Chính phủ Anh đối mặt áp lực lớn từ dòng người vượt eo biển Manche

(Ngày Nay) - Hơn 50.000 người đã thực hiện hành trình nguy hiểm vượt eo biển Manche bằng thuyền nhỏ để đến Vương quốc Anh kể từ khi ông Keir Starmer trở thành Thủ tướng vào tháng 7 năm ngoái. Đây là số liệu chính thức được công bố vào ngày 12/8, cho thấy thách thức ngày càng lớn đối với chính phủ Công đảng.

Vấn đề di cư qua eo biển Manche đang là một trong những mối lo ngại hàng đầu đối với chính phủ của ông Starmer. Số liệu cho thấy chỉ riêng trong năm nay, đã có hơn 27.000 người di cư vượt biển bằng những con thuyền tạm bợ. Tình trạng này đã làm gia tăng sự ủng hộ dành cho đảng Cải cách nước Anh (Reform UK), lực lượng phản đối nhập cư mới nổi, gây áp lực lớn lên chính phủ.

Trước tình hình đó, bà Kemi Badenoch, lãnh đạo đảng Bảo thủ đã cam kết sẽ thực hiện những biện pháp cứng rắn nếu lên nắm quyền, theo đó sẽ không cung cấp bất kỳ lợi ích nào cho người di cư bất hợp pháp.

Để đối phó với làn sóng di cư, London và Paris đã công bố một chương trình thí điểm vào tháng trước, cho phép trả lại Pháp một số người di cư đến Anh bằng thuyền nhỏ. Những vụ bắt giữ người di cư bất hợp pháp đầu tiên đã được thực hiện vào tuần trước. Thủ tướng Starmer gọi thỏa thuận này là đột phá có thể giúp ngăn chặn số lượng người vượt biên kỷ lục trong năm nay. Tuy nhiên ông không công bố cụ thể có bao nhiêu người sẽ bị trả về Pháp.