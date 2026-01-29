Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón chính thức Chủ tịch Hội đồng châu Âu

(Ngày Nay) - Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa đã đến thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam ngày 28 và 29/1/2026.

Sáng 29/1, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì Lễ đón chính thức Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa.

Tham dự Lễ đón có Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trần Đức Thắng; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng; Bộ trưởng Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng; Thứ trưởng Bộ Công An, Trung tướng Đặng Hồng Đức; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng; Thứ trưởng Bộ Công thương Trương Thanh Hoài; Đại sứ Việt Nam tại EU Nguyễn Văn Thảo; Trợ lý Chủ tịch nước Dương Quốc Hưng.

Các cháu thiếu nhi Thủ đô vẫy cờ Việt Nam và EU chào đón Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa cùng đoàn cấp cao EU.

Chuyến thăm của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa rất quan trọng khi Việt Nam vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và hai bên đã kỷ niệm 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 2025 (28/11/1990-28/11/2025).

Đoàn xe hộ tống đưa Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa tiến vào Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường có mặt tại thảm đỏ nồng nhiệt chào đón ông António Costa dẫn đầu Đoàn cấp cao EU thăm chính thức Việt Nam. Đại diện thiếu nhi thủ đô tiến tới trao tặng Chủ tịch Hội đồng châu Âu bó hoa tươi thắm.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa tiến lên bục danh dự. Sau khi nghe Quốc thiều Việt Nam và Liên minh châu Âu, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa rời bục, bước tới cúi chào quân kỳ và duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo giới thiệu thành phần Đoàn cấp cao Việt Nam và Liên minh châu Âu tham dự Lễ đón.

Liên minh châu Âu và Việt Nam chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao vào ngày 28/11/1990. Từ đó đến nay, quan hệ hai bên phát triển ngày càng tích cực. Lãnh đạo cấp cao hai bên thường xuyên có các cuộc tiếp xúc, trao đổi trực tiếp và bên lề các diễn đàn đa phương; phối hợp tốt tại các diễn đàn đa phương và tổ chức quốc tế, đặc biệt trong khuôn khổ hợp tác ASEAN - EU, ASEM, Liên hợp quốc.

Thành công của các hoạt động đối ngoại đã góp phần nâng tầm quan hệ Việt Nam - châu Âu và mở rộng không gian hợp tác chiến lược cho Việt Nam trên tất cả lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại - đầu tư, khoa học - công nghệ…, mang lại nguồn lực quan trọng phục vụ cho kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

Hai bên ký Hiệp định Đối tác và Hợp tác toàn diện (PCA) năm 2012 và có hiệu lực từ ngày 1/10/2016, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ Việt Nam - EU, tạo cơ sở pháp lý đưa quan hệ song phương sang một giai đoạn phát triển mới với phạm vi rộng lớn và mức độ sâu sắc hơn. Sau một thập kỷ không ngừng thúc đẩy quan hệ, Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA) và Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA) đã được ký ngày 30/6/2019. Trong đó, EVIPA hiện đang chờ một số nước thành viên EU phê chuẩn, còn EVFTA đã chính thức có hiệu lực từ ngày 1/8/2020, mở ra một chương mới trong quan hệ hợp tác song phương. Hiệp định được ví như “tuyến cao tốc” kết nối hai nền kinh tế năng động, mở ra khuôn khổ hợp tác sâu rộng và toàn diện giữa Việt Nam và EU. Sau 5 năm triển khai, Hiệp định đã phát huy mạnh mẽ hiệu quả, đưa Việt Nam trở thành đối tác thương mại lớn nhất của EU trong ASEAN và EU trở thành đối tác thương mại lớn thứ 4, đồng thời là nhà đầu tư lớn thứ 6 của Việt Nam. EVFTA đã giúp kim ngạch thương mại song phương tăng hơn 40% từ 44,1 tỉ USD năm 2020 lên 64,6 tỉ USD năm 2024; 61 tỉ USD trong 10 tháng năm 2025 và thu hút đầu tư từ EU vào Việt Nam từ 25,5 tỉ USD lên gần 35 tỉ USD.

Trong bối cảnh quan hệ giữa Việt Nam và EU không ngừng được tăng cường, chuyến thăm chính thức Việt Nam của Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với quan hệ Việt Nam – EU, thể hiện sự ghi nhận và đánh giá cao của EU đối với đường lối đối ngoại đúng đắn, độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế của Việt Nam, đồng thời khẳng định vị thế, uy tín ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế, đặc biệt với tư cách là một đối tác quan trọng của EU tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Sau lễ đón, Chủ tịch nước Lương Cường và Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa có cuộc gặp hẹp trước khi dẫn đầu Đoàn cấp cao Việt Nam và EU tiến hành hội đàm, đánh giá kết quả hợp tác giữa hai bên thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới. Hai nhà lãnh đạo sẽ gặp gỡ báo chí để thông báo về kết quả hội đàm.