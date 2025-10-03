Chủ tịch nước gửi Thư chúc Tết Trung thu 2025 tới các cháu thiếu niên, nhi đồng

(Ngày Nay) - Tạp chí Ngày Nay trân trọng giới thiệu toàn văn Thư chúc Tết Trung thu 2025 của Chủ tịch nước gửi Thư cho các cháu thiếu niên, nhi đồng Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Nhân dịp Tết Trung thu 2025, ngày 3/10, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi Thư cho các cháu thiếu niên, nhi đồng Việt Nam ở trong và ngoài nước.

Tạp chí Ngày Nay trân trọng giới thiệu toàn văn Thư của Chủ tịch nước:

Hà Nội, ngày 3 tháng 10 năm 2025

Thư gửi các cháu thiếu niên, nhi đồng

Tết Trung thu 2025

Các cháu thiếu niên, nhi đồng yêu quý!

Một Tết Trung thu lại tới, mang theo những sắc màu ấm áp và những cảm xúc ngọt ngào được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Bác thân ái gửi đến các cháu thiếu niên, nhi đồng ở khắp mọi miền Tổ quốc, các cháu người Việt Nam ở nước ngoài những tình cảm yêu thương, lời thăm hỏi ân cần và lời chúc tốt đẹp nhất.

Tết Trung thu từ bao đời nay đã trở thành nét đẹp không thể thiếu trong đời sống văn hóa của người Việt Nam. Đây là dịp để các cháu vui chơi, sum họp, quây quần bên gia đình và bạn bè. Tuy nhiên Bác biết rằng, năm nay nhiều địa phương trên đất nước ta đang phải gồng mình chống chọi với bão lũ, mưa lớn kéo dài, gây thiệt hại to lớn về người và tài sản, ảnh hưởng nặng nề tới đời sống, sinh hoạt và học tập của các cháu. Bác xin chia sẻ và gửi lời thăm hỏi sâu sắc nhất đến các cháu và các gia đình đang chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Bác tin rằng với sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước và tinh thần đoàn kết, yêu thương, sự đùm bọc của cả dân tộc, các cháu cùng gia đình sẽ vượt qua khó khăn, sớm ổn định cuộc sống, tiếp tục học tập, vui chơi và nuôi dưỡng ước mơ của mình.

Đảng, Nhà nước và toàn xã hội luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho các cháu, luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để các cháu được học tập, rèn luyện, vui chơi an toàn và phát triển toàn diện. Bác mong các cháu luôn giữ vững tinh thần hiếu học, luôn chăm ngoan, đoàn kết, yêu thương và chia sẻ, giúp đỡ nhau cùng tiến bộ, cùng nhau trưởng thành, để đóng góp công sức xây dựng đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Nhân dịp Tết Trung thu năm 2025, Bác gửi đến tất cả các cháu niềm tin yêu, hy vọng. Chúc các cháu đón một mùa Trung thu thật ý nghĩa, an toàn, ấm áp bên gia đình, thầy cô và bạn bè. Bác mong các cháu không được may mắn, các cháu ở vùng lũ sẽ luôn cố gắng, không lùi bước trước khó khăn; các cháu hãy giữ mãi nụ cười hồn nhiên, trong sáng, thắp lên những ước mơ thật tươi đẹp, để sau cơn mưa bão cuộc sống lại tràn ngập ánh sáng và niềm vui!

Thân ái,

Lương Cường