Chuẩn bị chu đáo cho khai mạc Diễn tập song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ về gìn giữ hòa bình

(Ngày Nay) - Ngày 10/11, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổ phó Tổ công tác liên ngành, Phó trưởng Ban Chỉ đạo Bộ Quốc phòng về tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc đã chủ trì tổng duyệt Lễ khai mạc Diễn tập song phương giữa Việt Nam và Ấn Độ về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc năm 2025 (VINBAX 2025).
Tiếp nối thành công của VINBAX 2024 tại Ấn Độ, VINBAX 2025 là diễn tập song phương trên thực địa lần thứ tư về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc giữa Quân đội hai nước Việt Nam - Ấn Độ, dự kiến diễn ra từ ngày 11 - 27/11/2025, tại Trung tâm Huấn luyện quân sự quốc gia 4 (Hà Nội, Việt Nam). Đây là hoạt động có ý nghĩa quan trọng, thiết thực, góp phần thắt chặt tình hữu nghị, đoàn kết, thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng tốt đẹp giữa Việt Nam và Ấn Độ trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước.

Diễn tập thực địa lần này có quy mô lớn cả về lực lượng và trang thiết bị, với sự tham gia của gần 300 nhân sự, tập trung vào triển khai hoạt động và thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Công binh kết hợp thành tố Quân y, cứu hộ, cứu nạn, trong đội hình đơn vị tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, khả năng phối hợp hiệp đồng của các lực lượng chuẩn bị triển khai tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.

Bên cạnh các hoạt động chuyên môn, trong khuôn khổ VINBAX 2025 còn có các hoạt động lễ tân, giao lưu, thể dục thể thao, văn hóa văn nghệ, tham quan văn hóa... góp phần tăng cường hiểu biết và mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, gắn bó giữa các thành viên tham gia.

Biểu dương các cán bộ, chiến sĩ, các cơ quan, đơn vị đã tham gia tích cực, góp phần mang lại kết quả tốt đẹp và thành công cho buổi tổng duyệt, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn lưu ý, công tác chuẩn bị cho lễ khai mạc phải được tiến hành đầy đủ, chu đáo từ lực lượng, phương tiện, trang phục, cho đến nội dung kịch bản điều hành.

Đánh giá cao các cơ quan, đơn vị đã phát huy tinh thần trách nhiệm, tích cực, chủ động tiến hành công tác chuẩn bị phục vụ Diễn tập VINBAX 2025, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn đề nghị các lực lượng cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ, rà soát lần cuối công tác chuẩn bị về mọi mặt, để Lễ khai mạc Diễn tập diễn ra trang trọng và thành công.

Tại buổi tổng duyệt, các cơ quan, đơn vị liên quan của Bộ Quốc phòng đã cho ý kiến về các nội dung tổ chức lễ khai mạc, nhằm bảo đảm sự kiện diễn ra trang trọng. Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn đã rút kinh nghiệm tại chỗ cho các cơ quan, đơn vị về các nội dung liên quan tới công tác tổ chức, lễ tân, trang trí khánh tiết, bảo đảm an ninh, an toàn...

Diễn tập song phương về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc là một hoạt động hợp tác thiết thực giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội Ấn Độ trong những năm gần đây. VINBAX 2025 là diễn tập song phương về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc lần thứ 6 giữa Quân đội nhân dân Việt Nam và Quân đội Ấn Độ và cũng là diễn tập thực địa về gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc lần thứ tư giữa Quân đội hai nước.

Diễn tập VINBAX lần đầu tiên được tổ chức tại Ấn Độ năm 2018 theo hình thức diễn tập trên sa bàn. Diễn tập VINBAX lần thứ hai được tổ chức tại Việt Nam năm 2019 cũng theo hình thức như trên. Trên cơ sở thành công của hai cuộc diễn tập này, Diễn tập VINBAX những năm qua đã dần được mở rộng và nâng cấp lên diễn tập thực địa theo đúng chủ trương đã được lãnh đạo hai bên thống nhất tại các cuộc Đối thoại quốc phòng song phương.

