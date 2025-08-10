Charm Resort Long Hải - Bài 2: Mua lại hợp đồng rồi... sao nữa?

(Ngày Nay) - Liên tục chậm bàn giao căn hộ như đã cam kết nhưng thay vì có giải pháp xử lý thỏa đáng với khách hàng, chủ đầu tư dự án Charm Resort Long Hải lại bị khách hàng tố có dấu hiệu đang kéo dài thời gian.

Mua lại hợp đồng

Từ sau thời điểm dự án Charm Resort Long Hải bàn giao căn hộ theo thời gian đã cam kết (cuối năm 2022), nhiều khách hàng liên tục đề nghị chủ đầu tư là Công ty TNHH Du lịch Khách sạn Phúc Đạt thanh lý hợp đồng, trong đó có ông Nghĩa như đã nêu ở bài viết trước.

Khoảng tháng 6/2024, Công ty Phúc Đạt thông báo cho ông Nghĩa có người tên Huỳnh Tấn Khoa có nhu cầu nhận chuyển nhượng lại căn hộ du lịch nói trên. Ngày 28/5/2024, tại trụ sở chủ đầu tư, Công ty Phúc Đạt đã lập biên bản thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng căn hộ với ông Huỳnh Tấn Khoa. Công ty Phúc Đạt cũng ký biên bản thanh lý với ông Nghĩa hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng căn hộ và các phụ lục kèm theo, hợp đồng chương trình cho thuê căn hộ cùng các phụ lục kèm theo kể từ ngày 25/10/2024. Hồ sơ vay khoản tại ngân hàng cũng được lập biên bản chuyển từ ông Nghĩa sang cho ông Huỳnh Tấn Khoa.

Sau khi hoàn tất các thủ tục, cùng ngày 28/5/2024, ông Nghĩa cũng được Công ty Phúc Đạt chi trả số tiền hơn 261 triệu đồng đã đóng. Tuy nhiên, phía chủ đầu tư đã khấu trừ nhiều khoản như phí thu hồi lợi nhuận cam kết hơn 162 triệu đồng, phí giao dịch hơn 52 triệu đồng, phí tất toán ngân hàng 11 triệu đồng, phí chuyển nhượng đóng cho CĐT 5 triệu đồng,... Số tiền thực nhận mà ông Nghĩa được Công ty Phúc Đạt trả lại chỉ còn khoảng gần 30 triệu đồng.

Hoàn tất các thủ tục sang nhượng căn hộ, ông Nghĩa nghĩ rằng phía chủ đầu tư và ông Huỳnh Tấn Khoa sẽ xử lý khoản vay tại ngân hàng.

Đến đầu tháng 2/2025, ông Nghĩa tá hỏa khi ngân hàng thông báo nhắc nợ đến hạn (lần 1). Quá bất ngờ, ông Nghĩa đến gặp Công ty Phúc Đạt và ngân hàng thì mới biết ông Huỳnh Tấn Khoa chỉ thanh toán lãi ngân hàng trong vài tháng, sau đó không thực hiện nữa và hồ sơ vay vẫn đúng tên ông Nghĩa.

Có liên quan đến Charm Group?

Sau đó, từ các thông tin của ông Huỳnh Tấn Khoa, ông Nghĩa đã đến nhà người này và liên hệ qua điện thoại thì nhận được câu trả lời không tiếp tục thực hiện thỏa thuận đã cam kết. Ông Nghĩa cũng tìm được một số tài khoản mạng xã hội có thông tin và hình ảnh trùng khớp với nhân vật Huỳnh Tấn Khoa thì phát hiện người này có nhiều hình ảnh mặc đồng phục, làm việc tại trụ sở Charm Group và trên trang cá nhân có nhiều thông tin giới thiệu về các dự án bất động sản mà Charm Group kinh doanh trên thị trường.

Ông Nghĩa đã tìm cách liên hệ với những khách hàng khác và biết được rất nhiều người cũng rơi vào tình trạng tương tự. Theo thông tin ông Nghĩa cung cấp thì có ít nhất 7 khách hàng được nhân vật Huỳnh Tấn Khoa mua lại hợp đồng. Ngoài ra, ít nhất 12 khách hàng được một người tên Trần Thị Kim Ngọc mua lại hợp đồng và một số khách hàng được một số cá nhân có nhiều thông tin liên quan đến Charm Group mua lại hợp đồng gồm Huỳnh Trung Cường, Nguyễn Văn Đỗ Đạt,... Những người này sau khi mua lại hợp đồng của nhiều khách hàng nhưng không thực hiện như ông Huỳnh Tấn Khoa.

