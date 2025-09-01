Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình

(Ngày Nay) - Ngày 31/8, tại Thiên Tân (Trung Quốc), trong chương trình tham dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO) 2025 và làm việc tại Trung Quốc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội kiến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết và lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường và các đồng chí Lãnh đạo Việt Nam đến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và các đồng chí Lãnh đạo Trung Quốc; cảm ơn Trung Quốc đã cử đoàn đại biểu cấp cao và khối quân nhân dự Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chúc mừng Trung Quốc dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc với đồng chí Tập Cận Bình làm “hạt nhân” tiếp tục đạt được nhiều thành tựu phát triển, là động lực hàng đầu cho tăng trưởng kinh tế thế giới, đóng góp trí tuệ, phương án cho nhiều vấn đề cấp thiết toàn cầu.

Đánh giá cao chủ đề của Hội nghị SCO mở rộng năm nay, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam sẵn sàng phối hợp với Trung Quốc và các nước thực hiện chủ nghĩa đa phương, thúc đẩy phát triển bền vững, đóng góp vào giải quyết các vấn đề lớn của quốc tế và khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bày tỏ hoan nghênh Thủ tướng Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn đại biểu cấp Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh SCO; thể hiện sự coi trọng cao độ của Việt Nam đối với phát triển quan hệ Việt – Trung, sự ủng hộ tích cực đối với các hội nghị do Trung Quốc tổ chức.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình gửi lời thăm hỏi thân thiết đến Tổng Bí thư Tô Lâm và các đồng chí Lãnh đạo Việt Nam; nhiệt liệt chúc mừng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc Khánh 2/9.

Thủ tướng Phạm Minh Chính vui mừng điểm lại 6 thành quả phát triển tích cực của quan hệ hai nước thời gian qua; trao đổi chiến lược và tin cậy được củng cố; hợp tác an ninh - quốc phòng thực chất hơn, kết nối chiến lược giữa hai nền kinh tế được triển khai mạnh mẽ hơn, nhất là kết nối giao thông đường sắt, hàng không, hợp tác kinh tế - thương mại - đầu tư tăng trưởng mạnh mẽ, gắn kết ngành nghề và chuỗi cung ứng chặt chẽ hơn; nền tảng xã hội được củng cố vững chắc hơn.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định Việt Nam trước sau như một luôn coi phát triển quan hệ với Trung Quốc là yêu cầu khách quan, lựa chọn chiến lược, tự nhiên và ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại; sẵn sàng cùng Trung Quốc tiếp tục triển khai hiệu quả nhận thức chung giữa hai Tổng Bí thư; đưa các định hướng chiến lược trong quan hệ trở thành thực tiễn sinh động, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước.

Hai bên nhất trí thúc đẩy mạnh mẽ quan hệ hai Đảng, hai nước theo định hướng 6 hơn, tăng cường trao đổi chiến lược, triển khai hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực, kết nối hai nền kinh tế, nhất là đường sắt, tăng cường hợp tác khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên duy trì trao đổi, tiếp xúc với hình thức linh hoạt giữa hai Tổng Bí thư, triển khai thực chất hơn nữa trụ cột hợp tác quốc phòng-an ninh. Đặc biệt, khẩn trương tổ chức phiên họp lần thứ nhất Ủy ban liên hợp hợp tác đường sắt Việt - Trung, đưa Việt Nam vào danh sách ưu tiên trong hợp tác khu vực châu Á - Thái Bình Dương về phát triển công nghiệp đường sắt; đẩy nhanh hoàn thành Báo cáo khả thi và khởi động đàm phán Hiệp định khung về vay vốn ưu đãi cho các dự án; cung cấp viện trợ để đào tạo nguồn nhân lực đường sắt, giúp Việt Nam phát triển Tổ hợp công nghiệp đường sắt.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Trung Quốc mở rộng hơn nữa nhập khẩu nông sản chất lượng cao của Việt Nam, sớm ký các Nghị định thư về kiểm dịch đối với bưởi, thủy sản khai thác, sản phẩm từ thịt của Việt Nam; sớm phê duyệt danh sách hồ sơ xin cấp mã số vùng trồng sầu riêng; mở rộng mô hình cửa khẩu thông minh, đàm phán mô hình xây dựng Khu hợp tác kinh tế qua biên giới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn hai bên tăng cường hợp tác năng lượng toàn diện hơn, bao gồm năng lượng sạch, mua bán điện. Trong đó, nâng công suất và sản lượng điện xuất khẩu sang Việt Nam; sớm ký Bản ghi nhớ về tăng cường liên kết điện Việt Nam - Trung Quốc; triển khai mua bán điện ở cấp điện áp 500 KV.

Người đứng đầu Chính phủ Việt Nam đề nghị thúc đẩy hợp tác thực chất hơn về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Trong đó, Trung Quốc hỗ trợ Việt Nam về chuyển giao công nghệ, xây dựng thể chế, hạ tầng, nhất là về các dịch vụ công nghệ, thương mại điện tử, phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) cho các lĩnh vực giáo dục, y tế, giao thông, nông nghiệp; chỉ đạo Đại học Thanh Hoa triển khai các suất học bổng đào tạo tiến sĩ ngành AI cho Việt Nam; dành cho Việt Nam chương trình đào tạo nhân lực quy mô lớn trong các lĩnh vực then chốt như AI, bán dẫn, lượng tử, vệ tinh tầm thấp...

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đề nghị hai bên triển khai tốt Năm Giao lưu nhân văn Việt - Trung, “Hành trình đỏ” cho thanh niên hai nước, đàm phán miễn thị thực và tăng cường các chuyến bay thương mại giữa các địa phương.

Đánh giá cao các đề xuất hợp tác cũng như những đóng góp tích cực của Thủ tướng Phạm Minh Chính đối với quan hệ Việt – Trung thời gian qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định Trung Quốc ủng hộ Việt Nam tổ chức tốt Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bước đi thành công trên con đường Xã hội chủ nghĩa.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề nghị hai bên đẩy mạnh trao đổi chiến lược cấp cao và các cấp; thúc đẩy hợp tác thực chất đạt nhiều kết quả cụ thể; tổ chức tốt Phiên họp lần thứ 17 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam - Trung Quốc và Đối thoại chiến lược 3+3 giữa ba Bộ Ngoại giao, Quốc phòng, Công an trong năm 2025.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề nghị chú trọng kết nối chiến lược phát triển, hạ tầng giao thông, nhất là đường sắt; nhất trí sớm tổ chức Phiên họp lần thứ nhất của Ủy ban liên hợp hợp tác đường sắt, thúc đẩy vững chắc Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án xây dựng tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng, tích cực nghiên cứu hợp tác về huy động vốn, vay vốn, đào tạo nguồn nhân lực đường sắt; đẩy nhanh xây dựng cửa khẩu thông minh và khu hợp tác kinh tế qua biên giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mong muốn tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và “Hành trình đỏ” nghiên cứu, học tập tại Trung Quốc cho thanh niên Việt Nam.

Hai bên trao đổi chân thành, thẳng thắn về vấn đề trên biển, nhất trí tiếp tục thực hiện nghiêm túc nhận thức chung của Lãnh đạo cao nhất hai nước về kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng, tạo dựng và giữ gìn môi trường hòa bình, hợp tác và phát triển ở khu vực.