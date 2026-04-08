Chủ tịch Quốc hội trao Nghị quyết phê chuẩn Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội

PV In bài viết
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
(Ngày Nay) - Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định ông Nguyễn Duy Ngọc chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đến Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Nghị quyết và tặng hoa chúc mừng Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc và Bí thư thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng
Chiều 8/4, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Nghị quyết chuyển Đoàn đại biểu Quốc hội và Nghị quyết phê chuẩn Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với các Đoàn: thành phố Hà Nội, thành phố Cần Thơ, thành phố Hải Phòng và tỉnh Thanh Hóa.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định ông Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đến Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ. Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ chuyển sinh hoạt từ Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ đến Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng trao Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội phê chuẩn kết quả bầu ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI thành phố Hà Nội; ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI thành phố Hải Phòng; ông Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa giữ chức Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XVI tỉnh Thanh Hóa.

PV
Chủ tịch Quốc hội Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội

Đọc nhiều

Đối thoại

Longform

Cùng chuyên mục

Tin mới

"Siêu El Nino" sắp quay trở lại, điều gì sẽ xảy ra với Trái Đất?
"Siêu El Nino" sắp quay trở lại, điều gì sẽ xảy ra với Trái Đất?
(Ngày Nay) - Sự trở lại của hiện tượng El Nino tại vùng Thái Bình Dương được dự báo sẽ gây ra những xáo trộn ảnh hưởng đến khí hậu toàn cầu trong thời gian tới. Hiện tượng này có thể sẽ tạo nên những sự trái ngược về thời tiết trên khắp các châu lục. Đồng thời, đây còn là lời cảnh báo về sự nóng lên toàn cầu, đưa thế giới vào một giai đoạn biến đổi khí hậu phức tạp hơn.
Ảnh minh họa
Trẻ em cần ngủ nhiều hơn cha mẹ nghĩ
(Ngày Nay) - Giấc ngủ tưởng như là nhu cầu tự nhiên lại đang trở thành “bài toán” không dễ giải trong nhiều gia đình hiện đại. Không chỉ trẻ em thiếu ngủ, mà chính cha mẹ cũng đang hiểu chưa đúng về nhu cầu giấc ngủ của con mình. Nếu không được nhận diện và điều chỉnh kịp thời, có thể ảnh hưởng lâu dài đến sự phát triển toàn diện của trẻ.
Công nghiệp văn hóa - trụ cột nâng cao sức mạnh mềm và thúc đẩy phát triển bền vững quốc gia
Công nghiệp văn hóa - trụ cột nâng cao sức mạnh mềm và thúc đẩy phát triển bền vững quốc gia
(Ngày Nay) - Trong bối cảnh toàn cầu hóa sâu rộng, khi cạnh tranh giữa các quốc gia không chỉ dừng lại ở tiềm lực kinh tế hay quân sự, mà ngày càng mở rộng sang bản sắc dân tộc và khả năng lan tỏa giá trị, công nghiệp văn hóa đã trở thành một trong những trụ cột quan trọng nhất để gia tăng sức mạnh mềm và thúc đẩy phát triển bền vững.