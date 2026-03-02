Vị trí, vai trò và nhiệm kỳ của Hội đồng Nhân dân các cấp

(Ngày Nay) - Hội đồng Nhân dân đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân, quyết định các vấn đề của địa phương và có nhiệm kỳ 5 năm; việc điều chỉnh nhiệm kỳ HĐND do Quốc hội xem xét quyết định.
Hội đồng Nhân dân gồm các đại biểu Hội đồng Nhân dân do cử tri ở địa phương bầu ra, là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân, quyết định các vấn đề quan trọng của địa phương, giám sát việc tuân theo Hiến pháp và pháp luật, giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước ở địa phương; chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương và cơ quan nhà nước cấp trên.

Nhiệm kỳ của mỗi khóa Hội đồng Nhân dân là 5 năm kể từ ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Nhân dân khóa đó đến ngày khai mạc kỳ họp thứ nhất của Hội đồng Nhân dân khóa mới.

Việc rút ngắn hoặc kéo dài nhiệm kỳ của Hội đồng Nhân dân do Quốc hội quyết định theo đề nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Hội đồng Nhân dân Quốc hội đại biểu cử tri

