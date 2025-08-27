Chùm ảnh: Hà Nội sơ duyệt cấp Nhà nước kỷ niệm 80 năm Cách Mạng tháng Tám và Quốc Khánh 2/9

(Ngày Nay) - Vào 20 giờ tối nay, ngày 27/8/2025, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, chương trình sơ duyệt cấp Nhà nước diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, được gọi là nhiệm vụ A80, sẽ diễn ra với sự tham gia của hơn 40.000 người.

Lực lượng diễu binh, diễu hành bao gồm 4 khối nghi trượng, 43 khối đại diện lực lượng vũ trang nhân dân, các khối quân đội nước ngoài đến từ Nga, Lào, Campuchia, cùng lực lượng xe, pháo quân sự, xe đặc chủng Công an, 12 khối diễu hành quần chúng và 1 khối Văn hóa - Thể thao. Lực lượng đứng làm nền gồm tiêu binh lễ đài, 29 khối đứng và 11 khối quần chúng, tạo nên một khung cảnh hoành tráng.

Tại tỉnh Khánh Hòa, lực lượng diễu binh trên biển được tổ chức với sự tham gia của Quân chủng Hải quân, Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và Quân khu 5, sử dụng nhiều loại vũ khí, khí tài hiện đại như tàu chỉ huy, máy bay tuần thám biển, trực thăng săn ngầm, các biên đội tàu ngầm, tàu hộ vệ tên lửa, tàu hộ vệ chống ngầm, tàu tên lửa tấn công nhanh, tàu pháo của Hải quân, cùng các biên đội tàu của Cảnh sát biển, Bộ đội Biên phòng và Hải đội Dân quân thường trực. Nội dung diễu binh trên biển sẽ được trình chiếu qua màn hình lớn kèm thuyết minh tại Quảng trường Ba Đình.

Cùng thời điểm, tại khu vực trước sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội, 15 khẩu pháo lễ 105mm của Bộ tư lệnh Pháo binh - Tên lửa sẽ thực hiện bắn pháo lễ, góp phần tạo nên không khí trang trọng. Theo kịch bản, chương trình tại Quảng trường Ba Đình bắt đầu bằng nghi lễ rước đuốc, chào cờ, bắn pháo lễ, tiếp theo là các khối cờ Đảng, cờ Tổ quốc, các xe nghi trượng mang biểu tượng Quốc huy, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, mô hình biểu tượng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9. Sau đó, các khối Quân đội, Công an, quân đội nước ngoài, vũ khí, khí tài và các khối diễu hành quần chúng lần lượt xuất hiện, kết thúc bằng màn trống hội và chương trình nghệ thuật đặc sắc.

Ghi nhận tại Quảng trường Ba Đình, các phóng viên hiện trường cho biết không khí hân hoan, náo nức đang lan tỏa khắp Thủ đô. Người dân Hà Nội, từ các cụ già đến trẻ nhỏ, đổ về khu vực lân cận để theo dõi và cổ vũ cho buổi sơ duyệt. Nhiều người bày tỏ niềm tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc và sự phấn khởi khi chứng kiến sự kiện trọng đại này, hòa mình vào không gian lễ hội tràn ngập sắc cờ, hoa và niềm tin vào tương lai đất nước.