Sẵn sàng các phương án ứng phó khẩn cấp khi có dịch bệnh xảy ra trong sự kiện A80

(Ngày Nay) - Hà Nội đang kiểm soát tốt dịch bệnh, song ngành y tế vẫn tích cực triển khai các biện pháp giám sát, phòng chống, sẵn sàng các tình huống để đáp ứng nếu có dịch bệnh xảy ra trong dịp Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Kiểm soát tốt các dịch đang lưu hành

Theo đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội, dịp kỷ niệm Quốc khánh 2/9 đang đến gần, tính đến nay, tình hình dịch bệnh trên địa bàn Thành phố đã và đang được kiểm soát tốt.

Cụ thể, trên địa bàn Thành phố chưa ghi nhận các dịch bệnh nguy hiểm, mới nổi, tái nổi như cúm A/H5N1, Chikungunya... Các dịch bệnh lưu hành hàng năm khác như: Sốt xuất huyết, sởi, tay chân miệng... đang được kiểm soát soát chặt chẽ và hầu hết đều có số mắc thấp hơn cùng kỳ năm 2024.

Hiện với dịch sốt xuất huyết, Hà Nội đã ghi nhận 962 trường hợp mắc, không có ca tử vong; với dịch sởi đã ghi nhận 4.347 trường hợp mắc, số ca mắc sởi của Hà Nội đã giảm từ tháng 5 đến nay, hiện tại chỉ ghi nhận các ca bệnh rải rác. Các dịch bệnh khác cũng ghi nhận các ca bệnh nhỏ lẻ, tản phát, không có ổ dịch lớn.

Để bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh phục vụ Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9, CDC Hà Nội đã chủ động quyết liệt thực hiện các biện pháp đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh phục vụ Lễ kỷ niệm như công tác lập kế hoạch đến rà soát trang thiết bị, hậu cần về phòng chống dịch.

Về công tác giám sát và xử lý dịch, CDC Hà Nội tập trung giám sát chặt chẽ sức khỏe hành khách nhập cảnh tại sân bay quốc tế Nội Bài bằng máy đo thân nhiệt và các biện pháp nghiệp vụ khác để phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm nhập cảnh vào Hà Nội (đặc biệt là người đến từ các vùng đang có dịch bệnh bùng phát).

Các trạm y tế tổ chức giám sát chủ động phát hiện bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm tại các bệnh viện, cơ sở y tế để phát hiện sớm, xử trí kịp thời và nâng cao năng lực nhằm giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên địa bàn Thành phố.

CDC Hà Nội đã thành lập các đội chống dịch cơ động; kiểm tra, giám sát tại các khu vực có ổ dịch sốt xuất huyết để hướng dẫn triển khai các hoạt động phòng chống dịch. Đặc biệt là việc kiểm tra giám sát công tác chống dịch tại các đơn vị diễn ra Lễ kỷ niệm như phường Ô Chợ Dừa, Hồng Hà, Cửa Nam, Tây Hồ...

Đặc biệt tại các điểm diễn ra sự kiện A80 đều được phun hóa chất chủ động diệt côn trùng, đã hoàn thành phun lần 1 tại 10 khu vực phục vụ các hoạt động Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành; và phun lần 2 từ ngày 26 - 28/8/2025.

CDC cũng tăng cường giám sát vệ sinh môi trường và chất lượng nước ăn uống sinh hoạt tại các khu vực nguy cơ, cơ sở cấp nước, khu vực tổ chức sự kiện, khu vực lưu trú trên địa bàn Thành phố. Đến nay, qua kiểm tra, các mẫu nước tại đơn vị và trong mạng lưới cấp nước đều đạt quy chuẩn.

Việc tổ chức giám sát công tác đảm bảo vệ sinh môi trường phòng chống dịch cũng được tổ chức tại 11 bến xe, ga tàu; tổ chức giám sát công tác đảm bảo vệ sinh môi trường và chất lượng nước sạch tại 13 khu vực tổ chức sự kiện và các khách sạn, nơi lưu trú của đại biểu.

Ban chỉ đạo và các Tổ công tác phòng chống dịch cũng được thành lập để chỉ đạo, điều hành thống nhất. Có 3 Đội chống dịch cơ động thường trực tại Trung tâm, mỗi đội 6 thành viên, sẵn sàng phối hợp điều tra dịch tễ, thu thập mẫu bệnh phẩm và xử lý dịch trong các tình huống khẩn cấp.

Nỗ lực không để xảy ra dịch bệnh trong sự kiện A80

Với tinh thần chủ động, trách nhiệm và quyết tâm cao, theo đại diện CDC Hà Nội, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan, tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm, xử lý kịp thời các nguy cơ dịch bệnh, không để xảy ra tình huống bị động, bất ngờ. Cùng với các hoạt động chuyên môn, công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng bệnh trong cộng đồng cũng sẽ được đẩy mạnh, góp phần tạo dựng môi trường an toàn cho người dân và du khách tham dự.

Trong bối cảnh các dịch bệnh vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, ngành và đặc biệt là sự đồng lòng, hợp tác của người dân chính là yếu tố then chốt để đảm bảo hiệu quả cho công tác phòng chống dịch trên địa bàn Thành phố.

CDC Hà Nội cũng khuyến cáo, mỗi người dân cần thực hiện từ những hành động nhỏ như: Rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang nơi đông người, giữ gìn vệ sinh chung, phòng ngừa muỗi đốt hay chủ động đến cơ sở y tế khi có dấu hiệu bất thường... để góp phần tạo nên một môi trường an toàn cho Lễ kỷ niệm Quốc khánh và an toàn cho cả cộng đồng.

Theo đại diện CDC Hà Nội, đơn vị cam kết nỗ lực đồng hành cùng người dân, chủ động triển khai các biện pháp phòng dịch, tăng cường truyền thông và giám sát dịch tễ, nhằm bảo đảm Lễ kỷ niệm diễn ra trang trọng, an toàn và thành công tốt đẹp.