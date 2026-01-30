Chủ tịch nước thắp hương tưởng nhớ các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Trước thềm Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 và kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng (3/2/1930-3/2/2026), sáng 30/1, Chủ tịch nước Lương Cường đã đến thăm, chúc Tết gia đình và dâng hương thành kính tưởng nhớ các đồng chí nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đức Lương và Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Thành kính dâng hương, Chủ tịch nước bày tỏ tri ân những cống hiến, đóng góp to lớn của đồng chí Lê Khả Phiêu với Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân. Suốt cuộc đời hoạt động cách mạng, ở cương vị công tác nào, đồng chí Lê Khả Phiêu cũng luôn hoàn thành xuất sắc trọng trách trước Đảng, Nhà nước và nhân dân, luôn giữ vững khí tiết của người chiến sỹ cộng sản.

Là một trong những nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng ở mỗi giai đoạn khó khăn, thử thách, đồng chí Lê Khả Phiêu luôn nêu cao tính tiền phong, gương mẫu và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng; luôn đặt lợi ích của Đảng, của đất nước và nhân dân lên trên hết, trước hết; được đồng chí, đồng bào quý mến, bạn bè quốc tế trân trọng.

Xúc động thắp hương tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Lương Cường bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc trước những đóng góp lớn lao của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng, cũng như công cuộc xây dựng phát triển đất nước.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, tấm gương sáng ngời về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, người đảng viên cộng sản kiên trung, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, hiện thân đầy đủ phẩm chất, tài năng, bản lĩnh, trí tuệ của thế hệ lãnh đạo Việt Nam thời kỳ đổi mới.

Trọn cuộc đời đồng chí Nguyễn Phú Trọng đã bền bỉ cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta bằng một tinh thần, ý chí thép, không lùi bước trước những trở ngại, khó khăn; mang hết tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết cách mạng, làm việc đến hơi thở cuối cùng, tận tâm, tận lực, tận hiến cho Đảng, cho nước, cho dân; khẳng định một nhân cách lớn, sống trọn cuộc đời vì nước, vì Đảng, vì dân.

Chủ tịch nước Lương Cường cũng đến thắp hương, tri ân Chủ tịch nước Trần Đức Lương, người đã có những đóng góp quan trọng trong xây dựng và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; thực hiện thành công đường lối đối ngoại mở rộng, đa dạng hóa, đa phương hóa trên các lĩnh vực, tích cực, chủ động hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế, mở ra những cơ hội lớn cho sự phát triển của đất nước; tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam, đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định trong khu vực và trên thế giới.

Thăm, chúc Tết gia đình và thắp nén hương thơm, Chủ tịch nước Lương Cường tưởng nhớ, bày tỏ lòng tri ân Chủ tịch nước Trần Đại Quang, một trong những nhà lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức, gương mẫu và giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất của Đảng.

Đồng chí đã cùng tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Đảng, qua đó, đã tích cực góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, mở rộng quan hệ đối ngoại và hội nhập quốc tế; tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị-xã hội.

Trong không khí ấm áp, thân tình, khi đến thăm, chúc tết, Chủ tịch nước Lương Cường ân cần thăm hỏi tình hình đời sống, công tác của thân nhân, gia đình Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Chủ tịch nước Trần Đại Quang; chúc thân nhân, gia đình các đồng chí luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công, tiếp tục phát huy truyền thống gia đình cách mạng và những thành tích đã đạt được, tiếp tục có nhiều cống hiến cho Tổ quốc, nhân dân.