Chính phủ Anh đối mặt áp lực lớn từ dòng người vượt eo biển Manche

(Ngày Nay) - Hơn 50.000 người đã thực hiện hành trình nguy hiểm vượt eo biển Manche bằng thuyền nhỏ để đến Vương quốc Anh kể từ khi ông Keir Starmer trở thành Thủ tướng vào tháng 7 năm ngoái. Đây là số liệu chính thức được công bố vào ngày 12/8, cho thấy thách thức ngày càng lớn đối với chính phủ Công đảng.
Vấn đề di cư qua eo biển Manche đang là một trong những mối lo ngại hàng đầu đối với chính phủ của ông Starmer. Số liệu cho thấy chỉ riêng trong năm nay, đã có hơn 27.000 người di cư vượt biển bằng những con thuyền tạm bợ. Tình trạng này đã làm gia tăng sự ủng hộ dành cho đảng Cải cách nước Anh (Reform UK), lực lượng phản đối nhập cư mới nổi, gây áp lực lớn lên chính phủ.
Trước tình hình đó, bà Kemi Badenoch, lãnh đạo đảng Bảo thủ đã cam kết sẽ thực hiện những biện pháp cứng rắn nếu lên nắm quyền, theo đó sẽ không cung cấp bất kỳ lợi ích nào cho người di cư bất hợp pháp.
Để đối phó với làn sóng di cư, London và Paris đã công bố một chương trình thí điểm vào tháng trước, cho phép trả lại Pháp một số người di cư đến Anh bằng thuyền nhỏ. Những vụ bắt giữ người di cư bất hợp pháp đầu tiên đã được thực hiện vào tuần trước. Thủ tướng Starmer gọi thỏa thuận này là đột phá có thể giúp ngăn chặn số lượng người vượt biên kỷ lục trong năm nay. Tuy nhiên ông không công bố cụ thể có bao nhiêu người sẽ bị trả về Pháp.
(Ngày Nay) - Ngày 12/8, thông tin từ Công an thành phố Hà Nội, thực hiện Kế hoạch của Công an thành phố, ngay từ đầu tháng 8, Phòng Cảnh sát giao thông đã triển khai đồng bộ các biện pháp kiểm soát nồng độ cồn, kết hợp tuyên truyền rộng rãi nhằm giảm thiểu, phòng ngừa tai nạn và xây dựng văn hóa giao thông văn minh, an toàn, bước đầu góp phần kéo giảm số vụ tai nạn giao thông trên địa bàn thành phố.
(Ngày Nay) - Trưa 12/8, tại Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Tịnh Biên, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tiếp nhận 72 công dân Việt Nam do phía Campuchia trao trả.
(Ngày Nay) - Thủ tướng Chính phủ vừa có các Quyết định số 1720, 1721/QĐ-TTg ngày 12/8/2025 thi hành kỷ luật đối với ông Lê Thanh Hải, nguyên Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh và ông Nguyễn Bá Hoan, Thứ trưởng Bộ Nội vụ.
(Ngày Nay) - Từ năm 2020 đến 2023, Hà Nội đã trở thành điểm hội tụ của một mạng lưới hợp tác rộng khắp, quy tụ hơn 30 đối tác từ các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức quốc tế, doanh nghiệp, trường đại học, hiệp hội chuyên ngành đến các nhóm thanh niên sáng tạo. Mục tiêu chung: tạo dựng môi trường thuận lợi để giới trẻ phát triển trong ngành công nghiệp sáng tạo, đồng thời đóng góp vào tầm nhìn xây dựng Hà Nội trở thành Kinh đô Sáng tạo của UNESCO.
(Ngày Nay) - Trong bức tranh hợp tác vì phát triển bền vững của Việt Nam, sự kết hợp giữa Tập đoàn SOVICO và UNESCO nổi bật như một mô hình tiêu biểu cho quan hệ đối tác công – tư – xã hội. Từ năm 2020, hai bên đã đồng hành trong dự án “Hà Nội Rethink – Huy động nguồn lực văn hóa và sự tham gia của giới trẻ để đưa Hà Nội trở thành Kinh đô Sáng tạo”, với sự phối hợp của UNIDO và UN-Habitat.
(Ngày Nay) -Thường trực Hiệp hội Bất động sản Việt Nam (VNREA) vừa tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Liên chi hội Bất động sản Công nghiệp Việt Nam, thống nhất phương hướng hoạt động, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm của Liên chi hội Bất động sản Công nghiệp Việt Nam trong giai đoạn tới.
(Ngày Nay) - Sáng 12/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì tọa đàm với các doanh nghiệp Nhật Bản. Đây là tọa đàm lần thứ 2 trong năm 2025 giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính với doanh nghiệp Nhật Bản nhằm thúc đẩy hợp tác, đầu tư.
(Ngày Nay) - Sáng 12/8, tại Trụ sở Bộ Quốc phòng (Hà Nội), Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và ông Hugh Jeffrey (Hiu Dép-phờ-rây), Phó Tổng Thư ký Quốc phòng Australia, đồng chủ trì Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Australia lần thứ 8.