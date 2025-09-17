Chuẩn sống thương gia - “Tấm hộ chiếu” mới cho thế hệ trẻ thành đạt

(Ngày Nay) - “Chuẩn thương gia” từng gắn liền với những chuyến bay hạng sang, dịch vụ dành riêng cho giới thượng lưu… Giờ đây, chuẩn mực ấy đã bước ra khỏi thế giới tài chính để hiện diện ngay trong không gian an cư của người trẻ. Tại các đại đô thị hiện đại như Vinhomes Grand Park (TP.HCM), từng tiện ích, từng mét vuông đều kiến tạo môi trường giúp cư dân trẻ khẳng định đẳng cấp và định hình phong cách sống thành đạt.
Tiện ích giàu trải nghiệm gắn với không gian xanh trở thành tiêu chí chọn nhà của thế hệ trẻ
Người trẻ tăng mua bất động sản

Theo báo cáo tâm lý người tiêu dùng nửa đầu năm 2025 của batdongsan.com.vn, nhóm khách hàng trong độ tuổi 18-34 tuổi chiếm đến 48%. Con số này cũng tương đồng với kết quả nghiên cứu của Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) khi khách hàng trong độ tuổi 25-35 chiếm trung bình hơn 40% lượng giao dịch. Một số dự án căn hộ, tỷ lệ khách hàng trẻ lên tới 70%.

Các kết quả khảo sát cũng cho thấy: khác với thế hệ trước vốn xem sở hữu nhà ở như tài sản tích lũy dài hạn, thế hệ khách hàng mới tiếp cận bất động sản bằng một tư duy khác: nơi an cư phải đồng thời là nơi định hình phong cách sống, hỗ trợ phát triển bản thân và nuôi dưỡng các mối quan hệ xã hội. Người trẻ xem đây là nền tảng cho sự phát triển tương lai và sự nghiệp. Theo đó, các đại đô thị xanh, hiện đại, thuận tiện kết nối, đa dạng tiện ích và có cộng đồng năng động trở thành đích đến của Gen Y và Gen Z.

Tọa lạc ngay trung tâm khu Đông TP.HCM, đại đô thị Vinhomes Grand Park quy mô 271ha sở hữu lợi thế kết nối hiếm có: chỉ mất chưa đầy 10 phút đến ga Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên), thuận tiện tiếp cận các trục giao thông huyết mạch dẫn tới trung tâm thành phố, và chỉ 20-35 phút di chuyển đến sân bay quốc tế Long Thành - cánh cửa kết nối toàn cầu.

Với quy hoạch đồng bộ, Vinhomes Grand Park trở thành một trong số ít đại đô thị tại TP.HCM mang lại giải pháp sống toàn diện cho cư dân trẻ. Nơi đây, mọi tiện ích đều được thiết kế để đồng hành cùng lối sống trẻ trung, năng động, đồng thời thiết lập “phong cách sống thương gia” vốn được nhiều người trẻ thành đạt hướng tới.

Những trụ cột kiến tạo “chuẩn sống thương gia” của thế hệ mới

Khái niệm “phong cách sống thương gia” đối với Gen Y và Gen Z không chỉ gắn liền với sự sung túc vật chất, mà còn là khả năng tận hưởng và làm chủ mọi trải nghiệm sống. Vinhomes Grand Park hiện thực hóa điều đó thông qua 3 trụ cột: hệ sinh thái “all-in-one”, không gian sống đa tầng xanh, và hoạt động gắn kết cộng đồng.

Được phát triển theo mô hình “all-in-one” chuẩn quốc tế, Vinhomes Grand Park mang đến cho người trẻ một lối sống thời thượng ngay chính trong không gian đô thị. Tại đây, cư dân trẻ được thỏa sức rèn luyện thể chất tại công viên 36 ha và chuỗi sân vận động đa năng, tái tạo năng lượng ở các công viên chủ đề, làm việc tại tòa tháp văn phòng hạng A cao 43 tầng, gặp gỡ đối tác hoặc mua sắm, giải trí tại Vincom Mega Mall Grand Park, cho con theo học tại các trường học theo mô hình giáo dục quốc tế, vui chơi tại công viên giải trí Grand Park, hay cập nhật xu hướng văn hóa - giải trí mới qua các lễ hội âm nhạc, ẩm thực, các sự kiện văn hóa tại quảng trường Golden Eagle và tuyến phố thương mại Broadway, Ginza...

Chuẩn sống thương gia - “Tấm hộ chiếu” mới cho thế hệ trẻ thành đạt ảnh 1
Sân tập golf 2 tầng - một tiện ích được nhiều cư dân trẻ yêu thích tại Vinhomes Grand Park

Vinhomes Grand Park còn kiến tạo một hệ sinh thái xanh với mật độ cây xanh và mặt nước hiếm có: công viên trung tâm 36 ha, gần 900.000 m² mặt nước, thảm cỏ, rừng keo lá tràm, hơn 11.000 cây bóng mát và 1.000 cây cổ thụ… Bình quân mỗi cư dân được thụ hưởng tới 16 m² cây xanh và tiện ích công cộng - chỉ số vượt trội so với phần lớn khu đô thị tại TP.HCM. Đây là nền tảng khuyến khích thói quen vận động tích cực như dạo bộ dưới hàng cây, tập yoga ven hồ, hay cho trẻ vui chơi trong thiên nhiên trong lành, từ đó hình thành phong cách sống cân bằng, lành mạnh.

Trong khi đó, các câu lạc bộ cộng đồng khắc họa rõ nét tinh thần của cư dân trẻ. CLB Sống Vui Khỏe cùng hàng chục câu lạc bộ thành viên như câu cá, yoga, golf… khuyến khích lối sống bền vững qua các hoạt động thể thao, chăm sóc sức khỏe, rèn luyện năng khiếu, bảo vệ môi trường.

Đặc biệt, Metropolitan Club dành riêng cho chủ nhân biệt thự triệu đô nâng tầm trải nghiệm bằng tiệc riêng, giải golf, workshop phong cách sống, tạo không gian giao lưu đẳng cấp cho giới tinh hoa. Những hoạt động gắn kết giúp cư dân kiến tạo giá trị tinh thần và xã hội, đồng thời định hình bản sắc thương gia trong nhịp sống toàn cầu.

Chuẩn sống thương gia - “Tấm hộ chiếu” mới cho thế hệ trẻ thành đạt ảnh 2
Căn hộ 1PN được thiết kế hiện đại phù hợp với thẩm mỹ khách hàng trẻ

Vinhomes Grand Park không chỉ kiến tạo một không gian sống toàn diện, mà còn mở ra biểu tượng mới cho phong cách sống thượng lưu của thế hệ trẻ. Với tầm nhìn quốc tế và quy hoạch đồng bộ hiếm có, đại đô thị trở thành bệ phóng để cư dân trẻ nuôi dưỡng khát vọng và định hình bản sắc riêng trong nhịp phát triển toàn cầu.

