Chính sách thị thực H-1B của Tổng thống Trump lại bị kiện

PV In bài viết
(Ngày Nay) - Ngày 12/12, bang California và 19 bang khác của Mỹ đã đệ đơn kiện lên tòa án liên bang ở Boston nhằm ngăn chặn khoản phí 100.000 USD mà Tổng thống Donald Trump áp đặt đối với thị thực H-1B mới dành cho lao động nước ngoài có tay nghề cao.
Chính sách thị thực H-1B của Tổng thống Trump lại bị kiện

Đây là vụ kiện thứ 3 nhằm phản đối khoản phí do ông Trump công bố hồi tháng 9, vốn làm tăng đáng kể chi phí xin thị thực H-1B. Hiện tại, các nhà tuyển dụng thường phải trả mức phí từ 2.000 - 5.000 USD.

Chương trình thị thực H-1B cho phép các nhà tuyển dụng Mỹ thuê lao động nước ngoài trong các lĩnh vực chuyên môn. Ngành công nghệ, với nhiều công ty đặt trụ sở chính tại California, đặc biệt phụ thuộc vào những người lao động nhận được thị thực này.

Văn phòng Tổng chưởng lý California, ông Rob Bonta khẳng định Tổng thống không có quyền áp đặt khoản phí này vì luật liên bang chỉ cho phép các cơ quan nhập cư thu các khoản phí cần thiết để trang trải chi phí quản lý các chương trình cấp thị thực.

Văn phòng của ông Bonta cho biết khoản phí 100.000 USD vượt xa chi phí xử lý đơn xin thị thực H-1B, nên là bất hợp pháp. Văn phòng này cũng cho biết thêm Hiến pháp Mỹ cấm ông Trump đơn phương áp đặt các khoản phí để tạo doanh thu cho Mỹ. Đây là nhiệm vụ của Quốc hội.

Ông Bonta, thành viên đảng Dân chủ, cho biết khoản phí mới sẽ tạo ra gánh nặng tài chính không cần thiết cho các nhà cung cấp dịch vụ thiết yếu như giáo dục và chăm sóc sức khỏe, làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt lao động và đe dọa cắt giảm dịch vụ.

Các bang tham gia cùng California trong vụ kiện này bao gồm New York, Massachusetts, Illinois, New Jersey và Washington.

Về phần mình, lý giải cho quyết định tăng phí, Nhà Trắng nhấn mạnh đây là sự thực thi hợp pháp các quyền hạn của ông Trump và giúp ngăn cản các nhà tuyển dụng lạm dụng chương trình H-1B.

Những người chỉ trích visa H-1B và các loại visa lao động khác cho rằng chúng thường được sử dụng để thay thế công nhân Mỹ bằng nhân viên nước ngoài làm việc với mức lương thấp hơn. Tuy nhiên, các nhóm doanh nghiệp và các công ty lớn vẫn khẳng định rằng lao động có visa H-1B là một phương tiện quan trọng để giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động Mỹ có trình độ.

Trong khi đó, Phòng Thương mại Mỹ cũng đệ đơn kiện riêng để phản đối khoản phí trên. Một thẩm phán ở Washington, DC, dự kiến sẽ tổ chức phiên điều trần trong vụ kiện của Phòng Thương mại vào tuần tới.

Sắc lệnh của Tổng thống Trump cấm những người nhận thị thực H-1B mới nhập cảnh Mỹ, trừ khi chủ sử dụng lao động bảo lãnh thị thực cho họ đã thanh toán đủ phí. Chính quyền cho biết sắc lệnh này không áp dụng cho những người đang giữ thị thực H-1B hoặc những người đã nộp đơn trước ngày 21/9.

PV
Mỹ tổng thống Donald Trump chính sách thị thực

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Du lịch Việt Nam chào đón vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu tại Phú Quốc
Du lịch Việt Nam chào đón vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu tại Phú Quốc
(Ngày Nay) - Theo thông tin từ Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, dự kiến, giữa tháng 12/2025, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp với UBND tỉnh An Giang tổ chức Lễ đón vị khách du lịch quốc tế thứ 20 triệu tại Sân bay quốc tế Phú Quốc. Sự kiện do Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam chủ trì, Sở Du lịch tỉnh An Giang và các đơn vị liên quan phối hợp thực hiện. Đây là sự kiện có ý nghĩa lịch sử đối với ngành Du lịch Việt Nam nói chung và đối với đảo ngọc Phú Quốc nói riêng.
Tour khám phá du lịch mạo hiểm hang Sơn Đoòng hút khách
Tour khám phá du lịch mạo hiểm hang Sơn Đoòng hút khách
(Ngày Nay) - Theo thông tin từ Oxalis Adventure, đơn vị thực hiện tour khám phá hang Sơn Đoòng(Quảng Trị), hiện đã đủ số lượng 1.000 khách trong năm 2026 và chuẩn bị cho hành trình khám phá vào cuối tháng 1/2026 tới. Đặc biệt, tour khám phá hang Sơn Đoòng cũng đã được đặt kín chỗ của năm 2027.
Thái Lan ra điều kiện ngừng bắn với Campuchia
Thái Lan ra điều kiện ngừng bắn với Campuchia
(Ngày Nay) - Ngày 13/12, Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul đã thông tin cho báo giới nội dung cuộc điện đàm tối 12/12 với Tổng thống Mỹ Donald Trump về vấn đề xung đột biên giới với Campuchia.
Bước tiến mới của Google nhằm xóa nhòa rào cản ngôn ngữ
Bước tiến mới của Google nhằm xóa nhòa rào cản ngôn ngữ
(Ngày Nay) - Trong nỗ lực tăng tốc cuộc đua công nghệ ngôn ngữ, Google đang triển khai phiên bản beta của tính năng mới, cho phép người dùng nghe bản dịch trực tiếp qua tai nghe theo thời gian thực. Thông báo trên được đưa ra ngày 12/12 tại San Francisco, đánh dấu bước đi tiếp theo của “gã khổng lồ” công nghệ Mỹ trong việc nâng cấp các dịch vụ dịch thuật và học ngôn ngữ vốn đã quen thuộc với hàng tỷ người dùng toàn cầu.