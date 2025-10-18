Tăng trưởng người dùng ChatGPT chững lại

(Ngày Nay) - Sau nhiều tháng bùng nổ toàn cầu, ứng dụng ChatGPT trên thiết bị di động đang cho thấy dấu hiệu “hạ nhiệt”, khi lượng người dùng hoạt động hàng ngày (DAU) không còn tăng mạnh như trước.
Theo dữ liệu của công ty phân tích Apptopia, mức tăng trưởng người dùng toàn cầu của ChatGPT đã bắt đầu chững lại trong tháng qua. Dù tháng 10 mới đi được nửa chặng đường, nhưng lượng tải xuống toàn cầu của ứng dụng đã giảm 8,1% so với tháng 9.

Apptopia cho biết đà tăng trưởng người dùng mới của ChatGPT – được đo bằng tỷ lệ thay đổi hàng tháng trong lượt tải – đã giảm tốc kể từ tháng 4 vừa qua, cho thấy sự mở rộng toàn cầu của ứng dụng có thể đang đạt ngưỡng bão hòa. Tại Mỹ - thị trường trọng điểm của OpenAI, mức độ tương tác của người dùng cũng suy yếu rõ rệt. Thời gian trung bình mà mỗi người dùng hoạt động hàng ngày dành cho ứng dụng đã giảm 22,5% kể từ tháng 7, trong khi số phiên truy cập trung bình trên mỗi người dùng cũng giảm 20,7%. Những con số này phản ánh xu hướng người dùng sử dụng ChatGPT ít thường xuyên hơn, dù họ vẫn giữ ứng dụng trong thiết bị di động.

Mặc dù vậy, trang tin tức công nghệ trực tuyến TechCrunch của Mỹ nhấn mạnh rằng ChatGPT vẫn duy trì vị thế vượt trội trên thị trường ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Bất chấp sự giảm tốc, ứng dụng vẫn ghi nhận hàng triệu lượt cài đặt mới mỗi ngày trên toàn cầu, một con số mà rất ít nền tảng công nghệ có thể đạt được.

Theo giới phân tích, sự chững lại này không hẳn là tín hiệu tiêu cực, mà có thể là giai đoạn “ổn định tự nhiên” sau một thời kỳ tăng trưởng bùng nổ kể từ khi OpenAI ra mắt ứng dụng ChatGPT di động.

Nếu giai đoạn đầu năm 2025 đánh dấu “cơn sốt AI” lan tỏa khắp thế giới, thì những tháng gần đây có thể xem là thời điểm thị trường người dùng bước vào giai đoạn chín muồi hơn – nơi tốc độ tăng trưởng giảm dần, nhưng chất lượng và chiều sâu sử dụng sẽ quyết định tương lai dài hạn của công nghệ AI.

