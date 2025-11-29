Cầu nối “tài chính xanh” cho các địa phương Việt Nam với tổ chức quốc tế

(Ngày Nay) - Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và các tổ chức quốc tế tại Geneva ngày 28/11 đã tổ chức Tọa đàm “Những xu hướng toàn cầu mới về tài chính xanh và nông nghiệp bền vững - Hàm ý chính sách đối với Việt Nam”. Sự kiện diễn ra theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham dự của các điểm cầu trong nước gồm Nghệ An, Hải Phòng, Lâm Đồng, Điện Biên, Thành phố Huế và Quảng Ninh.

Tham dự tọa đàm, phía các đối tác quốc tế có nhiều chuyên gia đến từ các tổ chức lớn như WTO, Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) và Hội đồng Quản lý Rừng Thế giới (FSC), cùng đại diện cộng đồng tài chính tại Thụy Sĩ. Phía Việt Nam có sự tham dự của lãnh đạo nhiều địa phương bao gồm Nghệ An, Hải Phòng, Lâm Đồng, Điện Biên, Thành phố Huế và Quảng Ninh cùng đại diện lãnh đạo và cán bộ Phái đoàn.

Phát biểu khai mạc, ông Cung Đức Hân - Đại biện Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại Geneva - nhấn mạnh Việt Nam đang triển khai quyết liệt các cam kết về giảm phát thải, kinh tế tuần hoàn và nông nghiệp bền vững theo tinh thần COP26. Ông cho rằng sự gia tăng các yêu cầu về tiêu chuẩn môi trường, truy xuất nguồn gốc và đánh giá phát thải từ các thị trường lớn vừa là thách thức, vừa là động lực để các địa phương Việt Nam nâng cao năng lực sản xuất và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đại biện Cung Đức Hân khẳng định Phái đoàn sẽ tiếp tục làm cầu nối giữa các địa phương Việt Nam và các tổ chức quốc tế tại Geneva nhằm thúc đẩy hợp tác thực chất trong lĩnh vực tài chính xanh, nông nghiệp xanh và thương mại bền vững.

Tại buổi tọa đàm, các diễn giả quốc tế đã phân tích triển vọng thương mại toàn cầu, xu hướng tài chính xanh, yêu cầu mới trong chứng nhận bền vững, kinh nghiệm huy động vốn cho kinh tế tái sinh và tác động của biến đổi khí hậu đối với nền kinh tế các nước đang phát triển, đồng thời đưa ra nhiều khuyến nghị cho Việt Nam.

Đại diện WTO nêu bật xu hướng “xanh hóa” thương mại toàn cầu và tầm quan trọng của minh bạch dữ liệu trong chuỗi cung ứng nông sản. Trong khi đó, chuyên gia OECD cho rằng Việt Nam có cơ hội thu hút dòng vốn xanh nếu tăng cường tiêu chuẩn ESG (bộ 3 tiêu chí gồm Môi trường (Environmental), Xã hội (Social) và Quản trị (Governance)) và hoàn thiện cơ chế báo cáo bền vững.

Về phần mình, đại diện WEF tập trung vào tác động của biến đổi khí hậu đối với an ninh lương thực và khuyến nghị Việt Nam mở rộng các mô hình sản xuất thích ứng khí hậu, nâng cao khả năng chống chịu thiên tai và đổi mới quản trị tài nguyên nước. Đại diện FSC nhận định chứng chỉ rừng bền vững là yếu tố then chốt giúp hàng lâm sản Việt Nam thâm nhập các thị trường chất lượng cao.

Bên cạnh đó, chuyên gia về đầu tư tác động của Thụy Sĩ chia sẻ kinh nghiệm huy động nguồn vốn tư nhân cho các mô hình kinh tế tái sinh và nông nghiệp bền vững, qua đó gợi mở một số hướng đi cho các địa phương Việt Nam trong công tác thiết kế dự án và thu hút nhà đầu tư.

