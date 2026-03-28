Chính phủ bổ sung 8.000 tỷ đồng bình ổn giá xăng dầu

(Ngày Nay) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 483/QĐ-TTg về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025 cho Bộ Công Thương để tạm ứng cho Quỹ Bình ổn giá xăng dầu.
Theo Quyết định, bổ sung 8.000 tỷ đồng dự toán chi ngân sách năm 2026 (chi khác ngân sách) cho Bộ Công Thương theo đề nghị của Bộ Tài chính, nhằm phục vụ công tác bình ổn giá xăng dầu trong nước.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính và Bộ Công Thương chịu trách nhiệm về nội dung, số liệu báo cáo, bảo đảm đúng quy định; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng, lãng phí và lợi dụng chính sách.

Bộ Công Thương được giao tổ chức triển khai tạm ứng, quản lý, hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát việc sử dụng Quỹ theo quy định; xây dựng các kịch bản điều hành giá xăng dầu, bảo đảm thu hồi, hoàn trả ngân sách trong thời hạn tối đa 12 tháng kể từ khi thực hiện trích lập Quỹ khi thị trường ổn định.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Giải bài toán an ninh năng lượng quốc gia
(Ngày Nay) - Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới biến động phức tạp, những chỉ đạo quyết liệt, kịp thời của cơ quan quản lý đã góp phần quan trọng giữ vững an ninh năng lượng quốc gia, bảo đảm nguồn cung cho sản xuất, kinh doanh và đời sống nhân dân.
Nhiều nước đẩy mạnh đảm bảo an ninh năng lượng
(Ngày Nay) - Trong bối cảnh thị trường năng lượng thế giới đối mặt nhiều biến động do căng thẳng địa chính trị, nhiều quốc gia đang đồng loạt triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm an ninh năng lượng và ổn định kinh tế vĩ mô.
Bắc Bộ bớt sương mù, Nam Bộ nắng nóng
(Ngày Nay) - Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, ngày 28/3, nắng nóng cục bộ diễn ra ở Tây Bắc, Cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ, với nhiệt độ cao nhất có nơi vượt 35 độ C.