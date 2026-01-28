Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Nhân dịp năm mới 2026 và chuẩn bị đón Tết cổ truyền Bính Ngọ, sáng 28/1, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang; thăm, chúc Tết Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thành kính dâng hương tưởng nhớ và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Chủ tịch Quốc hội khóa XI, XII, nhà lãnh đạo đặc biệt xuất sắc, người đảng viên cộng sản kiên trung, có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, hiện thân đầy đủ phẩm chất, tài năng, bản lĩnh, trí tuệ của thế hệ lãnh đạo Việt Nam thời kỳ đổi mới.

Với trọng trách là nhà lãnh đạo cao nhất của Đảng và trước đó là Chủ tịch Quốc hội khóa XI, XII, cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng luôn gắn bó với Quốc hội, hiểu rõ về tổ chức, phương thức hoạt động của Quốc hội. Đồng chí luôn nhắc nhở các đại biểu phải dành thời gian thỏa đáng cho hoạt động của Quốc hội, phải có kiến thức chuyên sâu, có sự am hiểu sâu sắc về Quốc hội để có những ý kiến đóng góp, phản biện sắc sảo; mỗi đại biểu đập nhịp đập của cuộc sống, của trái tim nhân dân thì nhất định hoạt động của Quốc hội sẽ sinh động và hiệu quả.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đã tới dâng hương tưởng nhớ cố Chủ tịch nước, Đại tướng Trần Đại Quang, nhà lãnh đạo gần gũi, cởi mở, khiêm tốn, tận tụy, luôn cống hiến hết mình vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, dân tộc và hạnh phúc của nhân dân. Trên cương vị Chủ tịch nước, đồng chí đã cùng tập thể lãnh đạo Đảng, Nhà nước tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Đảng, toàn dân và toàn quân thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, các nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, của Quốc hội, qua đó đã tích cực góp phần đẩy mạnh công cuộc đổi mới, phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nâng cao vai trò, vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tri ân gia đình nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước ảnh 1

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà gia đình và dâng hương tưởng nhớ cố Tổng Bí thư, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN.

Trong sáng 28/1, thăm, chúc Tết nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trân trọng cảm ơn nguyên Chủ tịch Quốc hội luôn dành thời gian quan tâm, theo dõi và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm đối với hoạt động của Quốc hội thời gian qua.

Chia sẻ về những nhiệm vụ trọng tâm của Quốc hội trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Đảng ủy Quốc hội, Quốc hội sẽ bám sát định hướng, chỉ đạo của Trung ương, Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng để xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình hành động của Đảng ủy Quốc hội, Chương trình lập pháp toàn khóa và Chương trình giám sát toàn khóa của Quốc hội khóa XVI. Đồng thời, tăng cường giám sát, kiểm tra việc thể chế hóa và thực hiện các nghị quyết, chủ trương của Đảng theo đúng yêu cầu tại Đại hội XIV của Đảng, đó là “hoàn thiện thể chế phát triển và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa: lấy thực thi làm thước đo”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn mong nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp tục quan tâm, chia sẻ kinh nghiệm và đóng góp ý kiến để hoạt động của Quốc hội ngày càng hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đánh giá cao hoạt động của Quốc hội khóa XV, đồng thời bày tỏ tin tưởng, phát huy thành quả của 80 năm Quốc hội Việt Nam, Quốc hội khóa XVI tiếp tục nỗ lực phấn đấu, xây dựng Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất, là hiện thân sinh động của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

PV
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn Nguyễn Phú Trọng Trần Đại Quang Tổng Bí thư

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

Du khách vui chơi tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Ảnh tư liệu: Thành Phương/TTXVN.
Du lịch Thủ đô Tết Bính Ngọ "đón sóng" tăng trưởng
(Ngày Nay) - Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 kéo dài 9 ngày được xem là “thời điểm vàng” để du lịch Thủ đô đón làn sóng tăng trưởng ngay từ đầu năm 2026, trong bối cảnh nhu cầu du lịch ở phân khúc trung và cao cấp tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực.
Hộp quà tết gói trọn hương vị Tây Bắc của nhà trà Shanam
Quà tết ngon, độc, lạ: Trái cây rừng sấy dẻo theo phương pháp lên men trà Phổ Nhĩ
(Ngày Nay) -Bộ ba trái cây rừng sấy dẻo: Mận mây, đào rừng và táo sơn tra của nhà trà Shanam được lên men theo phương pháp lên men trà Phổ Nhĩ đã chính thức có mặt trên kệ hàng tết nguyên đán 2026. Sản phẩm ngon, lành, sạch, được trà hữu và khách hàng đón nhận, ví như “món quà thiên thượng lạc nhân gian”, không thể thiếu trên bàn trà trong dịp Tết đến, xuân về.
Không chỉ là thương hiệu trà nổi tiếng với các sản phẩm trà shan tuyết cổ thụ, Shanam còn phát triển dòng sản phẩm trái cây sấy dẻo tốt cho sức khỏe người tiêu dùng.
Quà tết 2026: Mận Mây sấy dẻo – lời hẹn ước của mùa xuân nơi rẻo cao
(Ngày Nay) -Trái mận hậu sống trong mây Tà Xùa được những bàn tay thanh nữ người H.Mong hái về đúng độ chín tới. Bằng phương pháp ủ men đặc biệt của nhà trà Shanam, vị chua chát ban đầu được chuyển hóa thành vị ngọt thanh khiết, trong veo như sương sớm và dịu dàng như một lời hẹn ước.
Tập trung 5 đột phá về dữ liệu số
Tập trung 5 đột phá về dữ liệu số
(Ngày Nay) - Ban Chỉ đạo quốc gia về dữ liệu tập trung thực hiện 5 đột phá về dữ liệu số gồm: Thể chế dữ liệu; hạ tầng dữ liệu gắn với trí tuệ nhân tạo tự chủ; nhân lực dữ liệu; phát triển cơ sở dữ liệu quốc gia, chuyên ngành; phát triển hệ sinh thái dữ liệu và kinh tế dữ liệu.
Ảnh minh hoạ.
Nâng cao chất lượng phục vụ trong mùa lễ hội Chùa Hương
(Ngày Nay) - Mùa lễ hội năm 2026, Ban Tổ chức Lễ hội du lịch Chùa Hương chính thức triển khai đồng bộ các hình thức bán vé, vận hành xe điện, đò thuyền và cáp treo nhằm nâng cao chất lượng phục vụ du khách, bảo đảm an toàn, minh bạch và văn minh trong hoạt động lễ hội.
Các nhà lãnh đạo G7 tại Hội nghị thượng đỉnh nhóm ở Kananaskis, Canada, năm 2025. Ảnh: Reuters.
Các nước G7 gánh "núi nợ" kỷ lục
(Ngày Nay) - Mức nợ công kỷ lục hoặc tiệm cận kỷ lục tại Mỹ, Anh, Pháp, Italy và Nhật Bản đang đe dọa kìm hãm tăng trưởng và gieo mầm bất ổn tài chính trên phạm vi toàn cầu.