hơn 12.000 lượt thích trên trang chính thức.

Dù dịch vụ thẩm mỹ như cắt mí đuôi phượng đang phổ biến, các chuyên gia y tế khuyến cáo khách hàng nên chọn cơ sở có giấy phép đầy đủ, kiểm tra sức khỏe kỹ lưỡng và tham khảo ý kiến bác sĩ để tránh rủi ro. Với sự kết hợp giữa công nghệ hiện đại và dịch vụ tận tâm, Tony An An đang góp phần vào xu hướng thẩm mỹ an toàn tại Việt Nam, giúp phụ nữ tự tin hơn trong hành trình chinh phục vẻ đẹp.