Chủ tịch nước lên đường dự kỷ niệm chiến thắng phátxít và làm việc ở Trung Quốc

(Ngày Nay) - Việc Chủ tịch nước Lương Cường tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít tại Trung Quốc là dịp để Việt Nam khẳng định tiếng nói trách nhiệm đối với hòa bình, an ninh và phát triển của thế giới.

Chiều 2/9, Chủ tịch nước Lương Cường cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm chiến thắng phátxít của nhân dân thế giới và làm việc tại Trung Quốc từ ngày 2 đến 4/9 theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình.

Đoàn chính thức tháp tùng Chủ tịch nước có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Khánh Hải, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Nguyễn Hoàng Anh, Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương; Thượng tướng Nguyễn Hồng Thái, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Nguyễn Minh Vũ, Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao; Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm, Thứ trưởng Bộ Công an; Phạm Thanh Bình, Đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc; Nguyễn Hoàng Anh, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước, Trợ lý Chủ tịch nước.

Trong bối cảnh quan hệ hai Đảng, hai nước Việt Nam-Trung Quốc đang phát triển sâu sắc, thực chất và toàn diện như hiện nay, chuyến công tác của Chủ tịch nước Lương Cường là sự kiện quan trọng mang nhiều ý nghĩa.

Đây là chuyến công tác đầu tiên đến Trung Quốc của Chủ tịch nước Lương Cường trên cương vị Chủ tịch nước, diễn ra trong bối cảnh năm 2025 là năm giao lưu nhân văn, kỷ niệm 75 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam và Trung Quốc (18/1/1950-18/1/2025), góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Trung Quốc phát triển ngày càng vững chắc, thực chất và hiệu quả.

Trong khi đó, kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng phátxít, nhân dân thế giới càng thấm thía sâu sắc những giá trị lịch sử, tinh thần chiến đấu bất khuất và khát vọng hòa bình mà chiến thắng mang lại và việc Chủ tịch nước Lương Cường tham dự sự kiện quan trọng này tại Trung Quốc cũng là dịp để Việt Nam khẳng định tiếng nói trách nhiệm đối với hòa bình, an ninh và phát triển của thế giới.