Chính phủ Anh đối mặt áp lực lớn từ dòng người vượt eo biển Manche

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
(Ngày Nay) - Hơn 50.000 người đã thực hiện hành trình nguy hiểm vượt eo biển Manche bằng thuyền nhỏ để đến Vương quốc Anh kể từ khi ông Keir Starmer trở thành Thủ tướng vào tháng 7 năm ngoái. Đây là số liệu chính thức được công bố vào ngày 12/8, cho thấy thách thức ngày càng lớn đối với chính phủ Công đảng.
Chính phủ Anh đối mặt áp lực lớn từ dòng người vượt eo biển Manche

Vấn đề di cư qua eo biển Manche đang là một trong những mối lo ngại hàng đầu đối với chính phủ của ông Starmer. Số liệu cho thấy chỉ riêng trong năm nay, đã có hơn 27.000 người di cư vượt biển bằng những con thuyền tạm bợ. Tình trạng này đã làm gia tăng sự ủng hộ dành cho đảng Cải cách nước Anh (Reform UK), lực lượng phản đối nhập cư mới nổi, gây áp lực lớn lên chính phủ.

Trước tình hình đó, bà Kemi Badenoch, lãnh đạo đảng Bảo thủ đã cam kết sẽ thực hiện những biện pháp cứng rắn nếu lên nắm quyền, theo đó sẽ không cung cấp bất kỳ lợi ích nào cho người di cư bất hợp pháp.

Để đối phó với làn sóng di cư, London và Paris đã công bố một chương trình thí điểm vào tháng trước, cho phép trả lại Pháp một số người di cư đến Anh bằng thuyền nhỏ. Những vụ bắt giữ người di cư bất hợp pháp đầu tiên đã được thực hiện vào tuần trước. Thủ tướng Starmer gọi thỏa thuận này là đột phá có thể giúp ngăn chặn số lượng người vượt biên kỷ lục trong năm nay. Tuy nhiên ông không công bố cụ thể có bao nhiêu người sẽ bị trả về Pháp.

PV
Anh người di cư di cư bất hợp pháp

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Siết chặt kiểm soát nồng độ cồn, số vụ tai nạn giao thông tại Hà Nội giảm mạnh
Siết chặt kiểm soát nồng độ cồn, số vụ tai nạn giao thông tại Hà Nội giảm mạnh
(Ngày Nay) - Ngày 12/8, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, thực hiện Kế hoạch của Công an thành phố, ngay từ đầu tháng 8, Phòng Cảnh sát giao thông đã triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm soát nồng độ cồn, kết hợp tuyên truyền rộng rãi nhằm giảm thiểu, phòng ngừa tai nạn và xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn, bước đầu góp phần kéo giảm số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố.
Chính phủ Anh đối mặt áp lực lớn từ dòng người vượt eo biển Manche
Chính phủ Anh đối mặt áp lực lớn từ dòng người vượt eo biển Manche
(Ngày Nay) - Hơn 50.000 người đã thực hiện hành trình nguy hiểm vượt eo biển Manche bằng thuyền nhỏ để đến Vương quốc Anh kể từ khi ông Keir Starmer trở thành Thủ tướng vào tháng 7 năm ngoái. Đây là số liệu chính thức được công bố vào ngày 12/8, cho thấy thách thức ngày càng lớn đối với chính phủ Công đảng.
Tiếp nhận 72 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả
Tiếp nhận 72 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả
(Ngày Nay) - Trưa 12/8, tại Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tiếp nhận 72 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.
Hà Nội kiến tạo môi trường sáng tạo cho giới trẻ nhờ sự hợp tác đa bên
Hà Nội kiến tạo môi trường sáng tạo cho giới trẻ nhờ sự hợp tác đa bên
(Ngày Nay) - Từ năm 2020 đến 2023, Hà Nội đã trở thành điểm hội tụ của một mạng lưới hợp tác rộng khắp, quy tụ hơn 30 đối tác từ các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, trường đại học, hiệp hội chuyên ngành đến các nhóm thanh niên sáng tạo. Mục tiêu chung: tạo dựng môi trường thuận lợi để giới trẻ phát triển trong ngành công nghiệp sáng tạo, đồng thời đóng góp vào tầm nhìn xây dựng Hà Nội trở thành Kinh đô Sáng tạo của UNESCO. 
SOVICO và UNESCO: Biến lễ hội thành động lực sáng tạo và phát triển bền vững cho Hà Nội
SOVICO và UNESCO: Biến lễ hội thành động lực sáng tạo và phát triển bền vững cho Hà Nội
(Ngày Nay) - Trong bức tranh hợp tác vì phát triển bền vững của Việt Nam, sự kết hợp giữa Tập đoàn SOVICO và UNESCO nổi bật như một mô hình tiêu biểu cho quan hệ đối tác công – tư – xã hội. Từ năm 2020, hai bên đã đồng hành trong dự án “Hà Nội Rethink – Huy động nguồn lực văn hóa và sự tham gia của giới trẻ để đưa Hà Nội trở thành Kinh đô Sáng tạo”, với sự phối hợp của UNIDO và UN-Habitat. 
TS. Nguyễn Văn Khôi, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, thành viên Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, nguyên Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội phát biểu tại Hội nghị.
Phát huy vai trò cầu nối trong phản biện chính sách và tư vấn chiến lược phát triển bền vững BĐS công nghiệp
(Ngày Nay) -Thường trực Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên chi hội Bất động sản Công nghiệp Việt Nam, thống nhất phương hướng hoạt động, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm của Liên chi hội Bất động sản Công nghiệp Việt Nam trong giai đoạn tới.
Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam – Australia lần thứ 8
Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam – Australia lần thứ 8
(Ngày Nay) - Sáng 12/8, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội), Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và ông Hugh Jeffrey (Hiu Dép-phờ-rây), Phó Tổng Thư ký Quốc phòng Australia, đồng chủ trì Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 8.