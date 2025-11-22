Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc thăm, làm việc tại Ninh Bình

(Ngày Nay) - Nhân chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 - 22/11 theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, ngày 22/11, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik và Phu nhân Shin Kyunghye đã tới thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình.

Tại buổi tiếp, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đặng Xuân Phong bày tỏ sự vui mừng, phấn khởi được chào đón Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik và Phu nhân Shin Kyunghye cùng Đoàn công tác đã tới thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình.

Giới thiệu khái quát về tỉnh Ninh Bình, ông Đặng Xuân Phong cho biết, trong giai đoạn 2025 - 2030, Ninh Bình tập trung phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế thúc đẩy tăng trưởng đột phá theo mô hình phát triển mới. Hàn Quốc là một trong những đối tác đầu tư quan trọng ở Ninh Bình với 218 dự án đầu tư, tổng vốn đầu tư là 2,69 tỷ USD, chiếm 18,76% tổng vốn FDI trên địa bàn tỉnh.

Về quan hệ đối ngoại, trong thời gian qua, tỉnh Ninh Bình đã thiết lập quan hệ hợp tác song phương với một số địa phương của Hàn Quốc như: thành phố Asan, tỉnh Gyeonggi, thành phố Jecheon, thành phố Dongducheon. Các mối quan hệ này là nền tảng quan trọng để tăng cường giao lưu, trao đổi đoàn, hợp tác trên nhiều lĩnh vực giữa tỉnh Ninh Bình và các địa phương của Hàn Quốc.

Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đặng Xuân Phong cũng cho biết, chương trình đào tạo, tập huấn về phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là một trong những hoạt động hợp tác tiêu biểu giữa thành phố Asan và tỉnh Ninh Bình. Chương trình đã giúp đội ngũ cán bộ quản lý ngành, địa phương, doanh nghiệp và nông dân Ninh Bình nâng cao nhận thức, năng lực quản trị và kỹ năng sản xuất, từ đó cải thiện hiệu quả quản lý, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn và thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp của tỉnh.

Chia sẻ trong 5 năm qua, tỉnh Ninh Bình hân hạnh được đón 3 đoàn công tác của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc tới thăm và làm việc, ông Đặng Xuân Phong cho rằng, các chuyến thăm trên đã góp phần khẳng định vị thế, tăng cường hình ảnh của Ninh Bình trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam và Hàn Quốc, mở ra nhiều cơ hội hợp tác sâu rộng trên các lĩnh vực. Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình Đặng Xuân Phong mong muốn thời gian tới tỉnh Ninh Bình tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của Hàn Quốc để thu hút các doanh nghiệp đầu tư tại Ninh Bình ở các lĩnh vực công nghệ cao, công nghiệp xanh, du lịch và văn hóa...

Bày tỏ vinh dự được tới thăm và làm việc tại tỉnh Ninh Bình trong chuyến công tác đến Việt Nam lần này, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik khẳng định, Ninh Bình có mối quan hệ thân thuộc với Hàn Quốc thông qua việc hợp tác giữa tỉnh và các địa phương của Hàn Quốc. Tỉnh Ninh Bình cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đẩy mạnh quan hệ hợp tác giữa Hàn Quốc và Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik cho biết, thời gian qua, tỉnh Ninh Bình đã thu hút nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư và phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ lực, trong đó có lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ ô tô. Công ty Cổ phần sản xuất ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (thuộc Tập đoàn Thành Công) là một ví dụ tiêu biểu cho sự hợp tác thành công này. Thời gian tới, trên cương vị công tác của mình, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc cho biết sẽ nỗ lực để các doanh nghiệp Hàn Quốc tiếp tục đầu tư tại Ninh Bình.

Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc đang hoạt động tại Ninh Bình tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi từ địa phương. Ông Woo Won Shik cũng đề nghị tỉnh Ninh Bình chú trọng đẩy mạnh hợp tác lãnh sự nhằm bảo đảm đầy đủ quyền lợi hợp pháp và tạo môi trường an toàn, thuận tiện cho du khách Hàn Quốc khi đến tham quan, du lịch tại địa phương; khuyến khích việc tăng cường các hoạt động giao lưu nhân dân, mở rộng giao lưu văn hóa để thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị và hiểu biết giữa người dân hai nước.

Dịp này, Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Woo Won Shik và Phu nhân Shin Kyunghye cùng đoàn công tác cũng đến thăm, làm việc tại Công ty cổ phần sản xuất ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (Khu công nghiệp Gián Khẩu) và tham quan Khu du lịch sinh thái Tràng An.