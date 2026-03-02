Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hy Lạp

(Ngày Nay) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Hy Lạp.

Chiều 2/3, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Phó Chủ tịch thứ nhất Quốc hội Hy Lạp Ioannis Plakiotakis đến chào nhân dịp thăm chính thức Việt Nam (28/2-5/3/2026).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhiệt liệt chào mừng Phó Chủ tịch Quốc hội cùng Đoàn Nghị sỹ Hy Lạp thăm Việt Nam, tiếp nối sau chuyến thăm Hy Lạp vừa qua của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (tháng 10/2025); nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Quốc hội và nhân dân Hy Lạp đối với quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt hai nước.

Đánh giá cao những thành tựu nổi bật của Hy Lạp đã đạt được về phát triển kinh tế-xã hội thời gian qua, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với Hy Lạp; nhấn mạnh hai nước còn nhiều tiềm năng, dư địa thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có thế mạnh và nhu cầu bổ trợ lẫn nhau như kinh tế biển, vận tải biển, logistics, năng lượng tái tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo...

Nhằm tiếp tục thúc đẩy quan hệ hữu nghị giữa hai quốc gia và hai cơ quan lập pháp, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên tiếp tục tăng cường tin cậy chính trị, hợp tác nhiều mặt thông qua việc thúc đẩy trao đổi đoàn các cấp, các kênh; chia sẻ kinh nghiệm lập pháp, giám sát và hợp tác trên các diễn đàn đa phương như Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU), Hội nghị Đối tác Nghị viện Á-Âu (ASEP)...

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị hai bên phát huy hơn nữa trụ cột hợp tác kinh tế, đặc biệt là về hàng hải và nông nghiệp; đề nghị Quốc hội Hy Lạp tích cực hỗ trợ thúc đẩy các nước châu Âu sớm phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam-EU (EVIPA) và Ủy ban châu Âu (EC) sớm gỡ bỏ thẻ vàng IUU đối với thủy sản Việt Nam.

Phó Chủ tịch Quốc hội Ioannis Plakiotakis trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội đã dành thời gian tiếp và bày tỏ ấn tượng về đất nước Việt Nam tươi đẹp; nhấn mạnh quá khứ lịch sử hào hùng hai nước với các giá trị chung về hòa bình và độc lập đã kết nối hai dân tộc, đồng thời khẳng định Hy Lạp mong muốn thúc đẩy toàn diện hợp tác hai nước trên cả kênh nghị viện và chính quyền, trong khuôn khổ Liên hợp quốc với vai trò là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an.

Nhân dịp này, Phó Chủ tịch Quốc hội đã chuyển lời thăm hỏi và lời mời thăm Hy Lạp của Chủ tịch Quốc hội Nikitas Kaklamanis.

Chia sẻ các đánh giá của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch Quốc hội Hy Lạp nhất trí thúc đẩy trao đổi đoàn giữa các Ủy ban chuyên môn, nghị sỹ trẻ của Quốc hội hai nước; phát huy vai trò cầu nối của Nhóm nghị sỹ hữu nghị; nghiên cứu thúc đẩy trụ cột hợp tác kinh tế trong các lĩnh vực Hy Lạp có thế mạnh như xây dựng, năng lượng, hàng hải...

Hai bên nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ các sáng kiến của nhau trên các diễn đàn đa phương và quốc tế, hợp tác ASEAN-EU, các diễn đàn liên nghị viện khu vực và thế giới; ủng hộ chủ nghĩa đa phương và đề cao luật pháp quốc tế; nhấn mạnh việc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp ngoại giao, hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế và nhấn mạnh việc bảo đảm an ninh, an toàn và tự do hàng hải trên các vùng biển của khu vực và thế giới.