Trong đó, người có tên Trần Thị Kim Ngọc là cổ đông sáng lập Công ty Cổ phần Charm Group, hiện nắm 100.000 cổ phần, tương ứng 1 tỷ đồng tại doanh nghiệp này. Bà Trần Thị Kim Ngọc cũng từng giữ chức vụ Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Charm Property, là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Kinh doanh Bất động sản Sunrise, trên website được giới thiệu của doanh nghiệp này có đăng tải thông tin về 2 dự án Charm Resort Long Hải và Charm City Bình Dương.

Người có tên Huỳnh Trung Cường hiện nay là người đại diện pháp luật của 2 chi nhánh 5 và 6 của Công ty Cổ phần Charm Group. Ông Nguyễn Văn Đỗ Đạt là người đại diện pháp luật của Công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Tân Hiệp, có địa chỉ đăng ký kinh doanh tại địa chỉ trụ sở Charm Group (92 Cách Mạng Tháng Tám, phường Xuân Hòa, TP.HCM – trước đây thuộc phường Võ Thị Sáu, quận 3).

Sau khi phát hiện ra sự việc, ông Nghĩa cùng nhiều khách hàng đã nộp đơn tố cáo hành vi Lừa dối khách hàng của chủ đầu tư lên Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ. Ông Nghĩa chia sẻ, chủ đầu tư sau đó đã có động thái thanh lý hợp đồng, giải quyết quyền lợi cho một số khách hàng nhưng yêu cầu rút đơn tố cáo. Còn lại hầu hết khách hàng đã nộp đơn tố cáo, cơ quan công an sau đó không giải quyết và cho rằng sự việc thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án.

Ông Nghĩa đã nộp Đơn khởi kiện đến TAND huyện Long Đất, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ (nay thuộc TAND Khu vực 13 – TP.HCM). Ông Nghĩa cùng một số khách hàng cũng đang hoàn tất hồ sơ để tiếp tục nộp đơn tố cáo đến Công an TP.HCM.

Ông Nghĩa cùng nhiều khách hàng rất bức xúc trước việc làm của chủ đầu tư và những nhân vật nêu trên. Họ cho rằng nếu Công ty Phúc Đạt đã nhiều lần vi phạm thời gian bàn giao căn hộ, không thực hiện thanh lý hợp đồng thì cũng phải thông báo để khách hàng chuẩn bị vì rất nhiều người mua căn hộ du lịch tại dự án với phần lớn tiền vay từ ngân hàng.

“Sau khi làm thủ tục chuyển nhượng hợp đồng cho người khác, chúng tôi cũng chủ quan vì tin tưởng vào chủ đầu tư, sau hơn nửa năm ngân hàng mới có thông báo nhắc nợ với số tiền lớn, nhiều khách hàng không có sự chuẩn bị đã dính phải nợ xấu, bản thân tôi cũng đang nợ nhóm 3 tại CIC.

Tôi từng định hủy toàn bộ tài liệu của hợp đồng gốc sau khi ký giấy tờ chuyển nhượng cho người khác, may mắn là tôi đã giữ lại bây giờ mới có đủ bằng chứng khởi kiện ra tòa án hay làm việc với các cơ quan chức năng, chủ đầu tư để đòi quyền lợi, nếu hủy rồi thì giờ tôi lấy gì để làm việc”, ông Nghĩa bức xúc.

Một câu hỏi đặt ra nữa là những nhân vật mua lại hợp đồng nhưng không thực hiện, vậy số tiền chủ đầu tư đã khấu trừ phần lớn đến nay đã đi đâu mà không hoàn lại cho khách hàng. Bản thân ông Nghĩa đã bỏ ra hơn 261 triệu đồng và ôm đống nợ ngân hàng khoảng 2,4 tỷ đồng để đầu tư, sau 4 năm chỉ được trả lại gần 30 triệu đồng, trong khi phải trả nợ ngân hàng trên dưới 25 triệu đồng/tháng.