Chủ tịch Trung Quốc đề xuất 4 điểm về hòa bình Trung Đông

(Ngày Nay) - Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra đề xuất bốn điểm nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định tại Trung Đông trong cuộc gặp Hoàng Thái tử Abu Dhabi thuộc Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) Khaled bin Mohamed bin Zayed Al Nahyan tại Bắc Kinh ngày 14/4.

Tại cuộc gặp, ông Tập Cận Bình cho biết UAE là đối tác chiến lược toàn diện của Trung Quốc và Bắc Kinh luôn coi trọng việc phát triển quan hệ với quốc gia này.

Ông nhấn mạnh, nhờ nỗ lực chung của hai bên, quan hệ Trung Quốc - UAE duy trì đà phát triển lành mạnh, ổn định với gia tăng tin cậy chính trị, hợp tác thực chất ngày càng mở rộng và giao lưu nhân dân ngày càng phong phú.

2 bên đã trao đổi quan điểm về tình hình hiện nay tại Trung Đông và khu vực Vùng Vịnh. Ông Tập Cận Bình nhấn mạnh lập trường của Trung Quốc trong thúc đẩy hòa bình và đối thoại, đồng thời tái khẳng định Trung Quốc sẽ tiếp tục đóng vai trò mang tính xây dựng trong vấn đề này.

Bên cạnh đó, ông Tập Cận Bình đã đưa ra đề xuất bốn điểm nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định tại Trung Đông.

Trong đó, ông kêu gọi các bên tuân thủ nguyên tắc chung sống hòa bình, nhấn mạnh rằng các quốc gia Trung Đông và Vùng Vịnh là những láng giềng phụ thuộc lẫn nhau và không thể tách rời. Theo ông, cần thúc đẩy cải thiện quan hệ giữa các nước, đồng thời xây dựng cấu trúc an ninh chung mang tính toàn diện, hợp tác và bền vững cho toàn Trung Đông và Vùng Vịnh.

Chủ tịch Trung Quốc cũng kêu gọi tuân thủ nguyên tắc chủ quyền quốc gia. Chủ quyền, an ninh và toàn vẹn lãnh thổ của các quốc gia ở Trung Đông và vùng Vịnh cần được tôn trọng đầy đủ. Sự an toàn của người dân, cơ sở vật chất và thể chế của tất cả các quốc gia cần được bảo vệ hiệu quả.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc nhấn mạnh cần bảo vệ uy tín của luật pháp quốc tế, phản đối cách áp dụng chọn lọc - điều có thể đẩy thế giới quay lại thời kỳ “luật rừng”. Ông kêu gọi kiên định duy trì hệ thống quốc tế với Liên hợp quốc (LHQ) giữ vai trò trung tâm, trật tự quốc tế dựa trên luật pháp quốc tế, cùng các chuẩn mực cơ bản của quan hệ quốc tế được đặt nền tảng bởi mục đích và nguyên tắc của Hiến chương LHQ.

Ông nói rằng phát triển và an ninh cần được phối hợp. An ninh tạo điều kiện cho phát triển, và phát triển giúp duy trì an ninh. Tất cả các bên cần cùng nhau tạo ra môi trường thuận lợi cho sự phát triển của các quốc gia ở Trung Đông và Vùng Vịnh. Trung Quốc sẵn sàng chia sẻ với các quốc gia này những cơ hội do quá trình hiện đại hóa của Trung Quốc mang lại để củng cố nền tảng phát triển và an ninh khu vực.

Về phần mình, Hoàng Thái tử Sheikh Khaled khẳng định UAE sẵn sàng phối hợp với Trung Quốc triển khai các đồng thuận quan trọng mà lãnh đạo hai nước đã đạt được, tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực, mở rộng triển vọng quan hệ song phương, mang lại lợi ích cho nhân dân hai nước.

Ông cũng khẳng định UAE đánh giá cao vai trò có trách nhiệm và mang tính xây dựng của Trung Quốc trong các vấn đề quốc tế, cũng như những nỗ lực của nước này nhằm tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng hiện nay tại Trung Đông.

Ông cho biết UAE cam kết duy trì liên lạc và phối hợp chặt chẽ với Trung Quốc nhằm thúc đẩy lệnh ngừng bắn giữa các bên liên quan, sớm khôi phục hòa bình và ổn định khu vực, bảo đảm an ninh hàng hải quốc tế, đồng thời ngăn chặn những tác động lan rộng tới kinh tế toàn cầu và an ninh năng lượng.