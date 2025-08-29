Gặp mặt quân nhân của 4 đoàn quân đội nước ngoài tham gia A80

(Ngày Nay) - Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến chào mừng và cảm ơn quân đội Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia tham gia diễu binh kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Hà Nội.

Chiều 29/8, tại Hà Nội, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã gặp mặt động viên gần 400 quân nhân của 4 đoàn quân đội nước ngoài tham gia diễu binh, diễu hành tại Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9, gồm đoàn của các nước: Trung Quốc, Nga, Lào và Campuchia.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhiệt liệt chào mừng và cảm ơn các quân nhân của Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc, lực lượng vũ trang Liên bang Nga, Quân đội nhân dân Lào và Quân đội Hoàng gia Campuchia sang Việt Nam tham gia diễu binh, diễu hành tại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Sự tham gia của quân nhân các nước bạn bè quốc tế trong lễ diễu binh, diễu hành sẽ được tổ chức vào ngày 2/9 sắp tới tại Quảng trường Ba Đình lịch sử là biểu tượng cao đẹp của tinh thần đoàn kết dân tộc, đoàn kết quốc tế vì mục tiêu hòa bình, hợp tác, hữu nghị và phát triển; thể hiện sự ghi nhận của Việt Nam đối với bạn bè thế giới, đồng thời là dịp khẳng định uy tín, vị thế của Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế.

Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến nhấn mạnh Bộ Quốc phòng Việt Nam ghi nhận, đánh giá cao ý chí quyết tâm, nỗ lực luyện tập của cán bộ, chiến sĩ của quân đội các nước, khi đã cố gắng, nỗ lực vượt qua những khó khăn về thời tiết, sức ép về thời gian, sự thay đổi về múi giờ, điều kiện sinh hoạt để nhanh chóng triển khai luyện tập, hợp luyện trong đội hình các khối diễu binh, diễu hành của Việt Nam.

Ngay từ khi đặt chân đến Việt Nam, các quân nhân của các đoàn quân đội nước ngoài đã luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo các cấp và các tầng lớp nhân dân Việt Nam, hình ảnh được lan tỏa rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng, để lại những ấn tượng sâu sắc về sức mạnh, kỷ luật cũng như tính chuyên nghiệp và chính quy.

Với tinh thần đó, Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến bày tỏ tin tưởng các các quân nhân của các khối quân đội nước ngoài sẽ cùng với Quân đội nhân dân Việt Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần vào thành công của Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9.

Để chuẩn bị cho lễ kỷ niệm trọng đại dịp này, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã mời một số nước cử lực lượng tham gia diễu binh.

Các đoàn quân đội của Liên bang Nga, Lào và Campuchia đã tới Việt Nam từ ngày 15-20/8, luyện tập và tham gia các buổi tổng hợp luyện tại Ba Đình.

Trưa 29/8, đoàn Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc với 120 quân nhân tham gia diễu binh, diễu hành A80 cũng đã hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Nội Bài.