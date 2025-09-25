Chuyến công tác Hoa Kỳ của Chủ tịch nước đạt tất cả các mục tiêu đề ra ở mức cao

(Ngày Nay) - Với gần 70 hoạt động, chuyến công tác của Chủ tịch nước đã thành công tốt đẹp, đạt được ở mức cao tất cả mục tiêu đề ra, để lại dấu ấn nổi bật trên nhiều phương diện, cả về đa phương, song phương.
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại sự kiện cấp cao toàn cầu đặc biệt về Hành động khí hậu.
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại sự kiện cấp cao toàn cầu đặc biệt về Hành động khí hậu.

Rạng sáng 25/9, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến tham dự Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ từ ngày 21-24/9.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đặng Hoàng Giang đã có cuộc trả lời phỏng vấn báo chí tháp tùng đoàn về kết quả chuyến công tác.

- Xin Thứ trưởng chia sẻ các kết quả nổi bật của chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường tham dự Phiên Thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ?

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang: Trong các ngày từ 21-24/9, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã tham dự Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80, kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ.

Chuyến đi diễn ra vào thời điểm hết sức có ý nghĩa khi cả Việt Nam và Liên hợp quốc đều kỷ niệm 80 năm ngày ra đời và Việt Nam-Hoa Kỳ kỷ niệm 30 năm ngày bình thường hóa quan hệ ngoại giao.

Với gần 70 hoạt động đa dạng, hiệu quả, chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường đã thành công rất tốt đẹp, đạt được ở mức cao tất cả các mục tiêu đề ra, để lại những dấu ấn nổi bật trên nhiều phương diện, cả về đa phương và song phương.

Về tổng thể, chuyến công tác là bước triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng và hiệu quả của Việt Nam trên trường quốc tế.

Qua phát biểu của các nước tại Phiên Thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80, trong trao đổi của các nước với Chủ tịch nước tại các cuộc gặp song phương, có thể thấy rõ hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn tiếp tục xu thế chung và là nguyện vọng của người dân trên khắp toàn cầu.

Đa số các nước cũng tiếp tục đề cao chủ nghĩa đa phương, trong đó Liên hợp quốc đóng vai trò dẫn dắt, Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế tiếp tục là “mỏ neo” để các nước thúc đẩy hợp tác giải quyết các vấn đề chung, bảo vệ lợi ích quốc gia-dân tộc.

Đây chính là nền tảng quan trọng để các nước, trong đó có Việt Nam, duy trì và củng cố môi trường hòa bình, ổn định, tập trung nguồn lực cho phát triển.

Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80.
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại Phiên Thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80. (Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN)

Các thông điệp của Chủ tịch nước và Đoàn cấp cao Việt Nam tại Liên hợp quốc, diễn đàn đa phương toàn cầu, là một trong những tiếng nói tích cực ủng hộ chủ nghĩa đa phương, hợp tác đa phương, ủng hộ vai trò trung tâm của Liên hợp quốc, Hiến chương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế trong việc giải quyết các vấn đề toàn cầu.

Các phát biểu của Chủ tịch nước Lương Cường và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam ở Liên hợp quốc và với các nước và bạn bè quốc tế cũng đã mang đến quốc tế câu chuyện Việt Nam vươn lên từ tro tàn chiến tranh, đói nghèo và trở thành một nước đang phát triển với mức thu nhập trung bình, với tiềm năng rất lớn, bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh và thịnh vượng.

Điều rất có ý nghĩa là các cam kết của Việt Nam không chỉ bằng lời nói mà còn bằng các hành động hết sức thiết thực và cụ thể như tiếp tục là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong các cơ chế quan trọng của Liên hợp quốc (Hội đồng Nhân quyền Liên hợp quốc, Ủy ban Luật pháp quốc tế, các cơ quan của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc - UNESCO…), chủ trì những hoạt động đa phương lớn của Liên hợp quốc như Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (tháng 10/2025), Chủ tịch Hội nghị kiểm điểm Công ước Liên hợp quốc về không phổ biến vũ khí hạt nhân vào năm 2026, tiếp tục triển khai tích cực hoạt động gìn giữ hòa bình...

Cũng trong dịp này, Việt Nam và Tuvalu đã ký Thông cáo chung thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Tuvalu.

Với việc ký Thông cáo chung này, Việt Nam trở thành một trong số ít các quốc gia có quan hệ ngoại giao với tất cả các nước trên thế giới và toàn bộ thành viên Liên hợp quốc.

Về quan hệ hợp tác song phương với Hoa Kỳ, Chủ tịch nước và đoàn đại biểu Việt Nam cũng mang đến thông điệp “gác lại quá khứ, vượt qua khác biệt, hướng tới tương lai” trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 2 năm thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Nếu như trong những cuộc gặp hết sức xúc động của Chủ tịch nước với cựu chiến binh của hai nước và bạn bè, nhân dân tiến bộ Hoa Kỳ thể hiện rõ thông điệp tri ân, hàn gắn, hòa giải sau chiến tranh thì cuộc gặp của Chủ tịch nước với chính quyền Hoa Kỳ, Quốc hội Hoa Kỳ, chính quyền các bang, doanh nghiệp, tập đoàn lớn của Hoa Kỳ càng củng cố sự lạc quan về triển vọng phát triển quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện, vì lợi ích của doanh nghiệp, người dân hai nước.

- Với những kết quả nổi bật nêu trên, xin Thứ trưởng cho biết trong thời gian tới, Việt Nam sẽ phối hợp với các đối tác như thế nào để triển khai những nội dung hợp tác quan trọng đó?

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang: Bám sát những kết quả đã đạt được trong chuyến công tác của Chủ tịch nước, thời gian tới, Việt Nam sẽ thúc đẩy triển khai, cụ thể hóa như sau:

Một là, tiếp tục tham gia chủ động, tích cực, có trách nhiệm, sáng tạo và hiệu quả vào các hoạt động của Liên hợp quốc và diễn đàn đa phương khác.

Thông qua các cam kết cụ thể và sáng kiến thiết thực thể hiện vai trò và bản sắc riêng, đồng thời có đóng góp tương xứng với vai trò, vị thế của Việt Nam.

Trước mắt, Việt Nam chuẩn bị kỹ lưỡng và tổ chức thật tốt Lễ Mở ký Công ước tội phạm mạng tháng 10 tới.

Hai là, thúc đẩy quan hệ với các nước, các tổ chức đi vào chiều sâu thông qua tăng cường hợp tác trong khuôn khổ các tổ chức quốc tế và khu vực cũng như trao đổi và hợp tác chặt chẽ, thường xuyên về các vấn đề an ninh, chính trị, khu vực, tình hình quốc tế cùng quan tâm, thực hiện hiệu quả các cam kết nhằm tranh thủ tối đa sự ủng hộ, hỗ trợ của quốc tế và các đối tác quan trọng về nguồn lực, góp phần phát triển đất nước.

Với Hoa Kỳ, duy trì hoạt động gặp gỡ, trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là cấp cao, tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực kinh tế-thương mại-đầu tư, an ninh-quốc phòng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, trí tuệ nhân tạo (AI), giao thông vận tải, giáo dục đào tạo, những lĩnh vực hợp tác trụ cột trong quan hệ song phương.

Hai bên cũng sẽ nỗ lực hợp tác giải quyết hậu quả chiến tranh, đồng thời tiếp tục đối thoại để giải quyết các khác biệt còn tồn tại trong quan hệ song phương.

- Trân trọng cảm ơn Thứ trưởng.

Chủ tịch nước Lương Cường Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 80

