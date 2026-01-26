Chính sách “bom tấn” hút cư dân về ở sớm đón Tết mới tại The Komorebi và The Miyabi

(Ngày Nay) - Về ở sớm trước Tết, chủ nhân khu biệt thự The Komorebi và The Miyabi (Vinhomes Royal Island, Vũ Yên, Hải Phòng) sẽ được đón năm mới trong không gian sống chữa lành theo chuẩn Nhật, bắt đầu hành trình sống khỏe, sống hạnh phúc cho chính mình và cả những thế hệ sau.

Về ở sớm đón Tết mới trong tổ ấm phong cách Nhật

Chị Trần Thùy Trang vừa cùng gia đình nhập trạch căn biệt thự tại The Komorebi để chuẩn bị đón Tết nguyên đán tại tổ ấm mới. Nếu Tết thường gắn với những ngày tất bật thì tại đây, mọi thứ dường như đã được sắp đặt sẵn để chủ nhân chỉ cần về nhà và tận hưởng.

Căn biệt thự đã hoàn thiện chỉn chu, khu vườn Nhật xanh mát và bầu không khí trong lành bao quanh tạo cảm giác nhẹ nhõm cho chủ nhân ngay khi trở về nhà. Buổi sáng có thể khởi đầu bằng tiếng nước chảy qua hồ cá koi trong vườn, cảm giác yên tĩnh của không gian xanh và sự khoáng đạt từ biển xanh cát trắng phía sau nhà, giúp nhịp sống của cả gia đình tự nhiên chậm lại.

Với chị Trang, đón Tết trong một ngôi nhà như vậy đồng nghĩa với việc có nhiều thời gian hơn để nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng. Không cần du xuân xa, không cần những kỳ nghỉ được lên kế hoạch cầu kỳ, chỉ cần mở cửa là có thể dạo bộ trong vườn, thiền tĩnh tâm tại Zen Park, thong thả ngắm cảnh ở Young Garden hay cùng gia đình ngâm mình trong bể khoáng nóng tại Ikigai Wellness Center. Những trải nghiệm như đang ở đất nước mặt trời mọc ấy dần trở thành một phần tự nhiên của đời sống thường nhật, thay vì chỉ xuất hiện trong những dịp đặc biệt.

Đáng chú ý, Ikigai Wellness Center sẽ chính thức khai trương vào ngày 24/1, hoàn thiện hệ sinh thái sống chú trọng sức khỏe và cân bằng tinh thần tại The Miyabi và The Komorebi. Không gian chăm sóc toàn diện này mang tới các trải nghiệm khoáng nóng, thiền và yoga đúng chuẩn Nhật, được tổ chức theo nhịp điệu chậm rãi, hài hòa với thiên nhiên. Nguồn khoáng nóng từ bốn vùng suối nổi tiếng của Nhật Bản kết hợp cùng các liệu trình chăm sóc sức khỏe cao cấp mang đến những khoảng lặng và chữa lành cần thiết giữa nhịp sống hiện đại.

“Ngay từ những ngày đầu về ở, tôi đã cảm nhận rõ sự khác biệt trong cách chăm sóc sức khỏe và tinh thần tại đây. Cả gia đình đều rất mong chờ tới ngày Ikigai Wellness Center chính thức khai trương để có thể tận hưởng trọn vẹn hệ dịch vụ theo tiêu chuẩn Nhật Bản mà trước đây phải đi rất xa mới có thể trải nghiệm”, chị Trần Thùy Trang chia sẻ.

Không chỉ được tận hưởng những khoảnh khắc thư thái riêng tư, cư dân tại The Komorebi và The Miyabi còn có thể dễ dàng hòa mình vào bầu không khí lễ hội đang chờ đón trên đảo Vũ Yên. Đại nhạc hội ngoài trời, những màn pháo hoa bừng sáng đêm giao thừa, chuỗi hoạt động nghệ thuật và giải trí được tổ chức ngay trong lòng đảo khiến không khí năm mới càng thêm rộn ràng.

Sở hữu biệt thự hạng sang chỉ từ 16 tỷ đồng nhờ ưu đãi chồng ưu đãi

Song hành cùng giá trị sống đã hình thành rõ nét, The Komorebi và The Miyabi đang triển khai loạt chính sách bán hàng được đánh giá là có sức thúc đẩy mạnh mẽ trong giai đoạn cuối năm.

Nổi bật là chương trình “Nhận nhà sang - Về ở sớm” dành riêng cho 50 căn biệt thự đầu tiên tại The Komorebi, với mức ưu đãi lên tới 10% giá trị biệt thự, tạo thêm động lực để người mua nhanh chóng hoàn tất giao dịch và sớm ổn định chỗ ở. Cùng với đó là quà tặng chào Xuân Bính Ngọ với mức chiết khấu 6% cho The Komorebi và 13% cho The Miyabi.

Ngoài ra, khách hàng thanh toán sớm còn được hưởng chiết khấu 11%. Trường hợp sử dụng đòn bẩy tài chính, chủ đầu tư áp dụng chính sách hỗ trợ lãi suất 0% trong tối đa 24 tháng. Ưu đãi chồng ưu đãi giúp giảm đáng kể chi phí đầu tư ban đầu, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để người mua sớm hoàn thiện tổ ấm và chuyển về sinh sống trước thềm năm mới.

Một điểm nhấn đáng chú ý khác là gói quà tặng Ikigai dành cho các chủ nhân nhận bàn giao đúng hạn, với đặc quyền sử dụng miễn phí các dịch vụ tại Ikigai Wellness Center trong thời gian từ 36 đến 60 tháng. Việc được tiếp cận trọn vẹn hệ tiện ích chăm sóc sức khỏe chuẩn Nhật trong suốt 3 - 5 năm mà không phát sinh thêm chi phí được xem là lợi thế khác biệt so với nhiều dự án chỉ cung cấp dịch vụ theo mùa hoặc trong giai đoạn cao điểm.

Với các chính sách hấp dẫn chưa từng có, khách hàng có thể sở hữu và vào ở ngay biệt thự sang trọng phong cách Nhật do KTS bậc thầy Kengo Kuma thiết kế với mức giá sau ưu đãi chỉ từ 16 tỷ đồng. Đây cũng sẽ là điểm khởi đầu cho một năm mới may mắn, một cuộc sống mới thịnh vượng tại đảo thượng lưu giữa trung tâm thành phố cảng.

Trung tâm Ikigai Wellness Center sẽ chính thức khai trương vào 9h00 ngày 24/1/2026 tại The Komorebi, Vinhomes Royal Island, Vũ Yên, Hải Phòng. Chương trình khai trương sẽ mang đến chuỗi trải nghiệm đa dạng, kết hợp giữa không gian nghệ thuật và các workshop được thiết kế riêng, từ hoạt động thiền, yoga, nghệ thuật trà đạo và thưởng trà chuẩn Nhật đến những màn trình diễn âm nhạc mang đậm bản sắc xứ Anh đào.