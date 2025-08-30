Chùm ảnh: Tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành A80 tại Quảng trường Ba Đình và các tuyến phố trung tâm Hà Nội

(Ngày Nay) - Sáng 30/8/2025, buổi tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (nhiệm vụ A80) diễn ra tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, với sự tham gia của gần 16.000 cán bộ, chiến sĩ, gồm 43 khối đi bộ (26 khối quân đội, 17 khối Công an), 18 khối đứng, 14 khối xe pháo quân sự và đặc chủng, cùng các khối quân đội nước ngoài từ Trung Quốc, Nga, Lào và Campuchia.

Lễ kỷ niệm lần này, sau 40 năm kể từ năm 1985, là lần thứ hai tổ chức tại Quảng trường Ba Đình với khối xe pháo, khí tài quy mô lớn, bao gồm các hệ thống tên lửa, UAV, xe chiến đấu do Việt Nam tự nghiên cứu, sản xuất, cùng các khí tài cải tiến hiện đại như tên lửa, xe tăng, xe thiết giáp, pháo phản lực.

Các khối xe quân đội gồm xe tăng thiết giáp, pháo tự hành, pháo phản lực, tên lửa đất đối đất, phòng không, tác chiến điện tử. Khối xe đặc chủng Công an gồm xe chỉ huy giao thông, xe bảo vệ lãnh đạo, xe bọc thép chống đạn, xe chống bạo loạn, xe phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ.

Sau nghi lễ, các khối nghi trượng (xe mô hình Quốc huy, cờ Đảng, cờ Tổ quốc, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, biểu tượng 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh), khối đi bộ (Quân đội, Công an, dân quân, quân đội nước ngoài), khối xe pháo, xe đặc chủng và khối quần chúng (công nhân, nông dân, thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh, kiều bào...) lần lượt tiến qua lễ đài trước cửa Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Các khối diễu binh thể hiện tinh thần hào hùng, sự hiện đại hóa của Quân đội và Công an nhân dân Việt Nam, với đội hình hàng ngang, hàng dọc đồng đều, thống nhất. Các khối quần chúng, gồm đại diện 54 dân tộc, cựu chiến binh, công nhân, nông dân, báo chí, tri thức, doanh nhân, phụ nữ, kiều bào, thanh niên, văn hóa-thể thao, có sự tiến bộ rõ rệt so với các lần luyện tập trước.

Sau lễ đài, các khối diễu hành chia thành nhiều hướng qua các tuyến phố trung tâm Hà Nội trước khi về điểm tập kết. Hàng nghìn sinh viên tham gia cổ vũ, xếp hình nghệ thuật trên khán đài. Màn biểu diễn “Trống hội” của hơn 1.000 học viên Học viện Cảnh sát nhân dân, kết hợp trống, múa cờ, lân, sư, rồng, tạo không khí sôi động, tái hiện tinh thần đoàn kết và sức trẻ.

Lễ chính thức sẽ diễn ra lúc 6h30 sáng 2/9/2025 tại Quảng trường Ba Đình. Tổng duyệt là cơ hội để người dân xem trước toàn bộ chương trình vào ban ngày, với khuyến nghị cập nhật thông tin cấm đường, phân luồng giao thông để di chuyển phù hợp.