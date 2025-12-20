Thí điểm dạy trí tuệ nhân tạo trong trường học: Không nóng vội, hình thức

(Ngày Nay) - Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu việc thí điểm phải không gây quá tải, phù hợp với tâm sinh lý và khả năng tiếp cận của từng đối tượng học sinh và điều kiện địa phương, không nóng vội, hình thức.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành văn bản số 8334/BGDĐT-GDPT ngày 18/12/2025 gửi các sở giáo dục và đào tạo về hướng dẫn triển khai thí điểm nội dung giáo dục trí tuệ nhân tạo trong giáo dục phổ thông.

Theo đó, căn cứ vào Khung nội dung thí điểm giáo dục AI, điều kiện thực tiễn về đội ngũ giáo viên, cơ sở vật chất, nhu cầu và năng lực của học sinh, các cơ sở giáo dục chủ động lựa chọn một hoặc kết hợp ba hình thức tổ chức: thực hiện lồng ghép trong các môn học, hoạt động giáo dục trong chương trình; thực hiện theo chuyên đề học tập lựa chọn hoặc chủ đề độc lập; tổ chức dạy học tăng cường, câu lạc bộ, ngoại khóa.

Trong đó, ưu tiên hình thức lồng ghép trong các môn học, hoạt động giáo dục được nhằm đảm bảo tính phổ cập, không gây quá tải chương trình; bảo đảm sự trung thực, chuẩn mực khoa học trong quá trình khai thác, sử dụng AI.

Đối với môn Tin học, ngoài nội dung đã có trong chương trình môn học, thực hiện lồng ghép, tăng cường một số nội dung, chủ đề giáo dục AI đảm bảo phù hợp và hiệu quả trong quá trình triển khai.

Đối với các môn học và hoạt động giáo dục khác có thể sử dụng AI như một công cụ hỗ trợ nhằm đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, nâng cao hiệu quả, chất lượng giáo dục.

Với hình thức thực hiện theo chuyên đề học tập lựa chọn hoặc chủ đề độc lập, các cơ sở giáo dục có đủ điều kiện về giáo viên có thể lựa chọn nội dung để xây dựng các chuyên đề học tập lựa chọn hoặc các chủ đề/mô-đun độc lập với thời lượng linh hoạt và phù hợp với đối tượng học sinh theo Khung nội dung giáo dục AI.

Với hình thức tổ chức dạy học tăng cường, câu lạc bộ, ngoại khóa, cơ sở giáo dục có thể tận dụng xã hội hóa và hợp tác chuyên môn để lan tỏa kiến thức, truyền cảm hứng cho học sinh theo các mô hình được quy định cụ thể, phù hợp và tuân thủ quy định pháp luật.

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị sở giáo dục và đào tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn chuẩn bị các điều kiện triển khai; bồi dưỡng giáo viên; tham mưu cấp tỉnh để ban hành cơ chế, chính sách về nguồn lực, kinh phí, trang bị cơ sở vật chất, thiết bị cần thiết để bảo đảm điều kiện triển khai nội dung giáo dục AI cho học sinh phổ thông tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên chủ động nghiên cứu, cập nhật, tích hợp nội dung giáo dục AI vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên; phối hợp với các sở giáo dục và đào tạo để tổ chức các khóa tập huấn, bồi dưỡng cho giáo viên tại địa phương theo nhu cầu và lộ trình thực tế, dựa trên tài liệu bồi dưỡng chung của Bộ.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nhấn mạnh việc triển khai không làm thay đổi hay gây quá tải cho chương trình giáo dục phổ thông. Nội dung và hoạt động giáo dục AI phải được thiết kế phù hợp với tâm lý lứa tuổi, nhu cầu và khả năng tiếp cận công nghệ của học sinh ở từng cấp học, lớp học. Việc thí điểm bảo đảm phù hợp với điều kiện thực tiễn; vừa thí điểm vừa đánh giá rút kinh nghiệm, không nóng vội, hình thức.

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố khung nội dung thí điểm giáo dục trí tuệ nhân tạo cho học sinh phổ thông.