Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ Indonesia, Philippines trình thư ủy nhiệm

(Ngày Nay) - Chủ tịch nước vui mừng khi quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và hai nước ngày càng phát triển, tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau ngày càng tăng cường, hợp tác trên mọi lĩnh vực phát triển thực chất.

Chiều 6/2, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường tiếp Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Indonesia và Philippines nhân dịp trình Quốc thư nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

Hoan nghênh ông Adam Mulawarman Tugio được bổ nhiệm làm Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Indonesia tại Việt Nam, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng chứng kiến quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Indonesia đang phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là dấu mốc nâng cấp lên Đối tác Chiến lược toàn diện và hai nước vừa kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (30/12/2025).

Chỉ rõ Việt Nam-Indonesia có truyền thống quan hệ hữu nghị lâu đời trên nền tảng được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tổng thống Sukarno tạo nền móng, được các thế hệ lãnh đạo, nhân dân hai nước dày công vun đắp, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam luôn ghi nhớ sự ủng hộ, hỗ trợ quý báu của Indonesia trong thập kỷ 1980 của thế kỷ trước. Indonesia luôn có vị trí quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam.

Bày tỏ vui mừng tới trình Quốc thư lên Chủ tịch nước, Đại sứ Adam Mulawarman Tugio gửi lời chào trân trọng của Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto tới Chủ tịch nước và nhân dân Việt Nam. Đại sứ chúc mừng Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam, qua đó đề ra những định hướng chiến lược giúp Việt Nam hướng tới hai mục tiêu 100 năm.

Đánh giá cao quan hệ truyền thống hữu nghị giữa hai nước, Đại sứ cho biết đây chính là nền tảng vững chắc thúc đẩy quan hệ hợp tác song phương lên tầm cao mới, đặc biệt là sau khi hai nước đã nâng cấp lên quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện trong chuyến thăm của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Indonesia vào năm ngoái.

Đại sứ cũng vui mừng trước việc các doanh nghiệp Việt Nam đang đầu tư, kinh doanh thành công tại Indonesia, mong muốn thời gian tới hai nước tiếp tục thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh, đặc biệt là các lĩnh vực như sản xuất pin xe điện, chip bán dẫn, thực phẩm Halal và phát triển du lịch.

Nhất trí với những chia sẻ của Đại sứ, Chủ tịch nước Lương Cường cho rằng hợp tác kinh tế song phương với kim ngạch thương mại đạt ước đạt 17 tỷ USD năm 2025 là rất đáng khích lệ và hoàn toàn có thể nâng lên mức 18 tỷ USD trong thời gian tới trên cơ sở tin cậy chính trị, cũng như nhu cầu và tiềm năng bổ trợ lẫn nhau còn rất lớn giữa hai nước.

Để hợp tác song phương hiệu quả hơn nữa, Chủ tịch nước đề nghị hai bên đẩy mạnh trao đổi đoàn các cấp, nhất là gặp gỡ cấp cao; hoàn tất Chương trình hành động giai đoạn 2026-2030 để cụ thể hóa nội hàm quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện; tăng cường hợp tác quốc phòng an ninh, nông nghiệp, khoa học công nghệ, du lịch và giao lưu nhân dân.

Mặt khác, Chủ tịch nước Lương Cường cho rằng hai bên tiếp tục tăng cường phối hợp, củng cố đoàn kết và vai trò trung tâm của ASEAN vì hoà bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới; phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn khu vực, quốc tế, nhất là ASEAN, Liên hợp quốc, APEC, ASEM, BRICS…

Chủ tịch nước chúc Đại sứ sẽ có nhiệm kỳ thành công tại Việt Nam, tin tưởng Đại sứ sẽ có nhiều đóng góp tích cực nhằm thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước. Chủ tịch nước khẳng định phía Việt Nam sẽ quan tâm, tạo điều kiện để Đại sứ triển khai các hoạt động làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Indonesia.

Tiếp Đại sứ Philippines Francisco Noel R. Fernandez III, Chủ tịch nước Lương Cường chào mừng Đại sứ tới nhận nhiệm vụ tại Việt Nam; tin tưởng với kinh nghiệm của mình, Đại sứ sẽ làm tốt vai trò cầu nối, góp phần quan trọng thúc đẩy đưa quan hệ Đối tác Chiến lược giữa Việt Nam và Philippines lên tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung ở khu vực và thế giới.

Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam và Philippines cùng là thành viên chủ động và tích cực của ASEAN, cùng chia sẻ nhiều quan tâm trên các lĩnh vực khác nhau và lợi ích chiến lược chung ở khu vực. Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng khi quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển, tin cậy chính trị và hiểu biết lẫn nhau ngày càng được tăng cường, hợp tác trên mọi lĩnh vực phát triển thực chất.

Chủ tịch nước đánh giá kim ngạch thương mại song phương phát triển mạnh mẽ những năm vừa qua. Hợp tác quốc phòng-an ninh được triển khai tích cực; hợp tác trên các lĩnh vực văn hóa, du lịch, giáo dục-đào tạo, giao lưu nhân dân ngày càng sâu sắc, song vẫn còn nhiều dư địa để phát triển hơn nữa trong thời gian tới.

Chỉ rõ năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Philippines đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN, về phía Việt Nam là năm đầu tiên thực hiện nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước cho rằng đây là thời điểm quan trọng và phù hợp để hai nước nghiên cứu thúc đẩy quan hệ hai nước lên tầm cao mới.

Nhân dịp này, Chủ tịch nước cũng nhắc lại lời mời Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr. thăm Việt Nam và dự Diễn đàn tương lai ASEAN 2026, qua đó thể hiện tích cực và cam kết của Philippines - nước Chủ tịch ASEAN 2026 đối với củng cố đoàn kết, vai trò trung tâm của ASEAN.

Chủ tịch nước Lương Cường đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp, trên tất cả các kênh; triển khai hiệu quả cơ chế tiếp xúc song phương; đẩy mạnh kết nối kinh tế; tạo thuận lợi xuất nhập khẩu những mặt hàng hai bên có tiềm năng, thế mạnh, phấn đấu đưa kim ngạch thương mại hai chiều sớm đạt 10 tỷ USD.

Đánh giá cao việc hai nước phối hợp chặt chẽ tại các tổ chức, diễn đàn khu vực và quốc tế, Chủ tịch nước tin tưởng và khẳng định sẽ ủng hộ Philippines hoàn thành tốt trọng trách Chủ tịch ASEAN 2026, tiếp tục thúc đẩy ASEAN duy trì vai trò trung tâm và tiếng nói chung trong các vấn đề chiến lược ở khu vực.

Bày tỏ vinh dự nhận nhiệm vụ tại Việt Nam, Đại sứ Francisco Noel R. Fernandez III mong muốn đóng góp vào việc thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương, đặc biệt là trong năm 2026 khi Philippines và Việt Nam kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Đại sứ cho biết năm 2026 khi đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN, Philippines mong muốn Việt Nam có nhiều đóng góp vào chương trình nghị sự, qua đó có thể hoàn thành tốt trọng trách, thúc đẩy hợp tác nội khối ngày càng hiệu quả và phát triển.

Nhấn mạnh tiềm năng hợp tác giữa hai nước còn rất lớn, đặc biệt là đã có nhiều thỏa thuận song phương được ký kết, Đại sứ khẳng định, sẽ làm hết sức mình để thúc triển khai các thỏa thuận song phương hiện có, đóng góp cho việc tăng cường quan hệ song phương, vì lợi ích của nhân dân hai nước, cũng như hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.