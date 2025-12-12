ChatGPT qua mặt TikTok và Instagram về lượt tải trên iPhone

(Ngày Nay) - Theo bảng xếp hạng cuối năm của Apple, ChatGPT đã trở thành ứng dụng miễn phí được tải xuống nhiều nhất trên iPhone trong năm 2025, vượt qua hàng loạt “ông lớn” mạng xã hội như Threads, TikTok, Instagram và YouTube.
Bài phân tích đăng trên báo Tempo của Indonesia "TechCrunch" nhận định thành công của ChatGPT không chỉ nằm ở số lượt tải khổng lồ mà còn cho thấy sự dịch chuyển hành vi của người dùng. Nếu như năm 2023 – 2024, trí tuệ nhân tạo (AI) tạo sinh còn bị xem như một xu hướng tạm thời hoặc công cụ mang tính thử nghiệm thì đến năm 2025 đã chứng kiến việc AI trở thành một phần thiết yếu của đời sống số hằng ngày.

Các chuyên gia nhận định người dùng hiện dựa vào AI cho vô số tác vụ thường nhật, từ tra cứu, tổ chức công việc, tăng năng suất đến giải quyết các vấn đề. Tại Mỹ, việc sử dụng điện thoại thông minh đã vượt khỏi mục đích giải trí hay mạng xã hội, chuyển mạnh sang các dịch vụ AI giúp người dùng làm việc thông minh hơn và nhanh hơn.

Bảng xếp hạng App Store cho thấy bức tranh toàn cảnh những ứng dụng định hình thói quen sử dụng thiết bị di động trong năm 2025, từ các công cụ AI, nền tảng mạng xã hội đến những tựa game di động phổ biến. Top ứng dụng miễn phí trên năm 2025 gồm ChatGPT, Threads, Google, TikTok, WhatsApp, Messenger, Instagram, YouTube, Google Maps, Gmail, Google Gemini. Trong khi đó, top ứng dụng trả phí trên iPhone gồm HotSchedules, Shadowrocket, Procreate Pocket, AnkiMobile Flashcards, Paprika Recipe Manager 3, SkyView,... Top game miễn phí gồm Block Blast!, Fortnite, Roblox, Township, Pokémon TCG Pocket...

Nhìn các bảng xếp hạng này có thể thấy rõ một xu thế là AI đã bước hẳn vào dòng chảy chính của công nghệ và không còn là trải nghiệm bên lề. Việc ChatGPT dẫn đầu mọi ứng dụng miễn phí trên iPhone cho thấy 2025 có thể là bước ngoặt lịch sử của "ông lớn" công nghệ này, khi AI vươn lên trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu trong đời sống số của hàng triệu người trên toàn cầu.

lượt download ChatGPT AI

