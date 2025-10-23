Chủ tịch nước Lương Cường kiểm tra buổi tổng duyệt Lễ mở ký Công ước Hà Nội

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Bắc
(Ngày Nay) - Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát kỹ lưỡng toàn bộ kịch bản, đặc biệt là các phần nghi lễ, đón tiếp, an ninh và truyền thông, bảo đảm Lễ mở ký diễn ra trang trọng, chu đáo.
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại cuộc họp.
Chủ tịch nước Lương Cường phát biểu tại cuộc họp.

Sáng 23/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Chủ tịch nước Lương Cường đã tới kiểm tra buổi tổng duyệt chuẩn bị cho Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội), sẽ diễn ra tại Hà Nội từ ngày 25-26/10.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội.

Tại buổi tổng duyệt, Chủ tịch nước đã kiểm tra và nghe các đơn vị thực hiện nhiệm vụ báo cáo tổng thể về Lễ mở ký, Hội nghị cấp cao Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng; trong đó có kịch bản điều hành Phiên khai mạc, phương án đón tiếp các đoàn đại biểu quốc tế; nội dung, tiến độ chuẩn bị chương trình nghệ thuật chào mừng; kịch bản chi tiết Phiên mở ký; các hoạt động song phương; phương án tổ chức cho phóng viên, cơ quan báo chí trong nước, quốc tế tác nghiệp và các hoạt động liên quan khác.

Sau khi kiểm tra, nghe các báo cáo, Chủ tịch nước Lương Cường đánh giá đây là sự kiện đặc biệt quan trọng; mang ý nghĩa chính trị, đối ngoại và quốc gia sâu sắc; đánh dấu lần đầu tiên một Công ước đa phương toàn cầu trong một lĩnh vực đang được cộng đồng quốc tế hết sức quan tâm gắn với tên Thủ đô Hà Nội của Việt Nam.

Chủ tịch nước ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao trách nhiệm, công tác chuẩn bị chủ động, chu đáo theo phân công của các bộ, ngành, đơn vị. Để chuẩn bị tốt hơn theo đề án đã được phê duyệt, Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát kỹ lưỡng toàn bộ kịch bản, đặc biệt là các phần nghi lễ, đón tiếp, an ninh và truyền thông, bảo đảm Lễ mở ký diễn ra trang trọng, chu đáo, thể hiện hình ảnh Việt Nam chủ động, chuyên nghiệp và thân thiện trong hội nhập quốc tế. đồng thời xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền, bảo đảm tiến độ và chất lượng chuẩn bị.

Chủ tịch nước nhấn mạnh đây cũng là dịp để giới thiệu bạn bè quốc tế đất nước, con người, các thành tựu của Việt Nam cũng như quan hệ Việt Nam và Liên hợp quốc.

Chủ tịch nước lưu ý thông tin tuyên truyền phải bảo đảm chính xác, đầy đủ ý nghĩa và tầm vóc của sự kiện, góp phần nâng cao hình ảnh, vai trò và vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Chủ tịch nước yêu cầu công tác đón tiếp các đoàn đại biểu quốc tế cần thể hiện tinh thần hiếu khách, trọng thị; đơn vị kỹ thuật, hậu cần và an ninh phải phối hợp chặt chẽ, không để xảy ra sai sót, góp phần vào thành công chung của Lễ mở ký cũng như các hoạt động liên quan.

Việc Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Công ước chống tội phạm mạng (tháng 12/2024) và tổ chức Lễ mở ký tại Hà Nội là minh chứng sống động cho tinh thần trách nhiệm của các quốc gia trong bảo vệ không gian mạng - tài sản chung của toàn nhân loại.

Sự kiện này không chỉ là một thủ tục pháp lý mà còn là nền tảng để thúc đẩy đối thoại, chia sẻ kinh nghiệm, tăng cường quan hệ đối tác giữa các chính phủ, tổ chức quốc tế, khu vực tư nhân, trở thành diễn đàn để thúc đẩy thực hiện Công ước của Liên hợp quốc và hợp tác toàn cầu trong chống tội phạm mạng.

Công ước đặt ra khung pháp lý về hợp tác quốc tế trong đấu tranh chống tội phạm mạng, bảo đảm các nước thành viên, đặc biệt là quốc gia đang phát triển, dễ bị tổn thương được hỗ trợ, nâng cao năng lực đối phó với loại tội phạm này.

Đây sẽ là dấu mốc lịch sử, khẳng định giá trị của chủ nghĩa đa phương với Liên hợp quốc là trung tâm, gửi đi thông điệp mạnh mẽ về quyết tâm của chúng ta trong chống tội phạm mạng, xây dựng một thế giới hòa bình, công bằng, thượng tôn pháp luật, vì lợi ích của thế hệ hôm nay và mai sau.

PV
Công ước Hà Nội Trung tâm Hội nghị Quốc gia Chủ tịch nước Lương Cường

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Cách chức hiệu trưởng chỉ đạo sửa điểm trên phần mềm học bạ điện tử
Cách chức hiệu trưởng chỉ đạo sửa điểm trên phần mềm học bạ điện tử
(Ngày Nay) - UBND phường Hà Lầm (tỉnh Quảng Ninh) thông tin, liên quan vụ việc sửa điểm cho con cán bộ phường, cơ quan chức năng đã xác định có sai phạm nghiêm trọng trong việc làm thay đổi xếp loại học lực từ yếu lên giỏi trong năm học 2024 -2025. Cơ quan chức năng đã thi hành kỷ luật 9 cán bộ, viên chức, trong đó cách chức Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Thuộc.
Cảnh báo việc dựa vào Chatbot để tra cứu tin tức
Cảnh báo việc dựa vào Chatbot để tra cứu tin tức
(Ngày Nay) - Theo một nghiên cứu quy mô lớn do Liên minh Phát thanh Truyền hình châu Âu (EBU) công bố ngày 21/10, các trợ lý trí tuệ nhân tạo (AI) như ChatGPT thường xuyên mắc lỗi khi được hỏi về các sự kiện thời sự, với tỷ lệ sai sót lên tới gần 50%.
Giám sát, phát hiện sớm ổ dịch thủy đậu, không để lây lan trong cộng đồng
Giám sát, phát hiện sớm ổ dịch thủy đậu, không để lây lan trong cộng đồng
(Ngày Nay) - Tình hình bệnh thủy đậu ở tỉnh Vĩnh Long đang có xu hướng gia tăng. Trong tháng 9/2025, toàn tỉnh ghi nhận 72 ca mắc, tăng 22 ca so với tháng trước. Riêng từ đầu tháng 10/2025 đến nay, tỉnh phát hiện 77 ca bệnh tại một công ty trong khu công nghiệp, tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch trên diện rộng thời gian tới.