Phát biểu tại phiên thảo luận, ông Phùng Thành Vinh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đánh giá cao tọa đàm và nhấn mạnh: “Các địa phương Việt Nam, trong đó có Nghệ An, rất coi trọng cập nhật xu hướng mới của thế giới về tài chính xanh và nông nghiệp bền vững. Buổi tọa đàm hôm nay đã cung cấp nội dung thiết thực, hiệu quả cho tỉnh Nghệ An nói riêng và các địa phương của Việt Nam nói chung. Chúng tôi mong muốn tìm được các mô hình hợp tác cụ thể, phù hợp với lợi thế của địa phương và yêu cầu phát triển xanh”.

Trong khi đó, bà Lương Thị Kiểm - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng - cho rằng địa phương đang tập trung thúc đẩy nông nghiệp xanh thông qua ứng dụng khoa học-công nghệ, mở rộng sản xuất nông nghiệp an toàn và tăng cường quản lý môi trường trong toàn bộ chuỗi giá trị. Bà nhấn mạnh Hải Phòng mong muốn mở rộng hợp tác quốc tế về tiêu chuẩn xanh, công nghệ xử lý môi trường, truy xuất nguồn gốc và các mô hình sản xuất phát thải thấp nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của các thị trường trong nước và quốc tế.

Với Huế, đại diện của thành phố này - ông Phan Quốc Sơn - nêu rõ địa phương đang thúc đẩy phát triển tài chính xanh, lồng ghép tiêu chí bền vững vào quá trình thẩm định và lựa chọn dự án, đồng thời khuyến khích các doanh nghiệp chuyển đổi sang mô hình sản xuất tuần hoàn, tiết kiệm năng lượng. Ông cho biết Thành phố Huế đang chịu tác động nặng nề của thiên tai và lũ lụt - những hệ quả ngày càng rõ rệt của biến đổi khí hậu - nên đặc biệt mong muốn tăng cường hợp tác quốc tế trong quản lý rủi ro khí hậu, phục hồi sau thiên tai và phát triển sinh kế bền vững cho người dân.

Đại diện các địa phương Việt Nam cũng chia sẻ những ưu tiên trong phát triển nông nghiệp bền vững, tăng cường quản lý môi trường, cải thiện dữ liệu truy xuất nguồn gốc và nâng cao khả năng đáp ứng tiêu chuẩn xanh trong thương mại quốc tế. Nhiều địa phương xác định nhiệm vụ phát triển nông nghiệp thích ứng khí hậu ngày càng trở nên cấp thiết, đặc biệt là trong bối cảnh lũ lụt, thiên tai gia tăng do tác động của biến đổi khí hậu. Đây là lĩnh vực mà các địa phương mong muốn mở rộng hợp tác quốc tế để nâng cao năng lực và tiếp cận công nghệ tiên tiến. Nhiều địa phương đề xuất cần có khung chính sách hỗ trợ đồng bộ hơn để thúc đẩy phát triển nông nghiệp xanh, bao gồm hoàn thiện quy định về tiêu chuẩn môi trường, truy xuất nguồn gốc và chỉ số đo lường phát thải; đề nghị tiếp tục nhận được sự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế trong việc chuyển giao công nghệ và chia sẻ kinh nghiệm nhằm nâng cao năng lực đáp ứng các tiêu chuẩn xanh trong thương mại quốc tế.

Các đại biểu cũng cho rằng tọa đàm là diễn đàn phù hợp giúp các địa phương tiếp cận thông tin quốc tế, tìm kiếm đối tác và chia sẻ kinh nghiệm chuyển đổi xanh. Nhiều tổ chức quốc tế và doanh nghiệp Thụy Sĩ bày tỏ mong muốn tiếp tục làm việc với các địa phương Việt Nam về những cơ hội hợp tác cụ thể sau tọa đàm.

Bên lề sự kiện, Phái đoàn còn tổ chức không gian trưng bày giới thiệu thông tin và ấn phẩm về tiềm năng phát triển kinh tế, thế mạnh ngành hàng và cơ hội đầu tư của các địa phương Việt Nam. Hoạt động này góp phần quảng bá hình ảnh địa phương, thúc đẩy kết nối và mở rộng hợp tác với cộng đồng quốc tế.