Chính thức khởi động Cuộc thi phim ngắn "Hiền tài hôm nay"

Đây là sân chơi sáng tạo đặc biệt dành cho thế hệ trẻ, với quy định mở cho phép sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) tối đa dưới 20% tổng thời lượng phim – một bước đi hiện đại nhằm khuyến khích sự kết hợp hài hòa giữa công nghệ mới và giá trị nghệ thuật truyền thống.

Nhân kỷ niệm 950 năm ngày thành lập Quốc Tử Giám (1076-2026), Hiệp hội Xúc tiến phát triển Điện ảnh Việt Nam (VFDA) phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cùng Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã chính thức phát động cuộc thi phim ngắn “Hiền tài hôm nay”.

Cuộc thi nhằm tôn vinh truyền thống Quốc học, lan tỏa tinh thần hiếu học và khơi dậy khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ trong thời đại mới. Lấy cảm hứng từ Quốc Tử Giám – trường đại học đầu tiên của Việt Nam, sự kiện hướng tới việc kết nối di sản văn hóa với đời sống đương đại thông qua ngôn ngữ điện ảnh.

Tiến sĩ Ngô Phương Lan, Chủ tịch VFDA, cho biết: “Chúng tôi kỳ vọng các tác phẩm sẽ kể những câu chuyện giàu cảm hứng về tri thức, người thầy, tinh thần sáng tạo, trách nhiệm cộng đồng và khát vọng vươn lên của người trẻ hôm nay”. Bà cũng nhấn mạnh rằng cuộc thi góp phần thực hiện định hướng xây dựng Thủ đô Hà Nội theo các giá trị văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, trong đó văn hóa và con người là trung tâm của phát triển.

Tác phẩm dự thi có thể thuộc thể loại phim truyện, phim tài liệu, phim hoạt hình hoặc kết hợp nhiều hình thức sáng tạo. Nội dung tập trung vào tinh thần học tập, vai trò của tri thức trong thời đại số, hình ảnh người thầy xưa và nay, cũng như những tấm gương tiêu biểu trong học tập, nghiên cứu và sáng tạo.

Đối tượng tham gia là công dân Việt Nam trong và ngoài nước từ 15 tuổi trở lên, đặc biệt khuyến khích các nhà làm phim trẻ, học sinh và sinh viên.

Một điểm nổi bật của cuộc thi năm nay là quy định cho phép sử dụng nội dung được tạo bởi trí tuệ nhân tạo (AI) với tỷ lệ tối đa dưới 20% tổng thời lượng phim. Với phim ngắn từ 3-15 phút, phần AI tương đương từ nửa phút đến tối đa 3 phút. Các cố vấn chương trình đánh giá đây là tinh thần cởi mở với công nghệ mới, khuyến khích người trẻ tận dụng AI như một công cụ hỗ trợ sáng tạo hiệu quả, tiết kiệm chi phí, đồng thời vẫn đảm bảo giá trị nghệ thuật và dấu ấn cá nhân của tác phẩm.

Phim dự thi phải có thời lượng từ 3 đến 15 phút, định dạng Full HD trở lên, phù hợp phổ biến trên nền tảng số và trình chiếu công cộng. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 13/5/2026 đến ngày 10/8/2026.

Ban tổ chức trao giải với tổng giá trị hấp dẫn, trong đó giải nhất trị giá 50 triệu đồng cùng các giải phụ như Ý tưởng sáng tạo và Phim được yêu thích nhất. Các tác phẩm xuất sắc sẽ được trình chiếu tại lễ tổng kết và lan tỏa rộng rãi trên các nền tảng truyền thông của ban tổ chức. Thể lệ chi tiết và thông tin giải thưởng được công bố tại website chính thức của cuộc thi.

Phát biểu tại lễ phát động, ông Bùi Duy Cường, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khẳng định: Thành phố đang nỗ lực xây dựng Hà Nội trở thành trung tâm sáng tạo, phát triển các ngành công nghiệp văn hóa gắn liền với bảo tồn và phát huy giá trị di sản. Cuộc thi không chỉ tạo sân chơi cho các nhà làm phim trẻ mà còn góp phần kết nối di sản với đời sống đương đại, khơi gợi cảm hứng sáng tạo từ truyền thống hiếu học và tinh thần trọng dụng nhân tài của dân tộc.

Với thông điệp “Hiền tài hôm nay”, cuộc thi hứa hẹn sẽ mang đến nhiều tác phẩm điện ảnh chất lượng, vừa tôn vinh giá trị truyền thống vừa phản ánh tinh thần sáng tạo của thế hệ trẻ Việt Nam trong thời đại số.