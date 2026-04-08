Chủ tịch Quốc hội: Xây dựng cán bộ, kiểm toán viên nhà nước 'đức, tâm, tầm, tài'

Ngày 7/4, Kiểm toán Nhà nước đã phối hợp với Ủy ban Công tác đại biểu Quốc hội, Văn phòng Quốc hội tổ chức Hội nghị công bố Nghị quyết của Quốc hội về bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031 đối với đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa.

Tại Hội nghị, Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Mạnh đã công bố Nghị quyết số 07/2026/QH16 của Quốc hội về bầu Tổng Kiểm toán Nhà nước nhiệm kỳ 2026-2031 đối với đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa.

Thay mặt lãnh đạo Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã trao Nghị quyết của Quốc hội về công tác cán bộ cho đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa đồng thời tặng hoa chúc mừng đồng chí Ngô Văn Tuấn và đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa.

Chủ tịch Quốc hội cho biết đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa đã có một quá trình công tác ở ngành ngân hàng, Ban Kinh tế Trung ương, tỉnh Hưng Yên, là một Tiến sĩ chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng; có nhiều kinh nghiệm từ ở Trung ương và địa phương.

Chủ tịch Quốc hội mong rằng với bề dày kinh nghiệm, đồng chí sẽ cùng tập thể Kiểm toán Nhà nước hoàn thành nhiệm vụ trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XVI. Theo Chủ tịch Quốc hội, trong thời gian tới, Kiểm toán Nhà nước được đồng chí Tổng Bí thư giao nhiệm vụ cùng với công tác giám sát, công tác kiểm tra để góp phần đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, tăng cường kiểm soát quyền lực trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội đã đề nghị đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa cùng tập thể Đảng ủy Kiểm toán Nhà nước, lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ:

Một là tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật của Kiểm toán Nhà nước, đảm bảo thiết chế kiểm toán đủ năng lực, đáp ứng được yêu cầu kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, thực hiện nghiêm Luật Kiểm toán Nhà nước và xây dựng Chiến lược Chiến lược phát triển Kiểm toán Nhà nước đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2045.

Hai là nâng cao chất lượng toàn diện nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ kiểm toán viên Nhà nước “Đức-Tâm-Tầm-Tài”; tư tưởng chính trị, phẩm chất, năng lực chuyên môn phải vững vàng, phải có đạo đức trong nghề nghiệp.

Ba là đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động của Kiểm toán Nhà nước, chủ động kiểm toán từ sớm, từ xa, không chỉ dừng lại ở phát hiện sai phạm mà phải nâng cao năng lực dự báo, phân tích, kiến nghị hoàn thiện cơ chế chính sách. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong kiểm toán.

Bốn là phát huy truyền thống, tiếp tục tăng cường hợp tác với các cơ quan kiểm toán tối cao trên thế giới.

Năm là tăng cường công khai minh bạch kết quả kiểm toán.

“Điều quan trọng là sau kiểm toán, đơn vị, địa phương phải thực hiện như thế nào để khắc phục những bất cập được Kiểm toán Nhà nước chỉ ra,” Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa cùng Ban Thường vụ Đảng ủy và lãnh đạo Kiểm toán Nhà nước tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, chung sức đồng lòng, tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng bộ Kiểm toán Nhà nước thật sự trong sạch, vững mạnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa trân trọng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Quốc hội, các vị đại biểu Quốc hội đã tin tưởng, tín nhiệm bầu đồng chí giữ chức Tổng Kiểm toán Nhà nước.

“Đây là vinh dự rất lớn đồng thời cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó,” Tổng Kiểm toán Nhà nước bày tỏ.

Theo đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Kiểm toán Nhà nước sau gần 32 năm xây dựng và trưởng thành đã có những phát triển vượt bậc, từ một tổ chức không có tiền thân, đến nay đã trở thành một thể chế được Hiến định. Mô hình tổ chức bộ máy, cán bộ, các thiết chế lãnh đạo, quản lý, quản trị, thể chế, chính sách, pháp luật; phương pháp, năng lực, trình độ chuyên môn nghiệp vụ và nguồn lực ngày càng được hoàn thiện và phát triển. Hoạt động kiểm toán đã góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách Nhà nước và tài sản công; Phục vụ có hiệu quả cho các hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp và công tác quản lý, điều hành của Chính phủ, góp phần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đóng góp quan trọng vào phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Tổng Kiểm toán Nhà nước nhấn mạnh đất nước ta bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội với 2 mục tiêu 100 năm, đặt ra yêu cầu mới, nặng nề hơn đối với toàn Đảng, toàn dân, quân ta cũng như toàn ngành Kiểm toán Nhà nước, nhất là việc thực hiện mục tiêu phát triển nhanh và bền vững, mà trọng tâm là đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Theo đó, Tổng Kiểm toán Nhà nước cũng nhận định bối cảnh mới đặt ra nhiều yêu cầu mới khó khăn và nặng nề hơn đối với Kiểm toán Nhà nước, nhất là phải tiếp tục đổi mới và phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn nữa với tư duy mới, tầm nhìn mới mang tính đột phá nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của Kiểm toán Nhà nước thực sự là công cụ của Đảng và Nhà nước trong công tác kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công và ngân sách Nhà nước.

Cũng tại Hội nghị, nguyên Tổng Kiểm toán Nhà nước Ngô Văn Tuấn đã tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa đồng thời, hai đồng chí đã ký biên bản bàn giao nhiệm vụ.